Porto, Lione e Stoccarda non sbagliano all’esordio. Rangers ko

Nella giornata di ieri abbiamo iniziato ad assaporare la seconda competizione più importante europea. Questa sera si sono disputate le partite rimanenti. Di seguito, dunque, i risultati finali e i commenti dei march del 25 settembre
GO AHEAD EAGLES-STEAUA BUCAREST 0-1
Data: 25/09
Orario: 18:45
Stadio: Adelaarshorst
Marcatori:
Miculescu 13’ (Steaua Bucarest)
La squadra rumena comincia nel migliore dei modi questa competizione, con una vittoria di misura contro il Go Ahead Eagles, vincendo di misura per 0-1. Il gol decisivo arriva subito: al minuto numero 13, grazie a David Miculescu il quale, servito da Alibec, si trova da solo contro il portiere avversario e calcia con il pallone che termina nell’angolino basso. Il G.O Eagles nella ripresa cerca in tutti i modi di far tornare in equilibrio il risultato, tirando in porta per ben 7 volte con 17 conclusioni totali e un possesso palla nettamente superiori agli avversari. Nonostante questo, però, la formazione olandese torna a casa con una sconfitta incassata in maniera non così netta, ma perdere punti fa sempre male soprattutto in termini di classifica.
LILLE-BRANN 2-1
Data: 25/09
Orario: 18:45
Stadio: Pierre Mauroy
Marcatori:
Igamane 54’ (Lille)
Magnússon 59’ (Brann)
Giroud 80’ (Lille)
La squadra francese ha dimostrato di essere superiore agli avversari, sfruttando l’esperienza con il francese ex Milan Olivier Giroud, che all’80’ decide il match grazie ad un bel colpo di testa su un bell’assist di Tiago Santos. Il gol di Magnússon al 60’ non è bastato per ottenere il pari dopo il gol iniziale di Igamane e sfumano così quella che poteva essere un’impresa nella prima giornata di questa ‘League Phase’.
FERENCVÁROSI-VIKTORIA PLZEŇ 1-1
Data: 25/09
Orario: 21:00
Stadio: Groupama Arena
Marcatori:
Durosinmi 16’ (Viktoria Plzeň)
Pešić 90+4’ (Ferencvárosi)
Il Ferencvárosi riesce ad agganciare il Viktoria Plzeň al 94° grazie ad un colpo di testa dell’attaccante Pešić, portando a casa un punto preziosissimo. Per la squadra ungherese la partita si era messa nel peggiore dei modi con il gol subito al minuto numero 16 nel corso del primo tempo, con la rete di Durosinmi. Il giocatore del Viktoria Plzeň calcia dal limite dell’area e piazza la palla nel ‘sette’, lasciando pietrificato il portiere avversario. La partita si complica ulteriormente per i padroni di casa con l’espulsione per somma di ammonizione di Makreckis che, nel tentativo di fermare l’avversario si becca il secondo cartellino e finisce sotto la doccia. Quando tutto sembrava ormai scritto, ecco spuntare un cross agli ultimi minuti di Kanichowsky per Pešić, salvando la partita. Un punto a testa per entrambe le squadre, sicuramente con più di qualche rammarico per la squadra ospite per non essere riusciti a sfruttare a pieno la superiorità numerica, lasciando in bilico il risultato per tutto il secondo tempo.
SALISBURGO-PORTO 0-1
Data: 25/08
Orario: 21:00
Stadio: Red Bull Arena
Marcatori:
Gomes 90+3’ (Porto)
Anche in questa partita gli ultimi minuti si sono resi decisivi per i 3 punti. Dopo il gol annullato per fuorigioco di Ratkov per il Salisburgo, ecco arrivare al minuto 93 la zampata decisiva di William Gomes, tirando una fucilata da fuori area. Punti preziosi per Farioli, che dopo aver centrato le 6 vittorie in campionato (punteggio pieno), ora la squadra convince anche in Europa League, trovando i primi 3 punti.
