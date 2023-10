Poker Dortmund, il Lipsia stecca 2 rigori, ok Darmstadt e Stoccarda

Botta e risposta tra Dortmund e Union Berlino dove alla fine la squadra di casa ha avuto la meglio vincendo 4-2. Giornata no per il Lipsia che pareggia 0-0 col Bochum dopo aver sbagliato 2 rigori su 2. Ribalta lo Stoccarda, vittoria esterna per il Darmstadt e finale da cardiopalma tra Werder Brema e Hoffenheim con la vittoria per 3-2 di quest’ultimo.

Al Signal Iduna Park tra 6 gol fatti e 2 annullati, il divertimento non manca. Bonucci e Gosens provano a trascinare e rianimare l’Union Berlino che dopo aver rimontato l’1-0 non riesce però a tenersi il vantaggio facendosi a sua volta ribaltare di due gol. La partita si accende subito con il lampo di Fullkrug al 7′, tempo due minuti e arriva subito la risposta immediata di Gosens che su corner di testa infila la palla sotto l’incrocio spegnendo l’entusiasmo del “muro giallo”. La formazione di Berlino si accende, consapevole del brutto momento che sta passando con ben 6 sconfitte complessive tra campionato e coppa ha bisogno di dare una svolta e al 18′ prova il sorpasso con A. Kral ma la gioia viene spezzata dal fuorigioco segnalato. Dall’altro lato i padroni di casa dopo aver rischiato di andare sotto, al 26′ tentano la doppietta con Fullkrug ma la situazione è la stessa degli avversari e la rete viene annullata nuovamente per una posizione irregolare. L’Union Berlino tira così un sospiro di sollievo e al 31′ ha la chance su rigore di andare in vantaggio. Dal dischetto si presenta Leonardo Bonucci che si conferma glaciale dagli 11 metri mandando il pallone al lato opposto del portiere e mettendo la firma su un vantaggio d’oro.

Il Borussia in casa propria davanti ai suoi splendidi tifosi non rimane fermo a guardare, aggredisce, continua a creare occasioni e nel secondo tempo riesce a ribaltarla in 5 minuti e poi anche a chiuderla. Al 49′ Nico Schlotterback si inventa il classico “gol della domenica” con un gran tiro potente e preciso che mette a sedere l’estremo difensore danese Ronnow. Al 54′ è il subentrato J. Brandt a completare la rimonta con un gran destro su assist di M. Reus. Spegne definitivamente le speranze degli avversari a 20 dalla fine la gran botta di Ryerson con deviazione che chiude i conti. Terza vittoria di fila per la squadra di Terzic che sale momentaneamente al secondo posto in classifica. Quinta disfatta consecutiva invece per gli uomini di Fischer che rimangono saldi a quota 6.

Alla Red Bull Arena cambiando gli ordine degli addendi il risultato non cambia. Cambia il rigorista ma la situazione rimane tale, 2 rigori fischiati e successivamente sbagliati dal Lipsia che pur dominando non coglie la palla al balzo e rimane impiantata sullo 0-0 finale contro il Bochum. Al 26′ il direttore di gara dopo un fallo di K. Schlotterbeck ritenuto scorretto fischia rigore per la squadra di Marco Rose. Con Dani Olmo infortunato e E. Forsberg in panchina, dagli 11 metri si presenta il giovane Xavi Simons che viene ipnotizzato da M. Riemann il quale intuisce il lato respingendo la conclusione. Nel secondo tempo la minestra è la stessa, dopo il rigore fallito dall’ex PSG, il numero 10 svedese entra dalla panchina per cambiare registro e mettere la partita in discesa ma il 35enne tedesco che risiede tra i pali ha deciso di prendersi la scena indovinando ancora una volta la parte giusta e mantenendo la partita in parità. Al 77′ ci prova su azione Poulsen ma la porta sembra stregata, il portiere si supera ancora e fa muro. Termina quindi 0-0 tra Lipsia e Bochum. Pareggio inutile per entrambi che non cambia la posizione attuale con il Lipsia 6° a quota 14 e il Bochum ancora in piena zona retrocessione a 4.

Continua a sorpendere lo Stoccarda che su 6 vittorie su 7 si prende al momento il primato in classifica. Rimontato il Wolfsburg dalla tripletta incredibile di Guirassy a 23 minuti dal termine. Dopo l’1-0 annullato per una posizione al di là proprio all’autore delle 3 reti al 25′, al 34′ gli avversari rispondono con il siluro di Y. Gerhardt dove stavolta però è tutto buono. La rimonta ha inizio nella seconda frazione di gara quando al 67′ capita l’occasione della partita che può rimettere tutto in piedi indirizzando la partita sulla direzione dello Stoccarda. Rigore trasformato e reso imparabile con la palla finita appena sotto la traversa da S. Guirassy per l’1-1. Al 78′ bis per il calciatore di origini francesi che trovatosi a tu per tu con il portiere infila la palla in rete. Al 82′ chiude la gara ancora lui e si porta il pallone a casa. Siamo solo alla 7° giornata ma i numeri di Serhou Guirassy sono già impressionanti, seconda tripletta stagionale, ben 13 gol fatti e un assist.

Prima vittoria fuoricasa e seconda consecutiva per il Darmstadt. Battuto l’Augsburg 2-1. Partita equilibrata alla WWK Arena. Dopo un primo tempo a reti inviolate, a sbloccare la gara sono gli ospiti con l’attaccante classe ’96 Tim Skarke, terza rete stagionale per lui. Al 70′ raddoppiano gli uomini di Lieberknecht con il tiro dal dischetto di T. Kempe che fino all’ultimo guarda il portiere per poi superarlo alla sua destra. Al 77′ accenno di reazione da parte dell’Augsburg con il palo di Pedersen. A ridosso del 90esimo arriva la rete di E. Demirovic che invano prova ad accorciare le distanze. La squadra di Maassen pur ottenendo un maxi recupero di 9 minuti non riesce a riprenderla e rimane in basso alla classifica incassando il secondo insuccesso di fila. Sosta tranquilla invece per il Darmstadt che pur essendo ancora presto per dirlo sembrerebbe in via di ripresa.

Finale da cardiopalma tra Werder Brema e Hoffenheim. In un minuto cambiano le sorti della gara. Dopo il vantaggio iniziale di M. Beier, al 17′ R. Schmid ristabilisce l’1-1. Alla mezz’ora prodezza di G. Promel e 2-1 Hoffenheim. Nella seconda frazione di gara J. Njinmah da una parte e K. Vogt e F. Grillitsch dall’altra non riuscendo però a trovare la via del gol. Ed è proprio al 90′ quando in preda alla disperazione saltano gli schemi e su un recupero extra large di 10 minuti (quasi un tempo di supplementare) succede di tutto. Al 90+1′ J. Stage riacciuffa il pareggio e dopo neanche 1 minuto M. Bulter risponde firmando il 3-2 finale, due capolavori per entrambi.