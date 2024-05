Playoff: Venezia prima finalista, Palermo ko anche al ritorno

Vittoria e accesso alla finale dei playoff. Il Venezia bissa con il Palermo la vittoria ottenuta all’andata al Barbera imponendosi questa volta per 2-1 e spezza le velleità di serie A dei rosanero mantenendo le proprie. I lagunari si sono trovati di fronte a una squadra rosanero determinata a ribaltare il passivo dell’incontro d’andata ma hanno saputo fin da subito imporre la loro legge sbloccando la situazione a loro favore già dopo pochi minuti di gara e mettendosi così in condizione di gestire la sfida con maggiore tranquillità. Forte dell’1-0 ottenuto all’andata al Barbera, il Venezia parte in condizione di vantaggio per tentare l’accesso alla finale dei playoff che potrebbe riconsegnargli le chiavi per aprire la porta della serie A. Il Palermo deve quindi ribaltare il passivo dell’andata se vuole continuare a sognare il ritorno nel massimo livello della gerarchia calcistica tricolore. Al 2′ i padroni di casa ci provano con un tiro dal limite di Zampano che è però rimpallato e non sortisce esiti apprezzabili. Meglio va invece a Tessmann che, due minuti dopo, fa mettere la freccia ai lagunari ricevendo da Pierini e calciando verso l’incrocio dei pali, Pigliacelli ci arriva con la mano ma non può impedire che la palla termini in rete. Il Palermo prova a proporre la prima offensiva al 10′ con Diakitè ma il suo cross termina tra le braccia di Joronen. Al 13′ il Venezia va vicino al raddoppio con Pohjanpalo che spara alto di poco con la complicità di una deviazione che porta a un calcio d’angolo.

Al 17′ arriva la prima occasione nitida dei rosanero con una conclusione a giro di Brunori che termina di poco distante dalla porta veneta. Al 21′ il Venezia risponde con un destro al volo di Pierini fuori misura sugli sviluppi di un corner. I lagunari sono desiderosi di allungare ulteriormente per mettere al sicuro il discorso qualificazione, i rosanero di riprenderla. Al 25′ gli ospiti beneficiano di un’occasione con Marconi che, su corner di Insigne, spedisce alto di testa. Al 26′ l’ex di turno Segre ci prova di testa per gli ospiti su corner di Ranocchia ma Joronen alza la sfera in corner. Al 28′ il batti e ribatti prosegue con il mancato raddoppio del Venezia da parte di Pierini la cui gran botta dal limite termina oltre la traversa. Al 30′ i lagunari ci riprovano con un’incornata di Busio su cross di Zampano ma Pigliacelli si oppone con bravura. Non meglio va a Idzes che, un minuto dopo, conclude a lato con un’incornata su corner di Pierini. Venezia vicino al raddoppio per due volte in altrettanti minuti. Al 35′ Venezia ancora insidioso con Lella che scambia con Pohjanpalo e mette a lato di poco. Al 36′ il Palermo si scuote con una conclusione di Brunori che termina però alta. Al 43′ i veneti raddoppiano con Candela che riceve da Zampano e spinge la sfera nel sette a porta vuota. Il primo tempo va in archivio con un Venezia avanti di due reti ma un Palermo molto reattivo.

La situazione per i rosaneri, in chiave di qualificazione, è però venuta complicandosi terribilmente. Al 6′ della ripresa Brunori tenta di far penetrare il Palermo in area veneta ma il suo cross si perde sul fondo. All’8′ il Venezia sfiora il 3-0, Pierini calcia una punizione, Pigliacelli cerca di bloccare la sfera ma se la vede sfuggire dalle mani , Svoboda prova ad approfittarne, il portiere palermitano prima respinge il suo tiro poi lo blocca. Al 13′ il Palermo potrebbe riportarsi in partita ma Joronen alza sopra la traversa la conclusione dal limite di Di Francesco. Al 18′ Busio, pescato da Ellertsson, sfodera una conclusione che Pigliacelli blocca. Al 26′ ancora Busio prova a far prendere ulteriormente il volo al Venezia ma il suo tiro al volo termina alto. Al 39′ il Palermo prova a rientrare in partita con Di Francesco che calcia però a lato. Meglio va al 41′ ai rosanero quando Svoboda devia involontariamente alle spalle di Joronen un tiro di Traorè che sembrava senza pretese per il 2-1 dei siciliani. Al 46′ il Palermo insiste con un’incornata di Segre su cross di Di Mariano ma la sfera è neutralizzata da Joronen. Al 49′ Olivieri spara a lato la palla del 3-1. Il Venezia può brindare per l’accesso alla finale dove troverà la vincente tra Cremonese e Catanzaro.