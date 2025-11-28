Porto a gonfie vele, nottingham 3mendo. Lione, 6 bellissimo

Così termina anche la quinta giornata di questa magica Europa League, ricca di gol e una classifica che cambia nuovamente e vede diverse squadre in vetta a pari punti. Si parte dunque con la vittoria dell’Aston Villa in casa, che di misura si impone contro lo Young Boys. Gara subito in discesa con la doppietta nel corso del primo tempo di Malen (27° e 42°). Non basta il gol della bandiera siglato da Monteiro al 90° per accorciare le distanze e gli inglesi portano la loro quarta vittoria della stagione, balzando al 3° posto. Gli ospiti tornano a casa scoraggiati, ma con 6 punti e 3 partite ancora da disputare nulla è impossibile.

Il Fenerbahçe non va oltre il pari contro il Ferencvárosi e non riesce a trovare la svolta giusta per tornare alla vittoria, ma ottiene il suo quarto risultato utile consecutivo in questa competizione. Si decide tutto nella ripresa in 3 minuti (66° e 69°) con le marcature decisive di Varga e Talisca. La formazione ungherese si illude al momentaneo vantaggio, ma nonostante tutto termina senza alcuni danni il match strappando un punto prezioso. Da sottolineare l’espulsione dell’attaccante colombiano Durán al 92° per comportamento antisportivo, ricevendo per la prima volta in questa stagione il cartellino rosso. L’unico match di questa giornata terminato a reti bianche è quello tra Viktoria Plzeň e Friburgo. I padroni di casa cercano la via della rete più volte rispetto agli avversari, ma il risultato non si schioda e entrambe le compagini condividono un punto a testa.

Dominio del Porto contro il Nizza: 3-0 il risultato finale e nulla da aggiungere agli uomini di Farioli, che con questa vittoria volano all’ottavo posto, in questo momento qualificati direttamente agli ottavi di finale. Partenza a razzo per i portoghesi, che dopo il primo minuto di gioco si trovano in vantaggio con la firma decisiva di Gabri Veiga e verso la mezz’ora il centrocampista spagnolo realizza la doppietta. Nel corso del 2° tempo Aghehowa realizza dal dischetto e allarga a +3 le distanze dagli avversari, i quali non hanno mai tirato in porta in tutti i 90 minuti. Con il successo di questa sera i ‘dragões’ si piazzano all’ottava posizione, a soli 2 punti di distacco dalla vetta.

Feyenoord e Celta Vigo si fermano rispettivamente contro Celtic e Ludogorets. Gli olandesi passano in vantaggio all’11° del primo tempo, ma si fanno raggiungere subito dagli scozzesi con Hyun–jun dopo soli 20 minuti e completa la rimonta Hatate al 43°. Il gol di Nygren mette la ciliegina sulla torta al grande lavoro dei ragazzi di O’Neill. Il Celta Vigo non sono riusciti a bloccare Petar Stanić, protagonista assoluto della partita con una tripletta da urlo. I due gol degli ospiti arrivano in ritardo e non bastano per strappare un pareggio in extremis. Vittoria schiacciante del Lille con un netto 4-0 in casa contro la Dinamo Zagabria. I marcatori di questa sfida sono tutti diversi, tra cui anche l’ex Juventus Félix Correia, gioiellino portoghese che ha militato nella Nex Gen. La squadra croata torna a casa senza essere mai scesa in campo, travolta dalle azioni spettacolari degli avversari.

Altri 2 pareggi terminati entrambi 1-1 tra Paok-Brann e Rangers-Braga. Nella prima sfida i greci passano in vantaggio con il trequartista Luka Ivanušec al 64’. Quando la partita sembrava in ghiaccio, ecco spuntare Kornving che riesce a risollevare il Brann e guadagnare un punto in una situazione delicata. Il Rangers passano avanti prima dell’intervallo con un calcio di rigore trasformato da Tavernier, nella ripresa sembra quasi fatta soprattutto dopo l’espulsione di Zalazar al 61’, ma pochi minuti dopo il Braga acciuffa il pari e rimette dunque la situazione in equilibrio. Nel finale oltre al danno anche la beffa per gli uomini di Rohl al minuto 95 con l’espulsione del centrocampista Diomande per somma di ammonizioni. Genk, Panathinaikos e Betis vincono tutte in casa rispettivamente contro Basilea, Sturm Graz e Utrecht per 2-1.

Vittoria di misura della Stella Rossa contro lo Steaua Bucarest: decisiva la rete di Bruno Duarte al 50° minuto, nonostante l’inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Uchenna, confermata successivamente anche dopo la revisione al VAR. Si conclude con i grandi successi di Stoccarda, Lione e Nottingham Forest. Per i tedeschi la partita si sblocca dal 20’ con Leweling, che si ripeterà dopo 15 minuti. El Khannouss e Bouanani arrotondano il punteggio. Serata più che amara per il Tel-Aviv che perde per 6-0 contro il Lione di Fonseca. I francesi hanno dominato il match e si portano al comando della classifica.

Il Nottingham chiude con un altro 0-3 dopo quello in campionato contro il Liverpool. Il Malmö non ha avuto il coraggio di affrontare questo match, dimostrandosi invisibile con un solo tiro in porta. In gol anche l’ex difensore della Fiorentina Milenković, convalidato dopo un consulto con il VAR.