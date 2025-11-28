Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Europa League

Porto a gonfie vele, nottingham 3mendo. Lione, 6 bellissimo

L’Aston Villa vince di misura contro lo Young Boys, travolta la Dinamo Zagabria. Feyenoord, che succede?

Nov 28, 20253 Lettura
NOTTINGHAM, ENGLAND - OCTOBER 23: Morgan Gibbs-White of Nottingham Forest celebrates scoring his team's first goal from the penalty spot with teammates during the UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD3 match between Nottingham Forest FC and FC Porto at City Ground on October 23, 2025 in Nottingham, England. (Photo by Jack Thomas - UEFA/UEFA via Getty Images)

Così termina anche la quinta giornata di questa magica Europa League, ricca di gol e una classifica che cambia nuovamente e vede diverse squadre in vetta a pari punti. Si parte dunque con la vittoria dell’Aston Villa in casa, che di misura si impone contro lo Young Boys. Gara subito in discesa con la doppietta nel corso del primo tempo di Malen (27° e 42°). Non basta il gol della bandiera siglato da Monteiro al 90° per accorciare le distanze e gli inglesi portano la loro quarta vittoria della stagione, balzando al 3° posto. Gli ospiti tornano a casa scoraggiati, ma con 6 punti e 3 partite ancora da disputare nulla è impossibile.

Il Fenerbahçe non va oltre il pari contro il Ferencvárosi e non riesce a trovare la svolta giusta per tornare alla vittoria, ma ottiene il suo quarto risultato utile consecutivo in questa competizione. Si decide tutto nella ripresa in 3 minuti (66° e 69°) con le marcature decisive di Varga e Talisca. La formazione ungherese si illude al momentaneo vantaggio, ma nonostante tutto termina senza alcuni danni il match strappando un punto prezioso. Da sottolineare l’espulsione dell’attaccante colombiano Durán al 92° per comportamento antisportivo, ricevendo per la prima volta in questa stagione il cartellino rosso. L’unico match di questa giornata terminato a reti bianche è quello tra Viktoria Plzeň e Friburgo. I padroni di casa cercano la via della rete più volte rispetto agli avversari, ma il risultato non si schioda e entrambe le compagini condividono un punto a testa.

Dominio del Porto contro il Nizza: 3-0 il risultato finale e nulla da aggiungere agli uomini di Farioli, che con questa vittoria volano all’ottavo posto, in questo momento qualificati direttamente agli ottavi di finale. Partenza a razzo per i portoghesi, che dopo il primo minuto di gioco si trovano in vantaggio con la firma decisiva di Gabri Veiga e verso la mezz’ora il centrocampista spagnolo realizza la doppietta. Nel corso del 2° tempo Aghehowa realizza dal dischetto e allarga a +3 le distanze dagli avversari, i quali non hanno mai tirato in porta in tutti i 90 minuti. Con il successo di questa sera i ‘dragões’ si piazzano all’ottava posizione, a soli 2 punti di distacco dalla vetta.

Feyenoord e Celta Vigo si fermano rispettivamente contro Celtic e Ludogorets. Gli olandesi passano in vantaggio all’11° del primo tempo, ma si fanno raggiungere subito dagli scozzesi con Hyunjun dopo soli 20 minuti e completa la rimonta Hatate al 43°. Il gol di Nygren mette la ciliegina sulla torta al grande lavoro dei ragazzi di O’Neill. Il Celta Vigo non sono riusciti a bloccare Petar Stanić, protagonista assoluto della partita con una tripletta da urlo. I due gol degli ospiti arrivano in ritardo e non bastano per strappare un pareggio in extremis. Vittoria schiacciante del Lille con un netto 4-0 in casa contro la Dinamo Zagabria. I marcatori di questa sfida sono tutti diversi, tra cui anche l’ex Juventus Félix Correia, gioiellino portoghese che ha militato nella Nex Gen. La squadra croata torna a casa senza essere mai scesa in campo, travolta dalle azioni spettacolari degli avversari.

Altri 2 pareggi terminati entrambi 1-1 tra Paok-Brann e Rangers-Braga. Nella prima sfida i greci passano in vantaggio con il trequartista Luka Ivanušec al 64’. Quando la partita sembrava in ghiaccio, ecco spuntare Kornving che riesce a risollevare il Brann e guadagnare un punto in una situazione delicata. Il Rangers passano avanti prima dell’intervallo con un calcio di rigore trasformato da Tavernier, nella ripresa sembra quasi fatta soprattutto dopo l’espulsione di Zalazar al 61’, ma pochi minuti dopo il Braga acciuffa il pari e rimette dunque la situazione in equilibrio. Nel finale oltre al danno anche la beffa per gli uomini di Rohl al minuto 95 con l’espulsione del centrocampista Diomande per somma di ammonizioni. Genk, Panathinaikos e Betis vincono tutte in casa rispettivamente contro Basilea, Sturm Graz e Utrecht per 2-1.

Vittoria di misura della Stella Rossa contro lo Steaua Bucarest: decisiva la rete di Bruno Duarte al 50° minuto, nonostante l’inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Uchenna, confermata successivamente anche dopo la revisione al VAR. Si conclude con i grandi successi di Stoccarda, Lione e Nottingham Forest. Per i tedeschi la partita si sblocca dal 20’ con Leweling, che si ripeterà dopo 15 minuti. El Khannouss e Bouanani arrotondano il punteggio. Serata più che amara per il Tel-Aviv che perde per 6-0 contro il Lione di Fonseca. I francesi hanno dominato il match e si portano al comando della classifica.

Il Nottingham chiude con un altro 0-3 dopo quello in campionato contro il Liverpool. Il Malmö non ha avuto il coraggio di affrontare questo match, dimostrandosi invisibile con un solo tiro in porta. In gol anche l’ex difensore della Fiorentina Milenković, convalidato dopo un consulto con il VAR.

0 Shares

Articoli correlati

Il Bologna non si ferma più! Poker servito al Salisburgo

Nov 28, 2025

La Roma riparte anche in Europa, Midtjylland sconfitto 2-1

Nov 27, 2025

Bologna-Salisburgo, le probabili formazioni, orario, dove vederla in TV

Nov 27, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.