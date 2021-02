Premier League: Ancelotti riprende lo Utd, Arsenal ko con l’Aston Villa

Porta la firma di Calvert-Lewin il pareggio conquistato dall’Everton allo scadere dei minuti di recupero all’Old Trafford contro il Manchester United. Un punto che evita agli uomini di Ancelotti la terza sconfitta su tre in questa stagione con la squadra di Solskjær, che non ha così potuto festeggiare al meglio le sue cento panchine, ma che torna utile soprattutto al Manchester City che mantiene così due punti di vantaggio in vetta alla classifica. Lo United parte in crescita, aggredendo l’area di Olsen con Pogba al 20′ minuto e Greenwood al 22′ minuto, per poi trovare al 24′ minuto la rete del vantaggio con Edinson Cavani che di testa sfrutta al meglio il cross di Rashford.

L’Everton arranca, si rende pericoloso solo al 41′ minuto con il destro di Richarlison da posizione pressoché impossibile. A complicare ulteriormente la serata degli uomini di Ancelotti arriva al 45′ minuto il raddoppio di Bruno Fernandes, con un destro da fuori area che si infila nell’angolo alto alla destra di Olsen. I Red Devils sembrano avere il successo in tasca, ma nella ripresa arriva la riscossa Everton: al 47′ minuto Doucouré di sinistro trova il 2-1 e tre minuti dopo James Rodriguez beffa de Gea e firma il pareggio. Lo United non ci sta, ci prova prima con Rashford e subito dopo con Maguire al 63’minuto e, poco dopo, al 70′ minuto, complice la mezza scivolata del portiere ex Roma, trova con il colpo di testa di McTominay la rete del 3-2. Bruno Fernandes e Rashford hanno anche la possibilità di mettere al sicuro il risultato, ma mancano il colpo finale. All’88’ minuto Richarlison ha una grande chance per pareggiare e la sciupa clamorosamente, facendo disperare Ancelotti. Ma l’appuntamento è solo rimandato: al 95′ minuto è Calvert-Lewin ad allungarsi in area toccando il pallone quanto basta per battere de Gea. È 3-3, la festa è tutta dell’Everton.

Un gol all’alba, dopo appena due minuti, basta e avanza all’Aston Villa per domare l’Arsenal e conquistare tre punti che permettono alla squadra di Birmingham di salire all’ottavo posto, legittimando le ambizioni europee. I Gunners pagano l’errore difensivo di Cedric in apertura e una certa inconsistenza in attacco, dove solo Pepe è riuscito a creare qualche problema alla difesa del Villa, concentrata e sul pezzo fino all’ultimo secondo. Il gol di Watkins, il numero 12 in stagione del centravanti, matura su un passaggio sbagliato in fase di costruzione da parte dell’Arsenal. Traoré punta l’area e serve Watkins: il tiro, sporcato, supera Ryan, ex Brighton, all’esordio con i Gunners dopo la squalifica di Leno. Il 4-2-3-1 della banda di casa è più agile rispetto allo stesso modulo dell’Arsenal.

Traoré e Grealish si muovono con leggerezza. Watkins cerca sempre gli spazi giusti. Il portiere del Villa, Emiliano Martinez, ex Arsenal, respinge in volo con la mano una punizione di Xhaka al 29’ minuto e sul ribaltamento di fronte Ryan si salva sul tocco di Traoré. Nella ripresa sale il ritmo. L’Arsenal pressa alto il Villa e la squadra di Smith si affida alle ripartenze. Ryan controlla un assalto di Watkins, per i Gunners ci prova ancora Pepe, ma la mira non è ispirata, Martinez è bravissimo a respingere di piede un rasoterra di Pepe al 69’ minuto, poi tocca a Ryan opporsi a una botta di Grealish al 79’ minuto. Un’azione in contropiede consente a Watkins di liberare il tiro: palo sfiorato all’ 83’ minuto. La grande occasione passa per i piedi di Odegaard, ma il sinistro del norvegese, servito da Willian, scarica il pallone verso la curva. Nel finale, ancora Ryan para in tuffo su Watkins, liberato da Grealish. Match vivo fino all’ultimo: dopo 5 minuti di recupero, il Villa incassa con pieno merito i tre punti.

Fulham-West Ham finisce 0-0 e quando all’89’ minuto Loftus-Cheek spedisce sul tabellone un pallone che poteva essere sfruttato meglio, dopo l’ennesima chance creata dal Fulham, l’espressione sconsolata dell’allenatore dei Cottagers, Scott Parker, ha quasi il segno di una resa. Ancora una volta la squadra londinese raccoglie meno di quanto meritasse e il terzultimo posto, a – 8 dal Burnley diciassettesimo, pare una sentenza. C’è naturalmente ancora tempo per salvarsi, ma serve uno scatto deciso: riuscirà nell’impresa il Fulham del meraviglioso stadio Craven Cottage?

L’ultima vittoria, per la cronaca, risale al 2-1 sul Leicester, 30 novembre 2020. Il West Ham voleva il successo per compiere il salto in zona Champions e nella ripresa manca il gol con la traversa di Coufal, ma è il Fulham a divorare occasioni a ripetizione con Adarabioyo, una punizione di Lookman che sfiora l’incrocio, Loftus-Cheek e Mitrovic. Nel recupero, dopo un lungo esame della Var, l’arbitro Dean espelle Soucek per una gomitata Mitrovic. Il West Ham chiude in dieci e perde uno dei suoi migliori calciatori nelle prossime tre gare: David Moyes lascia il campo furibondo.

Il Southampton perde ancora: dopo il 9-0 incassato all’Old Trafford con il Manchester United, ecco il 3-2 rimediato in casa del Newcastle contro un avversario in nove per l’espulsione di Hendrick al 50’ minuto e l’infortunio del difensore Schar al 79’ minuto. Dal 1998 i Saints non ottenevano cinque sconfitte consecutive in Premier. L’1-0 del Newcastle al 16’ minuto ha la firma di Willock, fresco di prestito dall’Arsenal. Il 2-0 è del paraguayano Almiron al 26’minuto, ma al 30’ minuto il Southampton riapre il match con la rete di Minamino, anche lui appena sbarcato in prestito, dal Liverpool.

Nel recupero, al 49’ minuto il 3-1 di Almiron. In apertura di ripresa, al 48’ minuto una splendida punizione di Ward-Prowse riporta in quota il Southampton e due minuti dopo il secondo cartellino giallo provoca l’espulsione di Hendrick. Sotto la pioggia, con il campo pesante, i Saints spingono, ma il Newcastle protegge bene il 3-2. L’infortunio di Schar lascia la banda di Bruce in nove, ma i Magpies resistono e i tre punti sono importanti per muovere la classifica.

Reduce dall’1-0 di Liverpool, il Brighton chiude con un pareggio la missione al Nord. Dunk, di testa, porta avanti i Seagulls sul cross di Gross. Ma nella ripresa il Burnley domina e al 53’minuto matura il pareggio di Gudmundsson. Clarets all’assalto e al 71’ minuto la miglior occasione con Vydra, ma la parata super di Sanchez blinda l’1-1. Brighton 15° a quota 25, Burnley 17°.