Playoff: Donnarumma pareggia al 97’, Catanzaro in semifinale

Catanzaro dentro, Brescia fuori. I calabresi continuano a sperare nel loro ritorno in una serie A che manca loro dalla stagione 1982-83. I calabresi sono stati bravissimi a recuperare il match nel pieno recupero dei tempi regolamentari e a imporre poi la loro legge ai supplementari. Ora la squadra di Vincenzo Vivarini se la vedrà con la Cremonese nelle due sfide di martedì 21 e sabato 25 maggio, in ambedue i casi con inizio alle 20.30. Il Brescia ci prova già al 1’ con un cross di Galazzi, Fulignati interviene però prontamente. Al 3’ arriva la prima occasione della gara ed è da parte del Catanzaro con Biasci che impegna Lezzerini in una deviazione in corner. Le due squadre giocano da subito a carte scoperte decise a superarsi. All’8’ gli ospiti passano in vantaggio con Galazzi che sfrutta una sponda di Moncini e infila Fulignati. Il Catanzaro sembra non accusare il colpo e prova a proporre un tema al minuto 1 con un cross di Sounas, Lezzerini blocca però sicuro. Al 14’ i giallorossi ci riprovano con un’incornata di Antonini che, sugli sviluppi di un cross, conclude alto di testa. Due minuti dopo Galazzi prova a raddoppiare ma Fulignati esce d’anticipo e gli nega la doppietta personale e il raddoppio del Brescia. Al 22’ il Catanzaro va a un passo dal pareggio con un diagonale di Vandeputte a lato. Meglio va all’ex Foggia e Perugia Iemmello che, al minuto 26, regala ai calabresi il pareggio con una conclusione a giro su imbeccata di Biasci. Al 30’ Iemmello, dal limite, per poco non capovolge l’esito della gara ma Lezzerini è bravo a sventare in corner. Il Brescia, dopo qualche minuto di predominio dei giallorossi, prova a scuotersi ma la conclusione di Dickmann non sortisce effetti apprezzabili. Al 45’ i lombardi cercano ancora di colpire con l’ex Spal e Benevento Moncini il cui tiro al volo è però neutralizzato da Fulignati. La prima frazione si conclude così in parità con un iniziale prevalenza bresciana cui ha fatto seguito una ripresa dei padroni di casa e una nuova serie di fiammate offensive ospiti.

Al 5’ della ripresa Pontisso ha una buona occasione per portare avanti i padroni di casa su assist di Vandeputte ma conclude fuori misura. Al 7’ il Brescia ritorna in avanti con Moncini che raccoglie un cross, approfitta di un errore di Veroli e infila Fulignati. Il Catanzaro, anche in quest’occasione, non accusa il colpo e si ricarica subito con Iemmello il cui tiro non crea però problemi a Lezzerini. Al 13’ Moncini ha l’occasione per il 3-1 bresciano ma non approfitta di un errore di Brighenti e calcia debolmente su Fulignati. Il match continua a scorrere sui binari dell’alta intensità e il Catanzaro replica al 19’ con Biasci che, al minuto 14, spara alto. Al 17’ Oliveri pennella un insidioso tirocross che Lezzerini neutralizza con la punta delle dita. Il batti e ribatti continua con un Brescia desideroso di prendere il largo e il Catanzaro deciso a riprenderla. Al 20’ Brighenti conclude a lato di testa. Sul capovolgimento di fronte, Besaggio impegna Fulignati in una deviazione in corner. Al 24’ Olzer ha un’altra occasione per fare allargare il fossato al Brescia ma il suo diagonale su assist di Bjarnason termina fuori misura. Al 29’ lombardi ancora temibili con Galazzi che impegna il portiere catanzarese in una parata in due tempi. Le emozioni non si esauriscono e al 30’ Iemmello ci prova di testa non dando però patemi a Lezzerini. Non meglio va, tre minuti dopo, a Donnarumma che impegna il portiere bresciano ancora di testa su sponda di Iemmello.Quest’ultimo prova a mettersi in proprio al 39’ ma spara a lato. Al 46’ il Brescia potrebbe chiuderla definitivamente, Olzer vede Fulignati fuori dai pali e prova a sorprenderlo senza però riuscirci. Al 48’ Donnarumma, di testa, mette sul fondo fallendo l’occasione del 2-2. Il Catanzaro, però, è bravo a continuare a crederci e, al 51’, pareggia con un colpo di testa dello stesso Donnarumma su suggerimento di Oliveri.

La sfida sarà così decisa ai tempi supplementari. Al 5’ del primo tempo supplementare Dickmann sfodera una conclusione velenosa che impegna Fulignati in corner. Al 15’ il Catanzaro passa per la prima volta nella gara in vantaggio con Brignola che riceve un cross da Iemmello e, con una conclusione al volo, trafigge Lezzerini. Il Catanzaro pregusta il passaggio al secondo turno che si potrebbe garantire con due risultati a disposizione su tre. Ai calabresi, in virtù della migliore posizione di classifica, sarebbe infatti sufficiente anche pareggiare. Al 3’ del secondo tempo supplementare Bisoli ha una buona occasione ma trova un Fulignati pronto alla presa. All’8’ Stoppa potrebbe realizzare il 3-2 ma Lezzerini respinge il suo tiro. Al 10’ Olzer riceve da Bisoli e manca il 3-3 bresciano concludendo fuori misura. Al 14’ ancora lui , a porta vuota, sciupa malamente l’occasione del pareggio. Al 17’ Iemmello fa allungare il Catanzaro dopo un’azione di contropiede per il 4-2. Le speranze almeno di riavvicinamento del Brescia si infrangono contro il tiro di Dickmann al 19’ che termina in curva. Il Catanzaro può festeggiare l’accesso al prossimo turno dove troverà la Cremonese.