Polveriera Napoli, Osimhen attacca il procuratore di Kvara

Tutto è cominciato da un’affermazione fatta da Mamuka Jugeli, agente di Kvicha Kvaratskhelia: “Osimhen ha firmato un nuovo contratto, ma credete davvero – ha detto alla Gazzetta dello Sport – che giocherà nel Napoli per tutta la carriera? Ve lo dico in anticipo, andrà in Arabia Saudita la prossima estate, il Napoli gli ha alzato l’ingaggio ma Kvicha non accetterebbe un trasferimento simile nemmeno per un miliardo, per esempio, preferirebbe giocare per il Real Madrid, il Bayern Monaco, il Barcellona o magari il Manchester City. Kvaratskhelia ha obiettivi e preferenze differenti”. Apriti cielo.

Chiamato in causa, il goleador nigeriano dei partenopei non l’ha presa proprio in modo british. La sua risposta a Jugeli ruota intorno a un concetto fondamentale: sinchè parli del tuo assistito, sei libero di dire quello che vuoi, ma per quanto riguarda me devi astenerti da ogni affermazione. Non mancando di riservare e Jugeli anche una contumelia. Osimhen contrattacca: “sono imbarazzato da come ragioni – ha detto rivolgendosi al procuratore di Kvaratskhelia – tieni il mio nome fuori dalla tua bocca”.

Il presidente Aurelio De Laurentiis, prima di Natale, aveva lanciato messaggi rassicuranti alla tifoseria improntati a un concetto chiaro: Osimhen è al Napoli e, per il momento, non si muoverà da qui. Ma non è mistero che i club arabi abbiano messo gli occhi addosso anche a lui nel quadro di un’ormai consolidata prassi nel volersi assicurare pezzi da novanta per impreziosire ulteriormente il suo campionato.