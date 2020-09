Premier League: Ancelotti al comando, United allo scadere, rimonta Chelsea

I Toffees s’impongono 2-1 sul campo del Crystal Palace ed è il terzo successo di fila in Premier, il quinto nelle prime cinque gare ufficiali della stagione: non accadeva dall’estate 1938, esattamente 82 anni fa. Un verdetto meritato, che consente a Ancelotti di superare ancora una volta Roy Hodgson: sei a due per il tecnico italiano. Bella l’uscita dal campo dei due allenatori: lo sconfitto prende sottobraccio il vincitore, ennesimo gesto di classe da parte dell’anziano manager inglese. I tre gol arrivano nel primo tempo. L’Everton trova l’1-0 dopo appena 10’ minuti: splendida triangolazione Coleman-Rodrigues-Coleman – il passaggio del colombiano è spettacolare – e sul cross dell’esterno destro, Calvert-Lewin buca Guaita. È la rete numero cinque in campionato del centravanti. L’Everton con il suo 4-3-3 governa la partita, ma il Palace è vivo e sul corner di Townsend, al 26’ minuto, Kouyaté, di testa, firma il pareggio: buco della difesa dell’Everton. Quattro minuti dopo, Ward tocca il pallone con il braccio sul cross di Richarlison: il Var nega il rigore ai Toffees. Sul secondo tocco con il braccio di Ward, stavolta più largo e sulla capocciata di Digne, al 39’ minuto il Var assegna invece il penalty di Toffees: Richarlison sigla il 2-1. L’Everton gestisce bene il vantaggio nella ripresa, sotto la pioggia e con i riflettori accesi. Calvert-Lewin al 78’ minuto potrebbe trovare il 3-1, ma il tiro è sporco.

Chi ha fatto palo? Trossard: e non una, ma ben tre volte. Non solo: in un match da Guinness dei primati e con un finale incredibile, con il rigore-vittoria segnalato dalla Var dopo il triplice fischio in netto ritardo dell’arbitro Kavanagh – aggiunti senza motivo 2’ al recupero di 5’ -, il Brighton colpisce cinque legni in totale e questo spiega le ragioni dell’immeritato k.o. in casa con il Manchester United, con l’aggiunta di un altro penalty – il secondo per i Seagulls – prima concesso e poi, dopo l’esame al video da parte di Kavanagh, rimosso. L’arbitro è il protagonista negativo: dovrà spiegare molte cose ai suoi superiori. Finisce al 100’, con la firma di Fernandes sul 3-2 per i Red Devils. La partita è inevitabilmente condizionata dall’incredibile serie di legni colpiti dalla banda di Potter. Il primo al 9’minuto, quando il belga Trossard piazza un gran sinistro: il palo salva De Gea. Il secondo al 21’minuto, ancora con Trossard, il terzo è una traversa di Webster con un colpo di testa al 30’ minuto. Lo United è travolto dal ritmo e dal pressing del Brighton. A centrocampo, Pogba è un fantasma. Il rigore concesso per un contatto in area Fernandes-Lamptey è convalidato dalla moviola ed è un premio sacrosanto per il Brighton: Maupay con il cucchiaio sigla l’1-0.

Tre minuti dopo, lo United pareggia: punizione, assist di Matic, interviene Maguire, deviazione di Dunk: 1-1. Un assalto, un gol, a parte una rete annullata ai Red Devils per fuorigioco: le squadre di razza si notano anche da queste cose. Si riparte e al 47’ minuto Pogba contrasta Connolly in area. L’arbitro concede il rigore, ma dalla Var arriva il suggerimento di rivedere l’azione al video: Kavanagh esegue e annulla la sua decisione. Al 53’ minuto, annullato un gol a Rashford per fuorigioco, ma al 55’minuto è tutto regolare quando lo stesso Rashford, lanciato in contropiede, salta due uomini, si apre lo spazio con una finta e fulmina Ryan. Al 60’ minuto quarto legno con March e al 77’ minuto la traversa di Trossard completa la giornata sfortunata del Brighton. La squadra di Potter ha però il merito di crederci ancora e al 95’ minuto March, di testa, sul cross di Jahanbakhsh trova il 2-2. Gara finita, ma Kavanagh, come lamenterà Potter nelle interviste post gara, concede altro tempo. Al 97’ minuto il fattaccio: colpo di testa di Maguire, Maupay tocca con la mano, March respinge il pallone sulla linea con una capocciata. Kavanagh fischia la fine, ma il Var lo richiama all’ordine. L’arbitro consulta nuovamente il video e concede il rigore allo United: Fernandes non sbaglia, 3-2 e grandi proteste da parte del Brighton.

La dura legge del campo sta riportando alla realtà il Chelsea dopo il mercato pirotecnico da 250 milioni di euro: una partenza shock sul campo del West Bromwich Albion costringe i Blues a fare una gara di rincorsa e ad agguantare il 3-3 al 93’ minuto. Il cambio tra i pali, con Caballero al posto di Kepa, non risolve i problemi del Chelsea: dopo 27 minuti è 3-0 per la banda di Bilic e Thiago Silva ha celebrato l’esordio in Premier con l’erroraccio sul 2-0. Nella ripresa, la riscossa dei Blues porta al pareggio ed è un segnale di carattere, ma la difesa fa acqua e ci sono molte cose da rivedere nell’impianto di gioco. Pronti via e al 4’ minuto Callum Robinson con un tiro angolato porta sull’1-0 i Baggies. Il vantaggio dà sicurezza alla squadra di casa, mentre i Blues, schierati con il modulo 4-2-3-1 e tra i titolari giocatori da tempo sul mercato come Kanté e Alonso, accusano il colpo. Al 25’ minuto Silva regala il pallone a centrocampo a Robinson: l’attaccante fugge in velocità e supera nuovamente Caballero. Il tris del WBA arriva al 27’ minuto: la firma è di Bartley. Lampard in panchina è di pietra. Nell’intervallo, l’allenatore dei Blues piazza due cambi: fuori Kovacic e Alonso, dentro Hudson-Odoi e Azpilicueta. La rimonta comincia al 55’minuto, quando un tiro di Mount supera Johnstone. È la svolta. Al 70’ minuto Hudson-Odoi chiama Havertz al triangolo e l’esterno inglese fulmina nuovamente il portiere del WBA. La rimonta è completata al 93’minuto: Johnstone non trattiene, s’inserisce Abraham e da due passi è 3-3.

Al Turf Moor di Burnley il Southampton passa subito in vantaggio grazie a Danny Ings, che servito da Adams mette alle spalle di Nick Pope dopo soli 5 minuti di gioco. I padroni di casa reagiscono solo nella ripresa e al 47′ minuto Chris Wood sfiora il pareggio con un colpo di testa, ma McCarthy è straordinario a dirgli di no. Wood pareggia dieci minuti più tardi, ma il gol viene annullato per posizione di fuorigioco. All’ora di gioco è sempre il Burnley a rendersi pericoloso, ma ancora una volta è McCarthy a parare su tiro di Taylor. Il Southampton riesce a resistere all’assalto dei padroni di casa fino al 90′ minuto e in pieno recupero trova il 2-0 ancora con Ings, ma la rete viene annullata per fuorigioco.