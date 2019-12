Premier League: E’ già Ancelotti mania! Vincono Leicester e United, il Tottenham si salva a Norwich

Nel match che apre questa 20^ giornata di Premier League, meritato successo del Brighton sul Bornemouth. Per i padroni di casa apre le marcature Jahanbakhsh dopo soli tre minuti di gioco. Dopo una partita tutto sommato noiosa, al 79′ minuto Mooy mette al sicuro il risultato, chiudendo il match con la rete del 2-0. All’84’ minuto i due autori dei due gol, vengono sostituiti per prendersi i meritati applausi. Il Leicester rialza la testa andando a vincere 2-1 sul campo del West Ham dopo lo 0-4 incassato in casa con il Liverpool. Brendan Rodgers non ha la stella Vardy, assente per stare accanto alla moglie Becky che ha dato alla luce la loro terza figlia. E cambia ben nove giocatori dopo la batosta del Boxing Day: solo Schmeichel e Evans sono confermati. Il Leicester passa al 40’ minuto con Iheanacho, ma già al 45’ minuto c’è il pareggio di Fornals. In apertura di ripresa, Gray al 56’ minuto riporta avanti le Foxes e il West Ham non ha più la forza di replicare. Quando Manuel Pellegrini sostituisce Haller con Antonio, il London Stadium fischia. Dopo quattro k.o. di fila in casa e il crollo in classifica, l’allenatore cileno è al capolinea: poco dopo il match arriva l’esonero ufficiale. Le Foxes salgono a +4 punti sul Manchester City di Guardiola impeganto contro lo Sheffield United.

Il Tottenham perde l’occasione di agganciare in classifica il Chelsea, pareggiando 2-2 contro il Norwich che è ultimo, a meno 6 dal quartultimo posto, ma ha orgoglio e carattere. Il Tottenham è costretto a rimontare due volte. I padroni di casa passano già al 18’ minuto con Vrancic, bravo a puntare la porta dopo aver soffiato il pallone a Foyth. Pukki firma il 2-0, ma il Var annulla la rete del finlandese. Il Tottenham pareggia al 55’ minuto con Eriksen: perfetta la punizione del danese. Il Norwich riparte e un autogol di Aurier al 61’ minuto fa sprofondare gli Spurs. Kane all’83 minuto viene però abbattuto in area: rigore solare, stoccata inesorabile dello stesso Kane, 2-2 e Mourinho che deve rimandare l’aggancio al Chelsea.

Secco 3-0 del Watford sull’Aston Villa: nonostante l’inferiorità numerica, la squadra della famiglia Pozzo, supera agevolmente i Villans. Apre le marcature Deeney sul finire del primo tempo al 42′ minuto. Nella ripresa, in soli sei minuti il Watford si trova in inferiorità numerica: Mariappa al 51′ minuto ed al 57′ minuto con due falli ingenui, si becca una doppia ammonizione, lasciando i suoi in 10. Il Watford non molla e ancora Deeney al 67′ minuto, realizza un calcio di rigore, mentre al 71′ minuto Sarr chiude definitivamente i giochi siglando la rete del 3-0.

Finisce 1-1 la gara tra Southampton e Crystal Palace: Tomkins porta in vantaggio gli ospiti al 50′ minuto. Per il Southampton, la rete del pareggio arriva al 74′ minuto con Ings, che sta attraversando un bel momento di forma.

L’escursione a Newcastle, nel Nord-Est dell’Inghilterra, regala altri tre punti conquistati con pieno merito dall’Everton. Carlo Ancelotti è partito alla grande nella sua seconda avventura in Premier: 48 ore dopo l’esordio vincente contro il Burnley, il tecnico di Reggilo concede il bis. Un altro successo di spessore, che conferma l’ottimo impatto dell’allenatore italiano nei Toffees. L’uomo decisivo è ancora una volta il centravanti Dominic Calvert-Lewin che firma una doppietta. L’attaccante, dopo il brivido provocato in apertura da Almiron, firma l’1-0 al 13’ minuto, con una deviazione nel cuore dell’area. L’Everton domina e potrebbe raddoppiare con Kean, ma il Newcastle si salva. La squadra di Steve Bruce si sveglia con il palo colpito da Almiron al 29’ minuto. Pickford inventa una parata spettacolare al 38’ minuto sulla botta di Schar: l’Everton chiude in affanno il primo tempo. Si riparte e nel giro di un minuto Kean cerca il 2-0: al 50’ minuto Dubravka respinge la botta dell’attaccante italiano, a seguire nuovo affondo dell’ex juventino. Una punizione permette al Newcastle di sfruttare la prestanza fisica di Carroll: sulla sponda del centravanti, Schar trova l’1-1. L’equilibrio dura appena otto minuti: una ripartenza fulminante di Richarlison libera Calvert-Lewin: appoggio in scivolata, 2-1 per l’Everton. Ancelotti inserisce via via Delph, Coleman e Mina. Il Newcastle ha orgoglio, ma l’Everton tiene e Ancelotti al fischio finale libera la sua gioia. I Toffees salgono al decimo posto, a quota 25. La risalita è cominciata: la quinta posizione, valida per l’ingresso in Europa League, è a cinque lunghezze. I tifosi della Liverpool Blu, hanno magnificato il neo tecnico con alcuni cori “personalizzati”: “Carlo fantastico, Carlo magnifico!”. Segno tangibile che Ancelotti è ben voluto in Premier dove ha fatto bene, e sta dimostrando di poter fare altrettanto bene.

Nel Posticipo, prezioso successo esterno del Manchester United, che si impone 2-0 sul campo del Burnley. I red devils salgono, così, al quinto posto in Premier League, scavalcando il Tottenham di Mourinho e portandosi a un punto dal Chelsea (che però ha disputato una gara in meno). Decidono il match i guizzi del francese Martial e di Rashford allo scadere dei due tempi. Nella squadra di Solskjaer spicca l’illustre assenza di Paul Pogba, anche se il tecnico prova a minimizzare nella consueta intervista post partita. Nel Burnley tornano titolari Barnes in avanti ed Hendrick sulla fascia destra. Sotto gli occhi di Alex Ferguson, presente sugli spalti, il primo tempo è giocato a ritmi non entusiasmanti, con una leggera prevalenza territoriale dello United. Al 19’ minuto Rashford sfiora il gol con un destro dal limite, che si spegne sull’esterno della rete dopo aver sfiorato il palo accanto a Pope. Al 34’ minuto la formazione di Solskjaer va vicinissima alla segnatura con Martial, che batte a rete da non più di cinque metri, ma Bardsley salva sulla linea a portiere fuori causa. Al 44’ minuto il gol del Manchester United arriva davvero: Taylor regala palla ad Andreas Pereira, passaggio al centro per Martial che infila in rete senza difficoltà. Nella ripresa, al 50’ minuto, i Red Devils raddoppiano sempre con Martial, ma l’arbitro Dean annulla il gol per fallo dello stesso attaccante francese. L’ex punta del Monaco, scatenato in questa gara, ci prova anche di destro anche al 55’ minuto, ma Pope salva il Burnley. I Clarets dovrebbero cercare il pareggio, ma si fanno pericolosi soltanto con una conclusione dalla distanza di Bardsley, parata da De Gea al 69’ minuto. Tra qualche fallo di troppo la squadra di Sean Dyche non riesce a trovare il gol. E’ invece il Manchester United a raddoppiare all’ultimo istante grazie al suo bomber Rashford, che va in rete al 95’ minuto in contropiede, scavalcando anche il portiere Pope.