Playoff Champions League: Le possibili avversarie delle italiane

La prima fase della nuova Champions League a girone unico va in archivio e lascia in eredità una classifica che ridisegna equilibri e gerarchie del calcio europeo. Dopo otto giornate e un calendario asimmetrico che ha messo alla prova continuità e profondità delle rose, il verdetto è chiaro: Inter, Juventus e Atalanta dovranno passare dai playoff, mentre il Napoli saluta l’Europa già al termine della fase campionato.

Inglesi dominanti, big costrette agli spareggi

La fotografia della classifica parla inglese: cinque squadre della Premier League chiudono tra le prime otto, con Arsenal in testa a quota 24 punti davanti a Bayern Monaco e Liverpool. Chelsea, Tottenham e Manchester City completano un blocco che certifica la profondità e la competitività del calcio britannico. Clamoroso, invece, il destino di due giganti come Real Madrid e Paris Saint-Germain, costrette ai playoff nonostante rose di primissimo livello. Un segnale forte di quanto il nuovo format riduca il peso del blasone e aumenti quello del rendimento settimanale.

Playoff Champions: Le possibili avversarie delle italiane

Con la classifica finale della fase campionato, prende forma il tabellone dei playoff di Champions League, lo snodo decisivo che completerà il quadro degli ottavi di finale. Le squadre classificate tra il 9° e il 24° posto si affronteranno in scontri diretti di andata e ritorno, senza protezioni né vincoli geografici: sono possibili anche derby nazionali. Tra le protagoniste, anche Inter, Juventus e Atalanta, tutte chiamate a superare uno spareggio ad alta tensione per continuare il cammino europeo.

Inter (10ª classificata)

I nerazzurri partono da una posizione intermedia che non offre garanzie. Tra le avversarie potenziali figurano club di grande tradizione europea e squadre in piena ascesa.

Avversari possibili:

Paris Saint-Germain

Newcastle

Borussia Dortmund

Olympiacos

Juventus (13ª classificata)

I bianconeri si trovano nella fascia più affollata e imprevedibile del tabellone. Il sorteggio potrà pesare quanto il campo.

Avversari possibili:

Atletico Madrid

Bayer Leverkusen

Club Bruges

Galatasaray

Atalanta (15ª classificata)

La squadra di Palladino arriva ai playoff con più rimpianti che certezze, ma con la consapevolezza di potersela giocare contro chiunque.

Avversari possibili: