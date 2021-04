Premier League: Bielsa sorprende Guardiola, ok Reds e Blues

Clamoroso all’Etihad, si potrebbe dire: il Leeds, in dieci per un tempo intero, vince 2-1 sul campo del Manchester City con una rete al fotofinish. Dietro al risultato ci sono il calcio di Bielsa, lo spirito e l’applicazione dei suoi giocatori, il turn over di Guardiola in vista del ritorno di Champions con il Borussia Dortmund, i soliti sprechi di un attacco dove si costruisce spesso dieci e si realizza uno: per la cronaca, 29 tiri in totale contro 2. Lo United, che ha una partita in meno e giocherà sul campo del Tottenham, potrebbe risalire in teoria a meno 8. Torna a sorridere in casa il Liverpool -anche la squadra di Klopp vittoriosa nel finale di gara-, che batte 2-1 in rimonta l’Aston Villa. Torna a sorridere anche il Chelsea che vince in casa del Crystal Palace, in uno dei tanti derby londinesi e sale al quarto posto in solitaria.

Con Zinchenko in posizione più avanzata, il ritorno di Aké da titolare, Torres a destra e il trio De Bruyne-Foden-Mahrez in panchina, con Aguero addirittura in tribuna, il City ha preso subito in mano il match. Gli sprechi sono iniziati al 21’ minuto, con un doppio assalto Torres-Jesus, murato dalla difesa del Leeds. Sterling ha poi sparato il pallone verso il cielo e sfruttato malissimo, al 39’ minuto, un suggerimento di Fernandinho, straordinario per impegno, continuità e lucidità. Al 43’minuto, improvviso, il vantaggio del Leeds: appoggio di Bamford e stangata di destro di Dallas: palo interno e carambola verso l’altro legno, finendo la corsa in rete. Un’entrataccia di Cooper su Jesus, calcione sul ginocchio del brasiliano a metà campo, è costata l’espulsione, dopo consulto del Var, al giocatore del Leeds. Nella ripresa, da copione, assalto del Manchester City. Dopo una serie di tentativi, al 76’ minuto il pareggio di Torres, liberato da Bernardo Silva. Il City ha cercato a questo punto il successo e ha rischiato grosso quando Ederson all’85’minuto è uscito di piede su Raphinha, ma al 91’ minuto un’azione spettacolare ha permesso a Alioski di lanciare Dallas: allungo del nordirlandese, tentativo di recupero inutile di Stones, pallone tra le gambe di Ederson. City punito.

Un gol di eleganza e potenza, firmato al 91’ minuto dal grande escluso dell’ultima tornata di convocazioni dell’Inghilterra, l’esterno Trent Alexander-Arnold, consegna al Liverpool il 2-1 sull’Aston Villa e mette la parola fine all’incredibile serie di sei sconfitte di fila all’Anfield. I Reds agganciano il West Ham al quarto posto e ripropongono la loro candidatura per partecipare alla prossima edizione di Champions. Il successo sul Villa non è stato semplice. C’era il 2-7 dell’andata da vendicare, ma la squadra di Birmingham, costretta a attendere ancora il rientro di Grealish, vittima di una ricaduta in allenamento, ha ribadito le virtù emerse in questa stagione. Il Liverpool ha sfiorato l’1-0 al 13’minuto, con un tocco di esterno a colpo sicuro di Salah: l’egiziano non ha avuto la mira felice. Jota non è stato preciso di testa prima al 32’ minuto e poi dopo al 43’minuto, da copione, è passato l’Aston Villa, con Watkins e la complicità di Alisson. Il Liverpool ha subito trovato l’1-1 con Firmino, ma il VAR, dopo un lungo e laborioso controllo dell’azione ha annullato per fuorigioco, scatenando la protesta di Klopp.

In apertura di ripresa, il Liverpool ha pareggiato al 55’minuto con Salah: l’egiziano ha ripreso di testa il pallone respinto sull’assalto di Robertson. Il Villa ha reagito e al 62’minuto il palo, sulla conclusione di Trezeguet, ha evitato a Alisson di cadere ancora. Cinque minuti dopo ci ha provato Barkley: tentativo fallito. Al 91’minuto, Alexander-Arnold si è avventato sul pallone sul settore sinistro e da venti metri ha piazzato un destro a giro imparabile: 2-1 per i Reds, Klopp ritrova il sorriso.

La settimana del Chelsea finisce in gloria: 4-1 sul campo del Crystal Palace, quarto posto solitario in attesa del completamento del turno e la doppietta di Pulisic che torna protagonista. Il doppio vantaggio dopo appena dieci minuti, 1-0 di Havertz all’8′ minuto dopo un pallone perso dal Palace con un sinistro a giro e il 2-0 di Pulisic al 10’minuto, con una legnata all’incrocio a nobilitare l’assist di Havertz, hanno dato lo slancio ai Blues, tramortendo la banda di Roy Hodgson. Guaita ha evitato il 3-0 al 22’minuto, con una parata da urlo dopo un numero di alta scuola di Havertz, pallonetto per scavalcare l’avversario e botta al volo, ma al 30’minuto Zouma, di testa, ha calato il tris, sul corner di Mount. Nella ripresa, il Palace ha tirato fuori l’orgoglio e la capocciata imperiale di Benteke, servito da Schlupp, ha scosso il match. Chelsea sempre padrone e Pulisic, al 78’minuto, ha piazzato il colpo del 4-1. Il 5-2 incassato allo Stamford Bridge è stato messo alle spalle dopo il 2-0 sul Porto e con il 4-1 sul Palace. Per completare l’opera, serve solo timbrare la qualificazione in semifinale Champions, martedì sera: il 2-0 dell’andata contro la formazione di Conceiçao è una buona polizza assicurativa.