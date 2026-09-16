Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
ROME, ITALY - JANUARY 22: Niccolo Pisilli of AS Roma celebrates scoring his team's second goal during the UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD7 match between AS Roma and VfB Stuttgart at Stadio Olimpico on January 22, 2026 in Rome, Italy. (Photo by Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images)
Roma

Pisilli, l’orgoglio di un’eredità dinastica e romanista

Set 16, 20261 Lettura

Un figlio di Roma con una famiglia splendida alle spalle che non si limita a giocare per la propria squadra, combatte per il vessillo che indossa come fosse un’icona sacra da difendere ad ogni costo. Nelle arene della Capitale, tra sabbia e sangue si sarebbe sicuramente distinto così come sta facendo sui campi di calcio. Niccolò Pisilli è uno di quei gladiatori che non ha necessità di urlare per farsi notare: entra, si mette a disposizione di tutti, lotta, corre. Sa aspettare il momento e quando arriva colpisce. Due gol nelle prime tre partite di campionato e quell’esordio in Champions League certificano l’importanza del giocatore. La calma di conosce bene il peso della maglia che indossa e la passione che si porta dietro una squadra di calcio. Quella curva che dipinge ogni scorcio di match ed il suo sguardo innamorato quando la guarda, tifosi e squadra uniti nell’inseguire diversi sogni. C’è qualcosa di romantico in questa storia, “Piso” non è arrivato da lontano ma dentro casa, perchè Roma è casa sua. Ce l’ha dentro, la porta con sè a tavola, alle feste comandate, “nei giorni di burrasca e in quelli senza vento”. Le radici ben salde alla causa giallorossa, quelle categorie attraversate nel settore giovanile ed un percorso che sembra essere solo il punto di partenza di qualcosa di roboante e speciale. Ogni qualvolta che entra in campo si porta un’eredità dinastica che profuma di Romanismo estremo, quando calca il rettangolo verde non combatte per vincere la partita ma per onorare tutte quelle di prima; un concetto complesso ma sentimentale al tempo stesso. La rete di Niccolò Pisilli è sempre un’emozione particolare per i tifosi romanisti. Un giovane gladiatore che match dopo match sta facendo vedere a tutti quanto può essere grande il Destino se indossi la maglia della Roma.

0 Shares
Bruno Bertucci

Amante di tre sport in particolare: calcio, pallone e football. Difensore ad oltranza dei tifosi, quelli caldi. La scrittura unita alla passione non può che far nascere gemme preziose.

Articoli correlati

Roma, Gasp sorride: Dybala-Malen accende la sfida all’Inter

Set 15, 2026

Gasperini lancia Roma-Inter:”Nerazzurri i più forti, ma il Como è vicino”

Set 14, 2026

Torino-Roma: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv

Set 14, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.