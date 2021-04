Premier League: Bielsa ferma lo United, il Burnley cala il poker

Lo 0-0 del Manchester United sul campo del Leeds ha come logica conseguenza un calcolo matematico: il City di Guardiola a questo punto è a 6 punti dal titolo.Il pareggio frena qualsiasi velleità di rimonta dei Red Devils, perché a quota 67 e con cinque gare ancora da giocare la banda di Ole Gunnars Solskjaer può raggiungere il tetto massimo di 82. I Citizens sono a 77: solo un crollo verticale può impedire di incassare 6 punti sui 15 disponibili. Il fatto che sia stato Marcelo Bielsa, maestro riconosciuto di Guardiola, a imbrigliare lo United, aggiunge qualcosa di romanzesco alla vicenda, ma la verità è che il Leeds è riuscito nell’impresa di superare lo stesso Manchester City e di costringere al pareggio Liverpool e Red Devils in tre gare di fila. El Loco sta realizzando un capolavoro: nono posto in classifica, calcio spettacolare, risultati di prestigio contro avversari di assoluto livello.La partita dell’Elland Road è esemplare.

Il Leeds ha risposto colpo su colto, riuscendo a non farsi mai mettere sotto dallo United. Anzi: il rigore negato dal Var per un tocco con il braccio di Shaw al 19’ minuto del primo tempo crea qualche rimpianto tra i Whites. Lo United è stato pericoloso sui calci di punizione: con Fernandes al 31’ minuto e soprattutto con Rashford al 45’minuto: splendida la deviazione di Meslier in angolo. Il Leeds ha replicato con il suo gioco corale: pericoloso l’affondo di Dallas al 34’minuto. Nella ripresa, United all’assalto e sul sinistro di Greenwood al 61’minuto, Meslier è stato bravissimo. In contropiede, un minuto dopo Helder Costa ha spaventato Solskjaer: pallone sopra la rete. Gli inserimenti di Pogba, Cavani e Van de Beek, quest’ultimo mandato in campo nel finale, all’89’minuto, non hanno dato lo slancio in più. Lo United frena. Il Leeds sorride. Il Manchester City ringrazia.

Poker del Burnley sul campo del Wolverhampton nel 33° turno di Premier League. A trascinare gli ospiti è stata una tripletta di Wood tra il 15′ minuto, il 21’minuto ed il 44’minuto. Ha chiuso invece i conti una rete di Westwood all’85’minuto. Quattordicesimo posto in graduatoria per gli ospiti a quota 36 lunghezze, mentre gli Wolves sono dodicesimi con appena 5 punti in più.

Il West Bromwich crede ancora alla salvezza ma il pareggio con beffa finale contro l’Aston Villa complica tutto. Il West Brom non va oltre il 2-2 dopo una prestazione soddisfacente e che aveva permesso agli ospiti di assaporare i tre punti fino al 92′minuto. Per il West Brom la strada si era messa in salita dopo appena 9′minuto al Villa Park: la rete di El Ghazi sblocca il risultato e condanna gli ospiti a rincorrere. La rimonta si concretizza al 23′minuto con il rigore di Pereira, prima del raddoppio nella ripresa firmato da Diagne al 47′minuto. Il West Bromwich gestisce il vantaggio e sembra riuscirci. Ma al 92′minuto c’è il pareggio ad opera Davis. Il West Bromwich resta a 25 punti in classifica, -9 dal Brighton terzultimo.

