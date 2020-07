Premier League: Crollo Chelsea, pari Liverpool. Norwich retrocesso

Importante vittoria in chiave europea per lo Sheffield United che ottiene una sontuosa vittoria, 3-0, contro il Chelsea. Grazie a questo successo i padroni di casa salgono momentaneamente in sesta posizione scavalcando il Wolverhampton. I Blues che crollano in trasferta, invece, restano fermi a quota 60 punti e rischiano di perdere la terza piazza a favore del Leicester. La squadra di Lampard è stata sovrastata dalla squadra di casa, soprattutto sul piano della rabbia agonistica: le “Lame”, seste e lanciate verso l’approdo in Europa League hanno vinto con pieno merito. Grande protagonista del match McGoldrick che realizza una doppietta dopo aver digiunato per un’intera stagione in Premier League. In mezzo la rete realizzata al 33′ minuto da McBurnie. Male la linea difensiva del Chelsea a partire da Rudiger messo in campo da Lampard a inizio secondo tempo al posto di Christensen. Occasione sprecata anche per Jorginho, schierato dal primo minuto.

Il Liverpool non va oltre l’1-1 contro il Burnley nel trentacinquesimo turno di Premier League. A campionato già chiuso, Klopp dà spazio ad un paio di seconde linee, ma strappa solamente un pareggio a una delle sorprese più piacevoli della stagione. Ad Anfield sblocca il tabellino Robertson al 34′ minuto su assist di Fabinho, poi il gol del pari firmato da Jay Rodriguez al 69′ minuto. I Reds toccano quota 93, ma sono costretti a interrompere una statistica che fin qui li aveva visti protagonisti: per la prima volta in stagione la squadra del tecnico tedesco non è riuscita a ottenere il bottino pieno tra le mura di casa. Restano vivi, seppur complicati, i sogni europei del Burnley che aggancia l’Arsenal all’ottavo posto aspettando gli altri esiti delle dirette rivali.

Il 4-0 del West Ham sul campo del gruppo di Daniel Farke è una sentenza: poker di Antonio e timbro sul ritorno nella serie B inglese dopo un anno. Il Norwich, sette sconfitte consecutive con questo ko, paga lacune tecniche, in particolare in difesa, ma sul piano del gioco, paradossalmente, è una delle squadre che ha mostrato maggior varietà di schemi d’attacco. Il talentuoso Cantwell, il centravanti Pukki e l’argentino Buendia meritano di restare in Premier e probabilmente il mercato accontenterà le loro ambizioni. Il futuro del manager tedesco Daniel Farke, legato al club fino al 2022, è incerto, ma ha gestito con grande dignità l’annata tormentata del Norwich. È stato elegante anche oggi, salutando e abbracciando i suoi giocatori. Il fior all’occhiello di questo campionato negativo resta il 3-2 sul Manchester City del 14 settembre 2019. L’eroe del match è il centravanti Antonio: il suo poker ha portato il West Ham a quota 34 e a questo punto David Moyes intravede la salvezza. Il centravanti, 30 anni, londinese dell’area di Wandsworth, origini giamaicane, non ha avuto una stagione facile, ma si è svegliato al momento giusto. Aveva segnato 4 gol in campionato fino al match con il Norwich: in meno di novanta minuti – è stato sostituito al 78’ da Haller – ha raddoppiato la cifra.

Torna il sereno anche in casa Watford grazie al 2-1 in rimonta sul Newcastle: due rigori di Deeney permettono ai ragazzi di Pearson di allontanarsi dal terzultimo posto del Bournemouth, condannato a far risultato domani contro il Leicester. Nella gara del posticipo, contro il Brighton, il Manchester City stravince 5-0. La squadra di Guardiola chiude i giochi già nel primo tempo grazie alle reti realizzate da Sterling e Gabriel Jesus, al dodicesimo centro in Premier League. Nella seconda frazione di gioco arriva anche la doppietta per il numero 7 dei Citizens. Al 57′ minuto ci pensa Bernardo Silva a realizzare il 4-0. Sul finire, all’81’ minuto sempre Sterling, tripletta per lui, sigla il definitivo 5-0 con una rete alquanto fortunosa. In classifica il Manchester City, grazie a questi tre punti, si porta a quota 72 punti blindando il secondo posto considerando gli attuali 12 punti di svantaggio del Chelsea. Il Brighton, invece, resta momentaneamente a +8 sulla zona retrocessione.