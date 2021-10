Premier League: Chelsea in vetta, pari per Man United e Arsenal

Si apre la settima giornata di Premier League con il lunch match tra Manchester United ed Everton. I Red Devils, che arrivano dal successo in Champions League contro il Villarreal maturato nel recupero grazie a Cristiano Ronaldo (oggi partito dalla panchina insieme a Pogba), pareggiano 1-1 a Old Trafford contro i Toffies di Benitez (gol di Martial e Townsend). Le due squadre restano quindi appaiate a 14 punti, provvisoriamente al secondo posto.

Alle 16 il Chelsea batte 3-1 il Southampton con i gol di Chalobah, Werner e Chilwell e si porta provvisoriamente in testa alla classifica, in attesa del risultato di Liverpool- Manchester City. Brividi sotto la pioggia. I blues si mettono così alle spalle le due sconfitte di fila con Manchester City e Juventus. I Blues riescono a domare i Saints solo dopo l’espulsione di Ward-Prowse al 77’ minuto, mentre si viaggiava sull’1-1 e la banda dell’austriaco Hasenhuttl stava creando diversi problemi ai campioni d’Europa. al 9’ minuto con un colpo di testa ravvicinato di Chalobah, il Chelsea è stato raggiunto al 60’: perfetta l’esecuzione del rigore di Ward-Prowse. Nulla da eccepire sulla decisione di Atkinson, che nel primo tempo aveva annullato il 2-0 di Werner al 41’minuto per un fallo commesso da Azpilicueta dopo aver rivisto l’azione al monitor: evidente lo sgambetto di Chilwell su Livramento.

Corretta anche la valutazione, sempre visionando la moviola in campo, di espellere Ward-Prowse: pericoloso l’intervento su Jorginho. L’italiano poteva uscirne peggio: per lui e per Roberto Mancini, con l’Italia impegnata nella prossima settimana nella fase finale della Nations League, sarebbero stati guai seri. La superiorità numerica ha lanciato il Chelsea. Il 2-1 è maturato all’84’ minuto sulla splendida azione avviata da Barkley e rifinita da Azpilicueta con un delizioso cross rasoterra: facile il tocco di Werner. Il 3-1 è stato una stangata al volo di Chilwell all’89’, dopo il palo colpito da Lukaku: in questo caso l’ok è arrivato dalla Goal-Line Technology. I Blues riprendono la corsa e salgono a quota 16. Il Southampton è fermo a 4 punti: non ha ancora vinto una partita.

Contemporaneamente il Leeds supera di misura il Watford per 1-0 con gol di Llorente. La squadra di Bielsa si aggiudica la sfida tra le due proprietà italiane in Premier: il Watford è colpito e affondato dalla rete dello spagnolo Llorente al 18’minuto. La squadra di Bielsa, al primo successo in campionato, ha sprecato diverse occasioni per raddoppiare. Nella ripresa, annullato il pareggio del Watford per un fallo sul portiere. Con i tre punti il Leeds di Andrea Radrizzani si mette alle spalle la zona retrocessione.

Il Wolverhampton vince in casa contro il Newcastle per 2-1 grazie a una doppietta di Hwang. Il 2-1 dei “Lupi” sul Newcastle consente al tecnico portoghese Bruno Lage di festeggiare la terza vittoria in campionato, la prima in casa. Decisiva la doppietta del coreano Hwang Hee-Chan al 20’ minuto ed al 58’minuto. Per il Newcastle, di nuovo in copertina in settimana per la questioni riguardanti la mancata cessione del club la scorsa stagione, momentaneo pareggio di Hendrick al 41’ minuto. Il Norwich conquista il primo punto in campionato, pareggiando 0-0 a Burnley e interrompendo una serie impressionante di sconfitte in Premier. Ben 16 in totale: 10 nella stagione 2019-2020 e 6 in quella in corso.

Finisce 0-0 invece lo scontro salvezza fra Burnley e Norwich. La gara non ha regalato alcun tipo di emozioni. Il Manchester United non riesce a ripartire dopo il ko interno contro l’Aston Villa e rimanda nuovamente l’appuntamento con la vittoria in casa: l’Everton di Benitez, infatti, ferma sull’1-1 gli uomini di Solskjaer, che partono dal primo minuto senza i big Ronaldo e Sancho e con Cavani, Greenwood e Martial titolari. Primo tempo divertente ad Old Trafford: proprio il francese si rende subito pericoloso con un colpo di testa di poco a lato, ma i Toffees rispondono con il tentativo di Rondon murato e l’incornata di Keane che non spaventa de Gea. Ben più importante, invece, l’occasione che vede protagonista Cavani, che di testa costringe Pickford alla grande parata, mentre al 33′ minuto è Gray a mettere i brividi ai padroni di casa. Dieci minuti dopo, lo United passa in vantaggio: Greenwood mette Bruno Fernandes nelle condizioni di servire Martial, che con un potente destro in area batte Pickford firmando l’1-0 per i Red Devils.

Nella ripresa, nonostante gli ingressi di Cristiano Ronaldo e Sancho, arriva il pareggio dell’Everton: ripartenza perfetta dei Toffees, rifinita da Doucouré e finalizzata da Townsend, che con un perfetto diagonale fulmina de Gea e annulla il vantaggio dei padroni di casa. Nel finale sembra addirittura concretizzarsi la rimonta della formazione di Benitez, ma la rete di Mina viene giustamente annullata per fuorigioco dell’ex Barcellona. Finisce dunque 1-1 con brivido finale per lo United: un risultato che consente ad entrambe le formazioni di salire a quota 14 punti.

Ha chiuso il sabato il match delle 18.30 tra la sorpresa Brighton e l’Arsenal, che non conferma i progressi fatti nel derby del nord di Londra contro il Tottenham; 0-0 con i padroni di casa che restano a meno due dalla vetta. Uno 0-0 che porta la sorprendente squadra di Potter a 14 punti, in compagnia di acclamate big come Manchester United, Everton e Liverpool (i Reds con una partita in meno). Gunners a 10 punti.