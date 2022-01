Premier League: City inarrestabile, Conte stende Ranieri al ’96

La Premier League non si ferma davvero mai, nemmeno sotto le feste e nemmeno in un periodo complicato per l’aumento esponenziale di casi di Covid-19 in Inghilterra. In tal senso, anche la 21esima giornata ha già visto lo slittamento di due partite – Leicester-Norwich di oggi e Southampton-Newcastle – per i troppi contagi, ma il menù resta ricco e assolutamente prelibato. Si parte alle 13.30 con un interessantissimo Arsenal-Manchester City: i padroni di casa, privi del grande ex Arteta (fu assistente tecnico di Guardiola) per malattia, mettono paura alla capolista, passando in vantaggio al 31° minuto con Saka, ma subiscono nella ripresa la rimonta sotto i colpi di Mahrez su rigore (trattenuta di Xhaka su Bernardo Silva rilevata dal VAR) e Rodri, che a tempo scaduto regala l’undicesimo successo di fila alla formazione di Guardiola, sempre più in fuga. Nell’economia del match pesa però la severa espulsione del difensore dei Gunners Gabriel, che stende a centrocampo Gabriel Jesus con un colpo al volto giudicato da rosso diretto.

Il Tottenham di Antonio Conte vince il derby tutto italiano contro il Watford di Claudio Ranieri. Lo fa con un gol di Davinson Sanchez al 96′ minuto, che lascia a bocca aperta i 20mila spettatori del Vicarage Road​. 1-0 per gli Spurs, che con questi tre punti superano West Ham e Manchester United e agganciano l’Arsenal al quarto posto. Vita dura per il Watford, che mette in finale la sesta sconfitta consecutiva e rimane a +2 sulla terz’ultima (con due partite in più). Ranieri deve rivedere alcune situazioni di gioco, visto che il Watford non ingrana e subisce la sesta sconfitta consecutiva.

Alle 18.30 chiude il programma di capodanno un altro derby di Londra, quello fra Crystal Palace e West Ham. A Selhurst Park va in scena una partita pazza: gli Hammers vanno avanti 3-0 con gol di Antonio e doppietta di Lanzini, ma rischiano la rimonta a fine partita, subendo la reazione delle Eagles con Edouard e Olise. Finisce 3-2 per gli ospiti, con sospiro di sollievo per Moyes.