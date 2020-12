Premier League: Giroud salva il Chelsea, solo un pari per il Leicester

Merci, Monsieur Giroud. Chelsea-Aston Villa finisce 1-1 e Frank Lampard ringrazia il centravanti francese, campione del mondo, 34 anni compiuti il 30 settembre e ancora molta voglia di calcio. Olivier ha un conto personale con il club di Birmingham, al quale, al 34’ minuto, rifila la decima rete della carriera. Il bomber, da tempo nel radar di alcuni club italiani, avvia l’azione dell’1-0 e la conclude con una splendida capocciata in acrobazia sul cross di Chilwell, il migliore in campo. L’esterno mancino al 94’ minuto scaglia il tiro al volo del possibile 2-1: il pallone sfiora il palo e finisce in curva. Al netto delle due occasioni mancate da Pulisic nel primo tempo, sarebbe stata una beffa per il Villa, dominatore nei 45 minuti iniziali e attento gestore della ripresa. Il pareggio di El Ghazi al 50’ minuto, con un tocco intelligente sul cross di Cash, permette alla banda di Dean Smith di non affogare nell’ansia di recuperare lo svantaggio. Ristabilito l’equilibrio, il Villa vuole il sorpasso, ma i Blues tengono. Lampard prova a dare la scossa inserendo Havertz e Werner al posto di Jorginho e Giroud, ma il duo tedesco da tempo è giù di corda. Stessa musica per il Chelsea: quattro punti nelle ultime cinque gare di campionato, con una vittoria, un pareggio e tre k.o.. In classifica, le due squadre si ritrovano a quota 26: Villa quinto – con due gare da recuperare – e Blues sesti.

Un punto per il Crystal Palace, molti rimpianti per il Leicester: è il succo di questo 1-1 tra le squadre di Roy Hodgson e Brendan Rodgers. Le Foxes, ora seconde dopo aver agganciato l’Everton, hanno sprecato di tutto e di più, con il centravanti Iheanacho eroe negativo del freddo pomeriggio londinese. Al 19’ minuto, Tomkins atterra Thomas e Scott concede il rigore al Leicester. Vardy, titolare della questione penalty, è seduto in panchina, in nome del turn over che ha portato Rodgers a presentare sette nuovi nomi rispetto al 2-2 con il Manchester United. Esecuzione affidata allora a Iheanacho: parata in bello stile di Guaita. Al 30’ minuto, altra chance divorata dall’attaccante nigeriano: capocciata in assoluta libertà, a tre metri dalla linea di porta e pallone in curva. Tra i due errori di Iheanacho, una girata di Townsend al 27’ minuto sul cross di Schlupp: palo sfiorato. Leicester padrone del campo, ma in apertura di ripresa, al 58’ minuto, il vantaggio del Palace: cross di Townsend e botta al volo di destro di Zaha. La reazione di Rodgers: dentro prima Tielemans, poi Vardy, infine Gray. All’83’minuto, il pareggio meritato del Leicester, grazie al migliore in campo, Harvey Barnes: slalom in orizzontale e rasoterra sinistro di precisione. Nel recupero, al 94’ minuto, l’ultima chance per le Foxes, alla disperata ricerca dei tre punti, ma Perez sbaglia. Roy Hodgson ringrazia: dopo aver incassato due k.o. e dieci gol tra Liverpool e Aston Villa, la caduta è stata fermata.

La sfida di Premier League tra Everton e Manchester City, in programma questa sera alle 21 (16esima giornata), è stata rinviata. La decisione è stata presa a causa della positività al Covid-19 di diversi membri del gruppo squadra dei Citizens di Pep Guardiola. Il 25 dicembre era stata annunciata la positività dell’attaccante Gabriel Jesus, del difensore Kyle Walker e di due componenti dello staff, ma altri tre tesserati sono risultati contagiati nell’ultima serie di test. Il campo allenamento dei Citizens è stato chiuso a tempo indeterminato, per ora la squadra non si allenerà: il prossimo match col Chelsea, previsto per il 3 gennaio, a questo punto è in forse. Appena i Citizens hanno chiesto il rinvio, Carlo Ancelotti ha accettato di buon grado la richiesta di Guardiola. Grande insegnamento, anche per il calcio italiano.