Premier League: City inarrestabile, Bielsa cade contro dall’Aston Villa

Il Manchester City fa 20: squadra stratosferica. Il ventesimo successo di fila è il 2-1 sul West Ham e ha la firma della coppia difensiva centrale, il duo Ruben Dias-Stones: per dire che le vie del gol nel gruppo di Guardiola sono infinite. Una vittoria non facile, contro un gruppo lanciatissimo, che ha confermato all’Etihad di avere le carte in regola per puntare alla qualificazione europea. Il City si presenta con Aguero titolare, Torres esterno alto di sinistra, De Bruyne in posizione più arretrata. Foden e Sterling sono in panchina. La scelta del turn over è obbligata di fronte al ritmo di questi tempi, ma si vede che Aguero è in ritardo di forma e che anche De Bruyne non è ancora ai suoi livelli. Persino Gundogan, chiave dell’incredibile ascesa del City, ha le gomme sgonfie. Il West Ham schiera un 3-4-2-1 che, in realtà, diventa 5-3-1-1, con un muro di fronte a Randolph. Lingard, in prestito dallo United, è la scorta di Antonio e il più pericoloso.

La prima occasione è per i londinesi: Ederson esce su Antonio e Stones salva su Lingard. Al 30’minuto, il City passa: cross spettacolare di De Bruyne e capocciata imperiale di Ruben Dias. Per il portoghese, primo gol in Premier League. La reazione del West Ham è immediata. Antonio al 39’minuto colpisce il palo in girata e al 43’minuto pareggia, con una deviazione sul tiro-cross di Lingard. Si riparte e il City aumenta il ritmo. Al 60’minuto, primo cambio: fuori Aguero, dentro Jesus. A ruota, entra Foden al posto di Torres. Un’incursione di Mahrez libera Stones al 68’: destro perfetto del difensore inglese, 2-1. Il City non si ferma e cerca il tris, il West Ham vuole il pareggio. L’ultimo brivido è un colpo di testa di Diop al 94’minuto: Ederson si salva e il City aggiunge altri tre punti alla sua classifica.

L’allenatore catalano è soddisfatto: “Gara difficile, contro una formazione quarta in classifica e in forma. Si è capito dopo un quarto d’ora che sarebbe stato un pomeriggio complicato. Quando giochi tutte queste partite, senza un attimo di riposo, è inevitabile che talvolta il livello della prestazione possa diminuire. Nella ripresa siamo andati meglio, ho visto un City più brillante. Abbiamo conquistato tre punti importanti, dimostrando di saper soffrire”.

Due rigori sbagliati, un gol annullato, ma che ha scatenato il dibattito in tv perché nonostante il verdetto del Var è sembrato regolare: pomeriggio maledetto per il Brighton, superato 1-0 dal West Bromwich Albion, gol di testa del difensore Bartley all’11’minuto. Un ko pesante perché i Seagulls rischiano di ritrovarsi con il Fulham, ora terzultimo, a un punto. Il WBA festeggia: non trionfava in casa da tre mesi. Dalla rete del WBA in poi, copione fisso: Brighton all’assalto. Al 18’ minuto, primo penalty concesso alla banda di Potter, per un fallo di mano di Yokuslu. Esecuzione affidata a Gross: traversa piena. Al 29’minuto, il pareggio del Brighton con Dunk, ma si scatena il putiferio. Il gol viene annullato, poi concesso, infine di nuovo annullato da Mason dopo la visione dell’azione alla moviola.

L’arbitro cerca di spiegare la dinamica e le ragioni della sua decisioni ai due allenatori: Allardyce rimane senza parole, Potter ha lo sguardo vuoto. Nella ripresa, ancora Brighton all’assalto e occasione da urlo divorata da Connolly. Al 75’minuto, il secondo rigore a favore, per l’atterramento di Gross da parte di Townsend, ma Welbeck colpisce il palo. Il Brighton cerca fino all’ultimo secondo di trovare un pareggio meritato, ma il muro dei Baggies tiene. Morale: il WBA torna a sperare nella salvezza, mentre il Brighton rischia grosso dopo i due ko di fila con Crystal Palace: almeno due punti, se non quattro, gettati al vento da parte di un gruppo che gioca bene, ma spreca troppo.

E l’Aston Villa riparte. Non c’è Grealish, fuori per qualche tempo, ma basta un gol di El Ghazi dopo cinque minuti, su assist di Watkins, per vincere 1-0 sul campo del Leeds. Il pareggio di Brighton e il ko in casa con il Leicester avevano fermato l’ascesa del club di Birmingham, ma ora, ritrovati i tre punti, si tornare a sperare nelle coppe europee e, come sottolinea l’allenatore Dean Smith “questo successo dimostra che non dipendiamo solo dal talento di Grealish”. Il Villa è ottavo, a -4 dal quinto posto, occupato dal Chelsea. Il Leeds, meno lucido e aggressivo del solito, è decimo.

Termina 1-1 al St. James Park la sfida tra Newcastle e Wolverhampton. Nel primo tempo sono soprattutto gli ospiti a farsi vedere dalle parti del portiere Dubravka, in particolare con l’ex laziale Pedro Neto. Al 52′ minuto però i bianconeri trovano il vantaggio con il colpo di testa di capitan Lascelles, al termine di un’azione innescata da un paio di magie di Saint-Maximin. Poco più tardi proprio il 23enne francese lascia il campo zoppicando: si pensa ad un problema muscolare di cui va ovviamente chiarita l’entità.

Al 73′ minuto arriva il pareggio: ennesima corsa sulla destra di Pedro Neto che salta Lewis e crossa al centro, Ruben Neves è bravo ad arretrare leggermente trovando comunque la forza per colpire di testa e superare Dubravka, stavolta non impeccabile. Il Newcastle all’81’ minuto va a un passo dal raddoppio: Joelington solo in area conclude a botta sicura, ma sulla traiettoria appare Saiss, che tra faccia e spalla riesce a salvare la sua porta. Ma il finale è tutto degli Wolves che al 92’minuto con Fabio Silva chiamano il portiere bianconero a un miracolo con complicità della traversa che salva il risultato.