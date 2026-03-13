Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Europa League

Porto e Aston Villa di misura, sorpresa Panathinaikos

Sono terminate dunque le sfide di quest’andata di Europa League, con pochi gol, ma comunque decisivi in vista del ritorno

Mar 13, 20263 Lettura
ATHENS, GREECE - MARCH 12: Marc Roca of Real Betis is challenged by Renato Sanches of Panathinaikos FC during the UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 First Leg match between Panathinaikos AO and Real Betis Balompie at Spyros Louis on March 12, 2026 in Athens, Greece. (Photo by Milos Bicanski - UEFA/UEFA via Getty Images)

Dopo la ‘Champions League’, anche l’andata di questi ottavi di finale di Europa League sono giunti al termine, con diversi risultati che hanno del clamoroso, ma non è ancora detta la parola fine, che avremo la prossima settimana nei match di ritorno.  Ecco, dunque, il riassunto dei match di questa incredibile competizione:

STOCCARDA-PORTO 1-2

Serata che ha visto in scena lo Stoccarda del mister Sebastian Hoeneß schierarsi con un 4-2-3-1 con Leweling, Undav ed El Khannouss alle spalle della punta bosniaca Ermedin Demirović. Il Porto di Farioli ha risposto con 4-3-3, con Thiago Silva e Alberto Costa (ex Juventus) a dirigere il reparto arretrato. Tuttavia è proprio la squadra ospite a passare in vantaggio con l’attaccante classe ’99 Terem Moffi, in prestito dal Nizza. Dopo soli 7 minuti i Dragões raddoppiano, allungando subito le distanze con il 18enne Rodrigo Mora, in prima squadra dal 2024 dopo l’esperienza in primavera e nel Porto B.

Prima della fine dei primi 45’ i padroni di casa siglano il gol che potrebbe riaprire la gara con Undav, ma nella ripresa, nonostante i 7 tiri in porta sui 14 totali, non arriva il pareggio.

Ora si fa dura per i ‘rossi’, che in Portogallo dovranno compiere più di un’impresa. Ottimo il tecnico italiano ad interpretare bene la partita con il giusto approccio, portandosi dunque con una rete di vantaggio al ritorno.

PANATHINAIKOS-BETIS SIVIGLIA 1-0

Vittoria inaspettata da parte del Panathinaikos, che in 10 contro 10 batte di misura il Betis Siviglia di Isco e compagni. La marcatura decisiva viene realizzata da Taborda, che all’88’ su calcio di rigore per fallo causato in area dall’ex Roma Llorente spiazza l’estremo difensore avversario. Tutto da rifare per gli spagnoli, che tra una settimana vorranno imporsi e strappare il pass per i quarti di finale.

LILLA-ASTON VILLA 0-1

Brutto ritorno in Europa League da parte del Lilla di Génésio, che dopo il pareggio in ‘Ligue 1’ contro il Lorient, perdono maledettamente contro l’Aston Villa di Emery. Difficile affrontare il ritorno dopo la rete subita grazie al sigillo di Watkins, che di testa inganna Ozer e permette ai suoi compagni di fare un passo in più verso i quarti, anche se la qualificazione resta ancora in bilico.

Errore della difesa nel momento decisivo della partita, e ora giocare in Inghilterra sarà molto difficile, ma non impossibile.

NOTTINGHAM FOREST-MIDTJYLLAND 0-1

Come il Bodø in ‘Champions League’, continua la favola Midtjylland di Tullberg in Europa League, riuscendo a sbancare il ‘City Ground’ di Nottingham, anche se la strada è ancora lunga. Nonostante il dominio dei ‘Tricky Treets’ con 6 tiri in porta e 21 totali, gli ospiti con quel tanto che basta riescono ad aggiudicarsi il primo round con il ritorno da disputare in casa. Bene il Nottingham, ma bisogna concretizzare di più se si vuole tornare a casa con serenità.

GENK-FRIBURGO 1-0

Il Genk ipoteca la sfida in casa contro il Friburgo grazie a El Ouahdi, che al 24’ con un destro al volo manda un grande diagonale che trafigge l’estremo difensore. Gli ospiti escono amareggiati, con un dato positivo che non ha risolto la situazione, ovvero il 52% di possesso palla, in leggero vantaggio rispetto al 48% degli uomini di Hayen.

FERENCVÁROSI-BRAGA 2-0

Un altro club che sta regalando grosse soddisfazioni ai suoi tifosi è il Ferencvárosi di Robbie Keane, che con un 2-0 stende il Braga e consente di alleggerire il prossimo impegno da un punto di vista mentale, consapevoli di avere altri 90’ a disposizione da giocare in trasferta. I portoghesi completamente ‘in bambola’ durante le due reti subite, con la testa completamente rivolta ad altri pensieri, cosa non accettabile nonostante sia solo l’andata.

CELTA VIGO-LIONE 1-1

Comincia bene il Celta Vigo contro il Lione, passando in vantaggio al 25’ del primo tempo con Javi Rueda, che realizza il suo primo gol in questo torneo con un tap-in vincente che batte Greif tra i pali. Gli 11 di Fonseca rispondono con il sinistro dalla distanza di Endrick. L’ex Inter Radu ci mette anche del suo per spingere il pallone nella propria porta, tornando dunque al risultato di parità. Nel mezzo l’espulsione dell’attaccante Iglesias per somma di ammonizioni, ricevute al 21’ e al 55’.

