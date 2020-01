Premier League: Guardiola batte Ancelotti, l’Arsenal stende lo United. Mourinho ko

Il Chelsea dopo aver chiuso il 2019 vincendo in rimonta per 2-1 con l’Arsenal all’Emirates, viene stoppato nella gara di apertura di questa 21^ giornata di Premier League dal Brighton che trova un gol meraviglioso nel finale. La squadra di Lampard va in vantaggio al 10′ minuto con Azpilicueta. Lo spagnolo, su calcio d’angolo, si ritrova la palla addosso e da due passi insacca. Ma pur imponendo il suo gioco, il Chelsea non riesce a chiudere la gara. E nel finale viene prima salvata da Kepa che al 79′ minuto è miracoloso su un tiro ravvicinato di Connolly e poi punita, nel finale, da una rovesciata tanto meravigliosa quanto pazzesca dell’iraniano Jahanbakhsh. L’ Aston Villa espugna il campo del Burnley. La squadra di Dean Smith invece vince con qualche brivido nel finale. I gol dell’Aston Villa arrivano nel primo tempo con Wesley di testa al 27′ minuto e con Grealish al 41′ minuto. Ma all’80’ minuto il Burnley la riapre con un’incornata che finisce nel sette. Ma non basta. Bene il Leicester, che passa 3-0 a Newcastle con Pérez, Maddison e Choudhury ed è sempre più secondo. Le Foxes sono sempre distanti 10 punti dal Liverpool che gioca in posticipo contro lo Sheffield, ma hanno fatto una rimonta straordinaria, superando compagini molto più blasonate e molto meglio attrezzate.

Ottima vittoria per il Watford che supera, tra le mura amiche, il Wolverhampton. Apre le marcature l’ex Milan Deulofeu alla mezz’ora esatta del primo tempo su assist di Sarr. Ad inizio ripresa, al 49′ minuto, Doucourè sigla il raddoppio, con un assist dello scatenato Deulofeu. Allo scoccare dell’ora di gioco, al 60′ minuto esatto, il Wolverhampton accorcia le distanze grazie ad una rete di Neto, su assist di Moutinho. Al 71′ minuto il Watford rimane in 10 per l’espulsione di Kabasele, il quale per una vistosa trattenuta rimedia il rosso diretto, lasciando i suoi in inferiorità numerica. Succede poco altro e il Watford può gioire per il successo. Brutta sconfitta per il Tottenham di Mourinho che cade a Southampton. Il solito Ings segna la rete decisiva al 17′ minuto. Tegola per lo Special One che deve fare a meno di Kane, uscito al 75′ minuto per infortunio. Mourinho polemico con l’arbitro che lo ammonisce: il tecnico portoghese ha detto di scusarsi per aver reagito male con un idiota. “Il giallo è giusto perchè sono stato scortese, ma con un idiota”: queste le parole dello Special One.

Funziona la cura Moyes per il West Ham che demolisce 4-0 il Bournemouth. Apre le danze Noble al 17′ minuto. Otto minuti dopo raddoppia Haller mentre, allo scadere del primo tempo, Noble va ancora in gol su calcio di rigore. Nel corso del secondo tempo ecco la marcatura dell’ex Lazio Felipe Anderson alla sua prima rete stagionale. Grazie a questi tre punti gli Hammers riescono a tirarsi fuori dalla zona retrocessione inguaiando gli avversari di giornata che, momentaneamente, occupano la diciottesima posizione.

Il Norwich pareggia 1-1 con il Crystal Palace. Passano in vantaggio i padroni di casa al 4′ minuto con Cantwell. A tre minuti dal termine Wickham sigla il definitivo 1-1. I gialloverdi continuano ad occupare l’ultima piazza ed attualmente hanno sette punti di svantaggio dalla zona salvezza. L’undici di Hodgson perde terreno dalla zona europea e, momentaneamente, occupa la nona piazza. Il Manchester City si impone per 2-1 all’Etihad. Guardiola lascia in panchina Aguero e Sterling schierando nell’undici titolare Gabriel Jesus e Mahrez. Prima di cominciare, due novità last minute: Bravo titolare al posto di Ederson infortunato dell’ultima ora e dentro anche Davies al posto di Bernard, k.o. nel riscaldamento. La prima occasione è costruita dall’Everton: Coleman riceve da Davies e costringe Bravo a salvarsi in angolo. L’unico pericolo dell’Everton si verifica quando il City segna con Foden. Fortunatamente per la squadra allenata da Ancelotti la rete viene annullata dopo un lungo esame del Var per un fuorigioco di Mahrez. Jesus e Mahrez sono in palla. L’algerino si apre un corridoio e tira: Pickford devia in corner. Mahrez ci riprova, ma viene murato. Si riparte e Jesus, sul suggerimento di Gundogan, inventa il tiro a giro: Pickford riesce solo a toccare, 1-0 per il City. Sei minuti dopo, al 58’ minuto, è 2-0: l’assist stavolta è di Mahrez, l’esecutore è sempre Jesus. Il brasiliano è scatenato: Pickford si salva due volte. Al 71’ minuto, un passaggio errato di Bravo fa ripartire l’Everton. Walcott cerca la botta, il pallone colpisce Mendy e la parabola è un assist perfetto per Richarlison: 2-1. Kean cerca il 2-2 in acrobazia: l’attaccante italiano non è fortunato. Il City rialza la testa con Jesus che colpisce il palo, ma nel finale l’Everton chiude in area la banda di Guardiola. L’Etihad soffre, ma dopo quattro minuti di recupero arrivano altri tre punti che tengono i campioni sulla scia del Leicester. Bellissimo l’abbraccio a fine gara tra Ancelotti e Guardiola, amici di vecchia data. L’essenza del calcio.

Nella gara del posticipo di questa 21^ giornata di Premier League, il Manchester United crolla 2-0 all’Emirates Stadium di Londra con l’Arsenal e scivola a -5 dalla zona Champions League, con l’ultimo posto disponibile occcupato momentaneamente dal Chelsea con 36 punti. Succede tutto nel primo tempo: i Red Devils, privi di Pogba -ufficilamente per “malattia”, anche se nel post partita Solskjaer ha detto che il francese dovrà operarsi- dopo aver tentato invano di imporre il proprio gioco in avvio di gara, vengono letteralmente annichiliti dall’asfissiante pressing imposto da Arteta ai suoi, col vantaggio casalingo che arriva appena all’8′ minuto e che porta la firma di Pépé. Kolasinac sfonda a sinistra, cross sporcato da Lindelof e sinistro vincente dell’ex Lilla, inseguito invano dal Napoli in estate. Lacazette fallisce il raddoppio, un ottimo Torreira sfiora il palo. Ma c’è solo una squadra in campo. Lo stesso Pepè avrebbe l’occasione di raddoppiare al 38′ minuto, ma il 2-0 arriva comunque quattro soli minuti più tardi con la zampata a porta vuota (sugli sviluppi di un calcio d’angolo) del greco Sokratis Papasthathopoulos, tre anni in Italia con le maglie di Genoa e Milan. Più United nella ripresa, con l’Arsenal che paga alla distanza l’ingente sforzo fisico speso nel corso della prima frazione, senza riuscire tuttavia a trovare la rete che avrebbe rimesso in discussione le sorti del match. I londinesi salgono al decimo posto della classifica di Premier League con 27 punti, i ragazzi di Solskjaer restano fermi al quinto quattro lunghezze più avanti.

NelloPaolo Pignalosa