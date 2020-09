Premier League: Batosta City, il Leicester vince 5-1! Pari Mou

Il Manchester City di Guardiola cade incredibilmente all’Etihad sotto i colpi del Leicester che si impone 5-2 rimontando lo svantaggio iniziale. Inizia bene la partita per i padroni di casa con il gol dell’ex di Mahrez. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo l’algerino trova un destro di prima intenzione che si infila nell’angolino alto alla destra di Schmeichel. Al 37′ minuto Walker atterra Vardy in area di rigore e Oliver assegna il penalty. Dal dischetto lo stesso numero 9 delle Foxes non sbaglia dagli undici metri. In apertura di secondo tempo arriva il sorpasso del Leicester. Al 54′ minuto Castagne serve Vardy con un cross basso. Splendido colpo di tacco dell’attaccante inglese che non lascia scampo a Ederson. Al 58′ minuto sbanda ancora la difesa del Manchester City. Garcia atterra uno scatenato Jamie Vardy che si presenta nuovamente dagli undici metri realizzando il 3-1. Al 77′ minuto Maddison con un meraviglioso destro dalla distanza fa 4-1. All’ 84′ minuto, con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner, Akè accorcia le distanze. All’87’ minuto arriva il terzo calcio di rigore per il Leicester. Dagli undici metri Tielemans mette il punto esclamativo sull’impresa degli uomini di Rodgers.

Beffa per il Tottenham di Mourinho raggiunto al 97′ minuto dal Newcastle in questa terza giornata di Premier League. In attesa di avere a disposizione Bale, lo Special One riesce a sbloccare la gara grazie a Lucas che al 25′ minuto trova il colpo vincente su assist di Kane. Risultato che potrebbe aumentare anche per gli Spurs, capaci di centrare una traversa e un palo con Son, prima del rigore a tempo quasi scaduto concesso dal direttore di gara ai Magpies per fallo di mano di Dier: dal dischetto Wilson, con 97 minuti sul cronometro, firma l’1-1 finale. Un gol di Bamford a due minuti dalla fine ha invece permesso al Leeds di Marcelo Bielsa di superare per 1-0 a domicilio lo Sheffield United nel derby dello Yorkshire. Con questo successo i Whites salgono a sei punti in classica. Restano fermi a zero punti i Blades. Vince anche il West Ham, che travolto 4-0 il Wolverhampton e ha trovato i primi tre punti in campionato. Partita sbloccata al 17′ minuto da Bowen, che ha poi raddoppiato a inizio ripresa. Il West Ham ha poi segnato il 3-0 con Soucek prima del definitivo 4-0 firmato da Haller nei minuti di recupero.

Il Leeds vince il derby dello Yorhshire dopo 26 anni di attesa nel massimo campionato inglese e la squadra di Marcelo Bielsa, con il secondo successo di fila, sale a quota 6. Una giornata storica a tutti i livelli: da 52 anni (Mike Jones) un calciatore dei Whites non segnava nelle tre gare iniziali della lega più importante, mentre l’ultimo trionfo in trasferta risaliva al 10 aprile 2004, 2-1 a Blackburn. Al fischio finale, Bielsa saluta e abbraccia diversi giocatori: anche El Loco si lascia andare talvolta ai sentimenti. Lo Sheffield United resta a quota zero e dal 1995 non perdeva le prime tre gare di campionato: dopo aver sfiorato la qualificazione in Europa League due mesi fa, la banda di Chris Wilder è partita malissimo. Bel match: l’1-0 non rispecchia il gioco. Potevano scapparci almeno altri due-tre gol: bravi i due portieri, Ramsdale (Sheffield Utd) e Meslier (Leeds). La rete di Bamford, sotto gli occhi del ct Gareth Southgate, arriva all’88’, quando la gara pare destinata a regalare il primo 0-0 di questa Premier: sul cross di Harrison, la capocciata del centravanti supera Ramsdale, il migliore dei suoi. L’ex portiere del Bournemouth è bravissimo al 38’ minuto su Dallas, al 47’ minuto su Helder Costa, al 76’ minuto su Poveda, mentre al 62’ minuto Basham rimedia ad un errore respingendo il pallone sulla linea. Anche Meslier è tra i protagonisti: salva al 30’ minuto su Lundstram, al 59’minuto su Stevens e all’81’ minuto su Baldock. Il Leeds merita i tre punti: 64% di possesso palla, 17 tiri complessivi, ritmi alti e bel gioco. Il calcio del Loco.

Il West Ham travolge per 4-0 il Wolverhampton di Nuno Espirito Santo. Apre le marcature Bowen, al 17′ minuto, su assist di Fornals. Lo stesso Bowen si ripete nella ripresa, al 57′ minuto. Uno sfortunato Raul Jimenez tenta di allontanare la palla di testa dalla sua area piccola, ma sfortunatamente la gira, sul cross dal calcio d’angolo, nella propria porta scheggiando il palo sinistro, portando così il risultato sul 3-0 per il West Ham. Nel finale al 93′ minuto, in pieno recupero, arriva anche l’ultima rete, quella del punto esclamativo sulla gara.Passaggio morbido di Arthur Masuaku verso l’area a cercare e trovare Sebastien Haller, il quale da due passi buca Rui Patricio e di testa manda il pallone all’angolino basso di sinistra per il 4-0 finale.