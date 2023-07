Preliminari di Champions League: i risultati delle gare di ieri

Ad aprire le danze è stato l’incredibile pareggio per 2-2 tra FK Zalgris ed il Galatasaray. A passare in vantaggio sono i padroni di casa, proveniente dalla Lituania, al minuto 47 grazie al gol di Mathias Oyewusi Kehinde. Il club della Turchia reagisce ed in meno di due minuti (75 e poi 77) pareggia e ribalta il risultato: Bardakci pareggia e Dervisoglu porta avanti i suoi. Nel finale arriva però la rete del pareggio dei padroni di casa (che restano poi in dieci per l’espulsione di Kazlauskas, autore del gol del pareggio).Vince in casa, in Finlandia ad Helsinki, HJK per 1-0 conto il Molde. Il “derby” del nord Europa, per ora, va a vantaggio dei finnici che riescono a sbloccare il match al minuto 25 grazie alla rete di Keskinen. Il ritorno si giocherà in Norvegia, in casa del Molde, che proverà a ribaltare il risultato.

Vince senza alcun problema e senza alcuna difficoltà, in casa, la Dinamo Zagabria. I croati in otto minuti, tra il minuto 35 ed il minuto 43 del primo tempo, segnano tre gol che indirizzano fortemente il match. Spilic apre le danze, Ivanusec raddoppia e pochi minuti dopo sigla la doppietta che vale il 3-0. A chiudere definitivamente il match è ancora Ivanusec che, al minuto 56, cala il poker e si porta a casa il pallone dopo aver realizzato la tripletta. Partita troppo complessa per l’Astana che ora vede seriamente compromessa la corsa al passaggio del turno, nonostante il ritorno in casa.

Crolla in casa per 1-3 la SC Dinipro contro il club greco del Panathinaikos. Gli ospiti passano in vantaggio dopo 10 minuti con Sporar. Il raddoppio porta la firma dell’ex Serie A Filip Djuricic a minuto 73, mentre il tris arriva dal iunidici metri – con Ioannidis – al 84’. Nel finale, al novantesimo, gli ucraini siglano il gol della bandiera con Tanchyk che prova aa mantenere ancora aperta e viva la gara di ritorno. Termina in pareggio per 1-1 la gara tra Servette FC ed b: gli ospiti passano in vantaggio al minuti 21, i padron idi casa, svizzeri, pareggiano nella ripresa al minuto 77. Determinante sarà la gara di ritorno in Belgio. Vince in trasferta per 0-1 lo SK Slovan Bratislava contro HSK Zrinjski Mostar. A decidere l’incontro, al minuto 53, è il gol di Zuberu. Chiude definitivamente la giornata la vittoria in trasferta per 0-2 del Copenhagen conto il Breidablik Kopavogur. Le reti dei danesi, entrambe nel primo tempo, portano la firma di Jordan Larssom (dopo un minuto) e Jensen al minuto 32.