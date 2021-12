Premier League: Chelsea e City no problem, il Liverpool vince il derby

Il Chelsea rimane capolista solitario della Premier League grazie al 2-1 sul Watford. Dopo due buonissime occasioni per i padroni di casa, il match viene momentaneamente sospeso a causa di un intervento medico urgente nei confronti di uno spettatore. Alla ripresa, Mount calcia sul primo palo con il legno gli dice di no, ma alla mezz’ora i Blues la sbloccano comunque: lancio a servire Marcos Alonso, cross basso per Haverz, il cui suggerimento trova piattone facile facile di Mount a battere Bachmann. Tuttavia, al 43’ minuto, gli uomini di Claudio Ranieri agguantano il pari con Dennis, che la piazza all’angolino basso dove Mendy non può arrivare. In ogni caso, al 73’ minuto, il traversone di Mount dalla sinistra trova il rimorchio di Ziyech il cui sinistro sotto la traversa vale la preziosissima vittoria.

Il Manchester City rimane in scia ai campioni d’Europa (-1): anche in questo caso arriva un importantissimo 2-1 in trasferta. Cancelo e Rodri vengono fermati da due buone parate di Martinez. Zinchenko tenta la fortuna dalla distanza: la conclusione ha molta potenza, ma il portiere avversario non deve quasi muoversi per arpionare la sfera. Al 27’ Sterling corre verso la linea di fondo campo, serve Dias che scaglia un sinistro che va a spegnersi nell’angolino basso, lasciando Martinez completamente inerme. Al 43’ Gabriel Jesus alza lo sguardo e pesca Bernardo Silva, che non sbaglia il raddoppio chiudendo con un sontuoso tiro al volo di prima. L’Aston Villa riesce a rimettersi in piedi al 47’ con Ollie Watkins, ma non è sufficiente per uscire imbattuti dal campo.

Derby di Liverpool praticamente senza (quasi) mai discussioni, con gli ospiti che siglano il poker che li mantiene a -2 dal Chelsea primo e a -1 dal City secondo. Reds in vantaggio al 10’ minuto, quando Mané serve in area sulla sinistra Robertson, il pallone al limite arriva ad Henderson che calcia di prima intenzione e trafigge Pickford. Al 19’ minuto Henderson, dopo un contropiede letale, mette in porta Salah che in campo aperto s’invola e poi di sinistro infila sul palo lungo lo 0-2. Al 38’ minuto Richarlison serve in profondità Gray che batte Alisson in uscita e dimezza le distanze, ma si rivelerà una rete assolutamente inutile. Infatti, al 64’ minuto, altro contropiede ospite: Salah si lancia in campo palla al piede e sotto porta piazza un tocco precisissimo all’angolino. Diogo Jota sigla il definitivo 1-4 al 79’ minuto.

Vivace e pimpante la partita fra Southampton e Leicester, che finisce 2-2: dopo una prima occasione sprecata da Salisu, i padroni di casa passano in vantaggio al 3′ minuto, con il primo gol stagionale del polacco Bednarek. Il Leicester risponde al 22′ minuto, con il gol di un altro difensore centrale, Jonny Evans, anche lui alla prima gioia stagionale. Il Southampton riesce però a riportarsi avanti già al 34′ minuto, con un bel gol di Adams, bravo, su crossi di Redmond, a battere Schmeichel di testa. A inizio secondo tempo al 49′ minuto arriva il 2-2 di Maddison, che sfrutta l’assist di Thomas per pareggiare.

Non vince più il West Ham, che, dopo aver perso le ultime due di campionato, si fa fermare sull’1-1 dal Brighton: decisivi, i gol di Soucek al 5′ minuto e Maupay all’89’ minuto. I londinesi si confermano così quarti in classifica, ma l’Arsenal, battendo lo United, li scavalcherebbe. Il Wolverhampton viene fermato sullo 0-0 dal Burnley e non aggancia quindi l’Arsenal in quinta posizione.