STOCCARDA-CELTA VIGO 2-1
Data: 25/09
Orario: 21:00
Stadio: Mercedes-Benz Arena
Marcatori:
Bouanani 51’ (Stoccarda)
El Khannouss 68’ (Stoccarda)
Iglesias 86’ (Celta Vigo)
Dopo un primo tempo con poche occasioni, lo Stoccarda riesce a stappare l’incontro al 51° con la rete di Bouanani. Il calciatore riesce a scattare con tempismo e raggiungere il pallone sul limite. Da lì calcia una parabola velenosa che beffa il portiere. Il raddoppio arriva dopo poco più di dieci minuti: decide tutto Bilal El Khannouss. Con una grande giocata ha superato due o tre avversari e dal limite dell’area calcia basso verso il palo destro. Nei minuti finali accorcia le distanze il Celta Vigo con un gran gol di Iglesias, che insacca all’angolino basso di destra. Questo però non basta per recuperare il match e dunque lo Stoccarda si aggiudica i primi 3 punti.
UTRECHT-LIONE 0-1
Data: 25/09
Orario: 21:00
Stadio: Galgenwaard Stadion
Marcatori:
Tessmann 75’ (Lione)
Partita gestita e controllata molto bene dalla compagine francese, che dopo i 12 punti in ‘Ligue 1’, ottengono anche in Europa League una vittoria fondamentale in classifica. L’Utrecht è poco incisivo sotto porta, con soli 2 tiri in porta, registrando il 38% di possesso palla. Il momento decisivo arriva al minuto 75 per il Lione, quando Tessmann ha lasciato partire un missile dalla distanza, che supera il portiere e si insacca nel ‘sette’. Gol fenomenale che decide l’incontro.
RANGERS-GENK 0-1
Data: 25/09
Orario: 21:00
Stadio: Ibrox Stadium
Marcatori:
Oh Hyeon-gyu 55’ (Genk)
Nel primo tempo arriva già la svolta di questo match: l’arbitro Matej Jug ha estratto il rosso senza esitazioni per il calciatore del Rangers Diomande, il quale ha commesso un brutto fallo che gli costa la partita. Verso il finale della prima frazione di gioco, il direttore di gara ha fermato il gioco per aver ricevuto una segnalazione da parte della sala VAR dopo la protesta dei calciatori per aver visto il proprio compagno Medina abbattuto in area di rigore. Assegnato dunque il ‘penalty’, che poi verrà sbagliato da Hyeon-Gyu Oh, provando a mettere il pallone nell’angolino basso.
Nella ripresa, sempre il sudamericano conclude al 55° la sua azione personale, e questa volta è riuscito a battere l’estremo difensore con una palla indirizzata all’angolino basso. Nulla da fare questa volta per l’estremo difensore. Al minuto 69 Hrosovsky ha trovato la rete del raddoppio. I festeggiamenti sono durati poco per posizione irregolare. La partita si conclude 0-1 in favore dei belgi.
YOUNG BOYS-PANATHINAIKOS 1-4
Data: 25/09
Orario: 21:00
Stadio: Wankdorf
Marcatori:
Świderski 10’ (Panathinaikos)
Zaroury 13’ (Panathinaikos)
Zaroury 19’ (Panathinaikos)
Janko 25’ (Young Boys)
Zaroury 68’ (Panathinaikos)
Poker per il Panathinaikos, che in trasferta è riuscita a sconfiggere lo Young Boys in un match che si è messo subito in discesa per la squadra greca. Il gol di Świderski ha aperto le danze al decimo del primo tempo, e dopo soli 9 minuti la squadra ospite si trova subito con 3 gol di vantaggio. Inutile la rete di Janko dello Young Boys per accorciare subito le distanze al 25° minuto, perché al 68° arriva la definitiva tripletta per Zaroury, protagonista assoluto della serata. Gli svizzeri concludono solamente 3 volte in porta contro le 6 avversarie, nonostante il 59% di possesso palla. 4 gol subiti che fanno riflettere molto soprattutto in merito all’approccio della partita, con la prossima sfida in programma contro lo Steaua Bucarest e la situazione potrebbe essere ancora più complicata nonostante i primi 90°.