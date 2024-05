Playoff: Il Catanzaro sfiora l’impresa, 2-2 contro la Cremonese

Due pareggi per 0-0 in campionato e, ora, uno per 2-2 anche nella sfida d’andata dei playoff. E’ destino che Catanzaro e Cremonese non riescano a superarsi. Il punteggio finale si può leggere sia come demerito dei grigiorossi che, avanti per 2-0 a inizio ripresa, non l’hanno saputa chiudere, sia come merito del Catanzaro bravo a crederci sino alla fine. Le due squadre hanno poi beneficiato di un’occasionissima per parte per superarsi ma Donnarumma ha sparato su Saro e Coda ha concluso alto da buona posizione. Il discorso qualificazione è quindi rimandato alla gara di ritorno di sabato 25 maggio alle 20.30 al Giovanni Zini di Cremona. La prima occasione è del Catanzaro con Iemmello che all’8′ tenta un pallonetto ma conclude fuori misura. Risponde la Cremonese al 10′ con un tiro dal limite di Castagnetti che finisce sul fondo. Al 14′ i grigiorossi passano in vantaggio, sugli sviluppi di un corner Vazquez calcia in porta, Scognamillo devia sulla traversa, irrompe Tsadjout e mette dentro. Grigiorossi in vantaggio. Al 26′ il Catanzaro prova a rimettersi in carreggiata con Pontisso che riceve da Vandeputte ma conclude sul fondo.

Al 32′ la Cremonese si rende ancora insidiosa dalle parti di Fulignati con un cross di Zanimacchia, Ciofani è però anticipato da Brighenti al momento di concludere. Al 35′ grigiorossi ancora pericolosi, l’ex Monza Antov pesca Pickel, Antonini intuisce però l’insidia e la scongiura. Al 38′ il Catanzaro ci prova su calcio d’angolo, Saro allontana però con i pugni e la Cremonese può respirare. Partita molto combattuta tra le due compagini come era nelle attese, il Catanzaro non sembra accusare lo svantaggio, la squadra di Giovanni Stroppa cerca invece di prendere il largo per ripresentarsi nel ritorno casalingo al Giovanni Zini con ampio vantaggio. Al 45′ il Catanzaro tenta di affondare la lama con un’incornata di Brighenti che termina però sul fondo. Il primo tempo va in archivio con i grigiorossi avanti ma un Catanzaro vivo che non ha disdegnato proiezioni offensive per pareggiare peccando però di imprecisione.

Al 5′ della ripresa la Cremonese allarga il fossato, Ciofani riceve un cross da Zanimacchia e, di testa, non lascia scampo a Fulignati. Il Catanzaro cerca di riorganizzarsi e lo fa nel modo migliore ovvero accorciando le distanze al 6′ con Biasci che finalizza nel modo migliore un passaggio di Sounas. I calabresi continuano a credere almeno nella possibilità di pareggiarla tenendo così ampiamente aperto il discorso qualificazione. Al 23′ i calabresi azzerano lo svantaggio pervenendo al 2-2 grazie a Brignola, bravo a sfruttare un assist di Iemmello sul cross di Oliveri. Tutto da rifare per una Cremonese che sembrava avere cominciato la seconda frazione nel modo migliore con la rete del raddoppio. Al 36′ il Catanzaro rischia addirittura di capovolgere a suo favore l’esito della gara, Donnarumma conclude a botta sicura ma trova un Saro versione saracinesca a impedirgli di esultare per il gol. Il finale della gara è agonisticamente incandescente, degno incontro tra due squadre che hanno dimostrato, nel corso del campionato, di meritare l’alta posizione di classifica occupata. Al 40′ la Cremonese prova a proporre un tema con Ghiglione che lancia l’ex Genoa Coda, Pompetti però capisce tutto e sventa. Al 42′ Coda potrebbe fare vincere in extremis la Cremonese ma conclude alto.