Playoff: Nella semifinale d’andata il Venezia si impone al Barbera

Vittoria esterna, come in campionato. Dopo averlo superato con un netto 3-0 nella stagione regolare al Barbera, il Venezia riserva un’altra amara sorpresa al Palermo imponendosi per 1-0 nella sfida d’andata delle semifinali playoff. I lagunari possono così recarsi alla sfida di ritorno al Penzo di venerdì 24 maggio alle 20.30 in condizione di vantaggio per poter ipotecare la finale che potrebbe valere la serie A. La prima occasione è degli ospiti che al 7′ ci provano con Svoboda che approfitta di una corta respinta della difesa palermitana su precedente punizione ma non impensierisce Desplanches. Al 13′ Busio serve Pohjanpalo che però, di testa, mette a lato. L’avvio di gara è favorevole ai lagunari che a Palermo si sono già imposti in campionato con un netto 3-0 grazie a una rete di Pohjanpalo e a una doppietta di Gytkjaer.

Al 15′ il Palermo replica con Soleri la cui conclusione su assist di Gomez è però deviata in calcio d’angolo. Un persistente lancio di oggetti dagli spalti obbliga il direttore di gara, Antonio Giua di Olbia, a fermare il gioco per consentire un intervento di ripulitura del terreno di gioco. La sfida, dopo pochi minuti, riprende. Al 26′ il Palermo ha l’occasione per passare in vantaggio, Lucioni colpisce di testa su cross di Ranocchia ma conclude fuori di un nulla. Al 28′ è Diakitè a cercare gloria ma Joronen devia in corner il suo tiro. Il Venezia risponde al 44′ con un tiro dal limite di Candela su cui Desplanches non ha però pensieri. Il primo tempo va in archivio con più Palermo che Venezia ma la partita non si schioda dallo 0-0.

Al 2′ della ripresa Ranocchia ci prova di sinistro dal limite ma conclude fuori misura. Un minuto dopo è Lucioni a spedire alto. Palermo deciso a colpire, anche per arrivare al match di ritorno in condizioni di favore. Al 7′ il Venezia prova a rispondere con Pierini che, servito da Bjarkason, è però anticipato da Marconi in corner. Al 10′ il Palermo si mette in evidenza con un colpo di testa debole di Soleri su cross di Ranocchia. Tre minuti dopo è Brunori a impegnare Joronen. Il Palermo continua a esercitare una pressione asfissiante ma senza riuscire a sfondare. Al 15′ il Venezia risponde con Bjarkason che conclude altissimo. Al 17′ il Venezia passa in vantaggio con un tiro dal limite di Pierini servito da Pohjanpalo. Al 28′ i rosanero cercano di recuperare con una punizione di Ranocchia che però, di destro, conclude altissimo. Al 43′ Ranocchia prova a creare scompiglio nell’area veneta con un cross che è però bloccato. Al 48′ Busio manca il raddoppio ospite spedendo sul fondo dal limite dell’area. Al 51′ Dembele segna la rete del raddoppio ma l’arbitro l’annulla per un fuorigioco di Gytkjaer. Al 53′ Brunori fallisce il pareggio palermitano concludendo debolmente. Il Venezia può festeggiare.