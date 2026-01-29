Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Champions League

Playoff Champions League: Le possibili avversarie delle italiane

Da Mourinho all’Atletico Madrid, ecco le possibili avversarie delle italiane nel turno decisivo

Gen 29, 20261 Lettura
BUDAPEST, HUNGARY - MAY 31: Jose Mourinho, Head Coach of AS Roma, looks on during the UEFA Europa League 2022/23 final match between Sevilla FC and AS Roma at Puskas Arena on May 31, 2023 in Budapest, Hungary. (Photo by Gonzalo Arroyo - UEFA/UEFA via Getty Images)

La prima fase della nuova Champions League a girone unico va in archivio e lascia in eredità una classifica che ridisegna equilibri e gerarchie del calcio europeo. Dopo otto giornate e un calendario asimmetrico che ha messo alla prova continuità e profondità delle rose, il verdetto è chiaro: Inter, Juventus e Atalanta dovranno passare dai playoff, mentre il Napoli saluta l’Europa già al termine della fase campionato.

Inglesi dominanti, big costrette agli spareggi

La fotografia della classifica parla inglese: cinque squadre della Premier League chiudono tra le prime otto, con Arsenal in testa a quota 24 punti davanti a Bayern Monaco e Liverpool. Chelsea, Tottenham e Manchester City completano un blocco che certifica la profondità e la competitività del calcio britannico. Clamoroso, invece, il destino di due giganti come Real Madrid e Paris Saint-Germain, costrette ai playoff nonostante rose di primissimo livello. Un segnale forte di quanto il nuovo format riduca il peso del blasone e aumenti quello del rendimento settimanale.

Playoff Champions: Le possibili avversarie delle italiane

Con la classifica finale della fase campionato, prende forma il tabellone dei playoff di Champions League, lo snodo decisivo che completerà il quadro degli ottavi di finale. Le squadre classificate tra il 9° e il 24° posto si affronteranno in scontri diretti di andata e ritorno, senza protezioni né vincoli geografici: sono possibili anche derby nazionali. Tra le protagoniste, anche Inter, Juventus e Atalanta, tutte chiamate a superare uno spareggio ad alta tensione per continuare il cammino europeo.

Inter (10ª classificata)

I nerazzurri partono da una posizione intermedia che non offre garanzie. Tra le avversarie potenziali figurano club di grande tradizione europea e squadre in piena ascesa.

Avversari possibili:

  • Paris Saint-Germain
  • Newcastle
  • Borussia Dortmund
  • Olympiacos

Juventus (13ª classificata)

I bianconeri si trovano nella fascia più affollata e imprevedibile del tabellone. Il sorteggio potrà pesare quanto il campo.

Avversari possibili:

  • Atletico Madrid
  • Bayer Leverkusen
  • Club Bruges
  • Galatasaray

Atalanta (15ª classificata)

La squadra di Palladino arriva ai playoff con più rimpianti che certezze, ma con la consapevolezza di potersela giocare contro chiunque.

Avversari possibili:

  • Monaco
  • Qarabag
  • Bodo Glimt
  • Benfica
