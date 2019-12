Premier League: Colpo Wolves, il City viene rimontato e cade 3-2. I Reds ringraziano

Incredibile successo del Wolverhampton che, sotto di due gol contro il Manchester City alla fine acciuffa la vittoria al 90’minuto, in pratica al fotofinish. Wolves-City l’ha risolta lui, Adama Traorè, può essere definito come lo “Spaccapartite”. Il ragazzo del ’96 che ferma Guardiola al Molineux, da 2-0 a 2-3. Gol e assist per stoppare i Campioni d’Inghilterra, una rimonta pazzesca del Wolverhampton rivelazione. Nuno Espirito Santo sogna la Champions e batte il City per la seconda volta. Alla squadra di Guardiola non basta la doppietta di Sterling per sopperire al fatto di aver giocato per circa 80′ minuti con un uomo in meno. Già al 12′ minuto, infatti, i Citizens restano in dieci per l’espulsione del portiere Ederson, autore di un brutto fallo.

Pep Guardiola è costretto a rivedere la formazione e, quindi, Sergio Aguero, che era stato schierato dal primo minuto, lascia immediatamente il campo per consentire l’ingresso del secondo portiere Claudio Bravo. Nonostante l’inferiorità numerica, però, il City ha la possibilità di passare in vantaggio al 25′ minuto, grazie ad un rigore concesso per un fallo di Dendoncker ai danni di Mahrez. Sul dischetto va Sterling che sbaglia, ma l’arbitro, dopo che il VAR aveva segnalato l’irregolarità, fa ripetere perchè Rui Patricio era fuori dalla linea di porta. Ancora Sterling a calciare e sempre Patricio a respingere il tiro, ma nulla può quando lo stesso attaccante del City ribadisce in gol. Chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0, gli ospiti rischiano di essere ragggiunti dopo soli 2 minuti dall’inizio della ripresa, ma Jota, imbeccato da un preciso cross dentro l’area, spedisce di poco sopra la traversa.

Dopo questa azione, si ripete l’antica e infallibile legge del calcio: gol fallito, gol subito. Al 5′ minuto, ancora Sterling fora la rete del Wolves per il 2-0. I locali non ci stanno e non demordono e al 10′ minuto accorciano le distanze con Traore. Tocca a Jimenez al 37′ minuto siglare la rete del pareggio. Ma i Wolves non si fermano ed al 45′ minuto della ripresa, Matt Doherty porta in vantaggio i padroni di casa che, così, ribaltano il risultato conquistando i tre punti ed il quinto posto, a quota 30 punti. Sconfiggendo il Manchester City che così perde l’occasione per balzare al secondo posto