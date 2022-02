Premier League: Crisi nera Tottenham, Liverpool di misura. Pari West Ham

Tira aria di crisi sul Tottenham di Antonio Conte. Con la sconfitta rimediata contro i Wolves, l’allenatore italiano ha messo a segno un record al negativo: arrivato sulla panchina degli Spurs a novembre, Conte ha perso le ultime tre gare di fila: non gli succedeva dal 2009 quando sedeva sulla panchina dell’Atalanta. Anche i tifosi stanno perdendo la pazienza e hanno sfogato tutta la loro rabbia e frustrazione sui social. Tra le vittime preferite sono finiti anche i nuovi acquisti messi a segno da Fabio Paratici nel mercato invernale, tra cui spicca Rodrigo Bentancur. L’uruguaiano è stato preso in giro senza pietà per una gaffe di cui si è reso protagonista in campo, proprio nella gara persa in casa per 2-0, e diventata ben presto virale. I tifosi del Tottenham, furiosi con Bentancur, hanno fatto diventare virale in pochissimo tempo un breve episodio che lo vede protagonista durante la sfida a New White Hart Lane, persa per 2-0. Il centrocampista ex Juventus, nel tentativo di servire un compagno, perde l’equilibrio e finisce rovinosamente a terra gambe all’aria.

Il clamoroso scivolone non è stato fatto passare sotto silenzio e i sostenitori Spurs si sono scatenati su Twitter. “Tre presenze (una dall’inizio) e 2 cartellini gialli – scrive un utente in un post – Ora ne abbiamo perse 3 di fila in campionato ma potrebbero anche diventare 4… Perché la prossima è il Manchester City #SMH”, un hashtag che sta a significare grandissima delusione. “Devastato che questo maestro abbia lasciato la Juve”, scherza con ironia qualcuno mentre altri sono più fatalisti: “Arrivati a questo punto, se non può salvarci Conte nessuno potrà”. Al Liverpool basta la normale amministrazione per battere il Burnley e riportarsi a -9 (con una partita in meno) dal Manchester City capolista. Vittoria preziosissima, la terza consecutiva, per il Newcastle, ormai uscito dalla zona calda di classifica: a piegare il nuovo Aston Villa di Steven Gerrard è una punizione di Trippier, arrivato durante il mercato di gennaio.

Il Liverpool, che mercoledì sfiderà l’Inter in Champions League, sbanda un po’ contro il fanalino di coda Burnley, soprattutto nel primo tempo, quando Rodriguez e Weghorst sfiorano il vantaggio. In chiusura di frazione, però, arriva il gol decisivo di Fabinho, a segno sugli sviluppi di un angolo. Nella ripresa il Liverpool cresce e sfiora in più occasioni il 2-0 ma alla fine basta e avanza la rete di Fabinho.

Bastano soltanto 6 minuti al Wolverhampton per trovare il vantaggio in casa del Tottenham: Lloris respinge due volte ma deve arrendersi a Raul Jimenez. Il raddoppio poco dopo il quarto d’ora: rasoterra vincente di Dendoncker. Kane, Son e Kulusevski cercano di assaltare il fortino dei Wolves nella ripresa, ma invano, dopo che Lloris aveva tenuto in partita gli Spurs con le parate su Jimenez e Podence.

Pari per 2-2 tra Leicester e West Ham nell’ultima gara del turno. Ospiti avanti con Bowen, poi il ribaltone dei padroni di casa con Tielemans su rigore e Pereira. Ma al 91′ minuto è Dawson a regalare agli Hammers il pareggio che consente loro di mantenere il quarto posto solitario a quota 41 punti.