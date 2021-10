Premier League: Chelsea a valanga, City show! Manita Ranieri

Chelsea travolgente nelle gare del sabato della 9^ giornata di Premier League: i ragazzi di Tuchel a valanga sul malcapitato Norwich, sempre più ultimo. I Blues dilagano 7-0 con uno scatenato Mount autore di una tripletta. Si apre un caso che farà discutere: nella gara tra Crystal Palace e Newcastle: i tifosi dei magpies si travestono da sceicchi e aprono striscioni offensivi nei confronti della nuova dirigenza. Il tutto è al vaglio della Polizia; per la cronaca la gara termina 1-1. Il Manchester City è travolgente sul campo del Brighton. Il Watford di Ranieri continua nel segno del 5 e di Liverpool: dopo aver perso subendo 5 gol contro il Liverpool, vince facendo 5 gol sempre a Liverpool in casa dell’Everton. Il Leeds del Loco Bielsa agguanta il pari in extremis, al 94′ minuto, contro il Wolverhampton. Pareggia anche il Southampton contro il Burnley

Caso che farà discutere in Premier. Come riportato dal Telegraph, durante la sfida fra Crystal Palace e Newcastle (per la cronaca il match si è chiuso 1-1) alcuni tifosi della squadra londinese si sono resi protagonisti di un gesto che sarà passato al vaglio dalla polizia londinese. Da un settore è stato esposto un grande striscione denigratorio nei confronti della proprietà del Newcastle United. Preso di mira l’amministratore anche l’amministratore delegato della Premier League Richard Masters responsabile, agli occhi dei tifosi, di aver firmato la controversa acquisizione. Lo striscione è di dubbio gusto. Una vignetta con un membro del Saudi Public Investment Fund – che brandisce una spada in piedi dietro la gazzella, simbolo del club bianconero. Master invece è sopra una pozza di sangue, tiene in mano un braccialetto della pace strappato e ha un sacco di denaro. E infine un test con dei check su diversi reati contestati allo stato arbao. Basta e avanza per scatenare un caso diplomatico.

E la polizia sta indagando. “Sabato 23 ottobre la polizia ha ricevuto una segnalazione di uno striscione offensivo mostrato dai fan del Crystal Palace. Gli agenti stanno valutando le informazioni e stanno conducendo indagini. Qualsiasi accusa di offesa di stampo razzista sarà presa molto sul serio”. La dirigenza del Newcastle United, Amanda Staveley e Mehrdad Ghodoussi, era sugli spalti prima della partita e non è la prima volta che devono affrontare situazioni del genere. Anche fra gli stessi tifosi. Nella sfida casalinga contro il Tottenham, che ha segnato l’esordio della nuova proprietà, tanti tifosi sin sono presentati al St James e hanno indossato il turbante, scatenando delle critiche legate a usi e costumi dell’Arabia Saudita che ha anche spinto il club a diramare una nota distensiva. “I nuovi proprietari sono stati travolti dall’accoglienza della comunità locale, dopo l’acquisizione del club due settimane fa. Coloro che desiderano sostenere il club possono farlo indossando abiti di ispirazione culturale appropriati”. Poi la parola passa al campo: il Newcastle conquista il primo punto della gestione araba pareggiando 1-1 sul campo del Crystal Palace. La squadra di Vieira passa al 56’ minuto con Benteké, ma già al 65’ minuto c’è l’1-1 di Wilson.

Spettacolo e gol a raffica a Stamford Bridge nella nona giornata della Premier League: il Chelsea travolge il Norwich con un netto 7-0 e consolida il primo posto in classifica a 22 punti. Senza pietà il Chelsea, che pur privo di Lukaku e Werner travolge letteralmente il Norwich a Stamford Bridge e mantiene la vetta della classifica con 22 punti: 7-0 l’incredibile risultato finale per la squadra di Tuchel che domina la partita dal primo all’ultimo minuto e non lascia scampo agli avversari, sempre più ultimi in questa Premier League ad appena due punti dopo nove giornate. E’ Mount ad aprire le danze al minuto 8’ minuto, poi Hudson-Odoi raddoppia dieci minuti dopo e James chiude i conti già nel primo tempo firmando il tris al 42’ minuto. Nella ripresa i Blues infieriscono sul Norwich e dilagano tra 57’ minuto ed il 62’ minuto con Chilwell e l’autogol di Aarons. Poi al 65’ minuto il Norwich resta anche in dieci per il doppio giallo a Gibson e il Chelsea prosegue il suo show mettendo a segno il sesto gol su rigore con Mount. Sempre il centrocampista inglese, infine, firma il 7-0 nel recupero.

Il Leeds strappa il pareggio al 94’ minuto su rigore con Rodrigo ed evita la caduta in casa con il Wolverhampton, lanciato al 10’ minuto da Hwang Hee Chan.

Southampton-Burnley finisce 2-2. Per i Saints gol di Livramento al 41’ minuto e di Broja al 50’ minuto. Per i Clarets, doppietta dell’ivoriano Cornet: le due reti al 13’ ed al 57’ minuto. L’ex Lione, pagato 15 milioni di euro in estate, è già a quota 3 in classifica cannonieri. Il Manchester City è travolgente sul difficile campo del Brighton. Dopo il 5-1 in Champions League, il Manchester City macina gol e vittorie anche in Premier League. La banda Guardiola si impone 4-1 sul campo del Brighton e sale per una sera in seconda posizione, a due punti dal Chelsea, in attesa di vedere il risultato del Liverpool domani pomeriggio sul campo dello United. La partita viene indirizzata subito dalla maggiore tecnica dei Citizens, che sbloccano al 13’minuto con il tocco da due passi di Gündogan su assist di Bernardo Silva, in un’azione forse viziata da un fallo di Gabriel Jesus sul portiere Sanchez, in uscita. Il resto del lavoro viene portato a termine da Foden, che firma una doppietta personale in appena tre minuti. Il classe 2000 appoggia in rete il contropiede orchestrato da Grealish al 28’ minuto e devia di tacco, forse involontariamente, il tiro di Gabriel Jesus al 31’ minuto per il 3-0. Il Manchester si limita a gestire il punteggio e addormenta la partita fino al 79’ minuto, quando Ederson atterra un avversario in area. Mac Allister non sbaglia il rigore e firma il 3-1: è troppo tardi per imbastire una rimonta e togliere almeno una parte dei tre punti al City, che al 95’ minuto arrotonda il punteggio con la rete di Mahrez nata da un pasticcio difensivo. Con questo 4-1 il Manchester sale a 20, il Brighton resta a 15 e con le partite di domani rischia di uscire dalla zona Champions

Da cinque a cinque, ma stavolta con il sorriso: il Watford di Claudio Ranieri va a vincere 5-2 sul campo dell’Everton di Rafa Benitez e si mette alle spalle lo 0-5 incassato con il Liverpool il 16 ottobre. Partita ricca di suggestioni quella del Goodison Park: il trascinatore dei “calabroni” è Joshua King lo scorso anno con i Toffees e zero gol in undici presenze. Il Watford rimonta due volte e poi segna tre reti tra 80’ e 91’, schiantando la banda di Benitez, fischiata dal pubblico. L’allenatore spagnolo è senza parole: “Difficile trovare spiegazioni quando stavi vincendo 2-1 e hai perso 5-2 incassando quattro reti in pochi minuti”. Partita divertente, aperta al 3’ minuto da Davies, ma dieci minuti dopo King firma il primo gol personale della giornata: 1-1. Richarlison riporta avanti i Toffees al 63’minuto, ma il Watford è in partita e Kucka al 78’minuto, su corner di Cucho Hernandez, di testa piazza il colpo del 2-2. All’80’minuto King con un destro secco realizza il sorpasso: 3-2. L’attaccante viene ammonito per i festeggiamenti esagerati, ma il bello deve ancora arrivare perché all’86’ minuto, sull’assist di Dennis, stavolta di sinistro, King realizza il 4-2. L’Everton è schiantato: al 91’ minuto c’è il 5-2 di Dennis, servito da Joao Pedro. Il Watford ha ora 6 punti di vantaggio sulla zona retrocessione: la salvezza è l’obiettivo della stagione di Ranieri.