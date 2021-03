Premier League: Chelsea-United senza reti, Leicester ko, poker Mou

L’Arsenal ribalta il Leicester, vincendo 3-1 in trasferta dopo essere stato sotto di un gol. I padroni di casa vanno infatti subito in vantaggio con Tielemans al 6′ minuto, ma riescono presto a riprendere in mano l’incontro andando a segno con David Luiz al 39′ minuto, Lacazette su rigore al 47′ minuto e Pepe al 52′ minuto. Seconda sconfitta di fila per il Leicester dopo la sorprendente eliminazione in Europa League . In classifica, l’Arsenal sale al nono posto, a -8 dalla zona Champions. Leicester sempre terzo con 49 punti.

Finisce 0-0 il derby londinese tra Crystal Palace e Fulham. La squadra di Scott Parker allunga così a cinque la striscia di risultati utili consecutivi, restando però al terzultimo posto in classifica. Il Fulham ha avuto comunque le occasioni migliori dell’incontro ed è stato il portiere Vicente Guaita, con un intervento prodigioso su Josh Maja, a salvare il risultato. Dal Palace di Roy Hodgson, che resta tredicesimo, non si sono visti invece tiri in porta.

Dopo due sconfitte di fila riparte l’altalenante Tottenham di Josè Mourinho e stavolta lo fa con un sonante 4-0 sul Burnley. Partita subito in discesa con un gol di Gareth Bale al 2′ minuto di gioco. Al 15′ minuto raddoppia il solito Kane, tredicesima rete in Premier League quest’anno. Al 31′ minuto tris di Lucas Moura e al 55′ minuto poker ancora con Bale. Gli Spurs, ottavi a 39 punti, puntano ancora a riagganciare l’Europa (il quinto posto occupato dal Chelsea dista 4 punti).

Finisce 0-0 la sfida tanto attesa tra Chelsea e Manchester United. Continua la marcia positiva dei Blues di Tuchel. Dall’esonero di Lampard il Chelsea non ha mai perso (nove partite tra tutte le competizioni). Pari combattuto, ma poche occasioni. Polemiche per un mani di Hudson-Odoi in area ma l’arbitro Atwell ha deciso di non concedere il rigore nemmeno dopo aver visionato l’episodio al VAR.

Ci voleva lo Sheffield United ultimo in classifica per rivitalizzare il Liverpool. La squadra di Klopp, reduce da quattro sconfitte consecutive in Premier League e, al momento fuori dall’Europa, vince 2-0 a Bramall Lane. Il primo tempo è soporifero e senza emozioni. I gol arrivano entrambi nella ripresa: Curtis Jones al 48′ minuto e l’autorete di Bryan al 64′ minuto. Vittoria dedicata da Jones al compagno di squadra Alisson che ha appena perso il padre.