Premier League: Ancelotti frena la corsa dei Reds, rimonta Chelsea

Le voci dell’affare in corso per la cessione del club al fondo sovrano dell’Arabia Saudita non hanno distratto il Newcastle: 3-0 allo Sheffield United. I gol arrivano tutti nella ripresa. Complice l’espulsione per doppia ammonizione al 50’ minuto di Egan, nella ripresa la squadra di Steve Bruce ha surclassato un avversario in corsa per la qualificazione alle coppe europee. L’1-0 è stato firmato dal talentuoso Saint-Maximin al 55’minuto. Il raddoppio al 69’minuto con Ritchie, 3-0 al 78’ minuto con Joelinton, a secco in campionato dal 25 agosto 2019. Il dodicesimo posto e la salvezza in pugno ribadiscono la bontà del lavoro di Bruce, accolto con molta diffidenza a Newcastle. Comunque vada con il cambio di proprietà, il manager di Corbridge, la città più a Nord dell’impero romano, 26 km a Ovest di Newcastle, ha fatto ampiamente il suo dovere.

Ribaltone in due minuti e il Chelsea conquista a Birmingham tre punti di platino nella volata per la qualificazione Champions: il 2-1 in rimonta sull’Aston Villa consente infatti ai Blues di salire a quota 51, + 5 sulla coppia Manchester United-Wolverhampton. La squadra di Lampard merita il successo perché ha giocato meglio e ha mostrato una qualità superiore all’avversario, penultimo in Premier. Nel primo tempo i Blues dominano: Nyland si salva su Mount al 23’ minuto, Loftus-Cheek è in ritardo sul suggerimento rasoterra di Mount al 39’minuto. Ma all’improvviso il Villa passa: cross di Douglas Luiz – il migliore dei suoi -, botta di El Ghazi, respinta corta di Kepa e tocco di Hause, al primo gol in Premier. Nel recupero, una sassata di Kovacic sfiora l’incrocio.

Nella ripresa la svolta matura con i cambi che Lampard effettua al 55′ minuto: dentro Pulisic e Barkley, fuori Kovacic e Loftus-Cheek. Passano soltanto cinque minuti ed è 1-1: ennesimo cross di Azpilicueta, martello della fascia destra e Pulisic, con un tocco facile, pareggia. Al 62’ minuto, avviene il sorpasso: Giroud controlla il pallone in area, si gira e di destro fulmina Nyland, festeggiando il rinnovo del contratto. Il centravanti francese festeggia in ginocchio. Nel finale Willian sfiora il 3-1, con Nyland che si salva in angolo, all’84’ minuto. All’87’ minuto, appena entrato, Jota fallisce il 2-2. Nel recupero, Grealish, che è stato deludente, e Rudiger si ritrovano faccia a faccia, ma gli altri giocatori riportano la calma.

Il debutto post lockdown del Liverpool non è di quelli da incorniciare. I Reds si fanno imporre lo 0-0 dai concittadini dell’Everton in un derby a ritmi ovviamente bassi e fin troppo asettico a causa della mancanza di preparazione e pubblico. È il settimo pareggio negli ultimi otto confronti giocati tra le due formazioni a Goodison Park. Se il Manchester City batterà Burnley e Chelsea, il Liverpool, che nel finale ha anche rischiato la sconfitta, dovrà attendere almeno lo scontro diretto contro i Citizens (previsto per il due luglio) per essere incoronato campione. Infatti grazie a questo punto i Reds si portano, momentaneamente, a +23 sul Manchester City secondo. I Toffees, invece, scavalcano il Newcastle salendo in dodicesima posizione a -8 dalla quinta piazza.

ll Liverpool è assente Robertson, mentre Salah e Wijnaldum sono recuperati unicamente per la panchina, così Klopp dà fiducia a Milner, Minamino e Keita. Ancelotti lancia il diciannovenne Gordon, al suo debutto dal primo minuto, e rifila tra i sostituti due big come Sigurdsson e Bernard. L’Everton di Ancelotti sfiora la vittoria nel finale nel derby con il Liverpool capolista. Paritita vivace ma con poche occasioni da ambo le parti. Ad inizio partita, un’opportunità per Richarlison che al 4′ minuto si avventa su un retropassaggio errato di Fabinho e scaglia un diagonale sul quale Calvert-Lewin arriva in ritardo. Poi accade tutto nei minuti finali con Calvert-Lewin che impegna Alisson con un colpo di tacco. Sulla ribattuta Davies colpisce il palo. Sul corner successivo ancora il numero 9 dell’Everton sfiora il vantaggio. All’81’ minuto Richarlison impegna nuovamente l’estemo difensore ex Roma che salva il risultato.