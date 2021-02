Premier League: Guardiola batte Mou e allunga. Liverpool è crisi!

Uno stratosferico Gundogan, costretto poi a uscire per un problema all’inguine, è il trascinatore di un Manchester City approdato al successo numero 16 di fila: il Tottenham perde 3-0 e, a parte i rimpianti per il palo colpito sullo 0-0 da Kane, non ci sono scuse per gli Spurs. Guardiola vince ancora contro Mourinho e negli scontri diretti tra i due siamo ora 12-7, con 6 pareggi. L’allungo consente ai Citizens di salire a + 7 sul Leicester, in attesa della gara del Manchester United (attualmente a -8), impegnato sul campo del West Bromwich Albion. Il Tottenham, reduce dai 120’minuti sul campo dell’Everton, parte bene. Il City, con Dias e Aguero in panchina, ha un avvio timido. Al 14’minuto Kane su punizione colpisce il palo. Il pericolo è un colpo di frusta per la squadra di Guardiola. Un contatto in area Hojbjerg-Gundogan provoca il rigore al 23’minuto.

Il City, tre errori nei penalty concessi finora in campionato, si affida a Rodri: Lloris indovina l’angolo, ma non riesce a respingere il tiro dello spagnolo. Il vantaggio sblocca la banda di Guardiola: Sanchez salva due volte: prima al 30’ minuto e poi al 43’minuto, sulle conclusioni di Bernardo Silva. Lamela, nervoso, cerca la rissa con Jesus: il brasiliano non cade nella provocazione e al 43’ minuto colpisce la parte superiore della traversa. Nella ripresa al 50’ minuto è già 2-0: appoggio di Sterling e tocco di Gundogan. Lloris incassa il gol sul suo palo: il portiere francese poteva fare meglio. Il City è ormai padrone del campo e un lancio lungo di Ederson, al 66’ minuto, lancia Gundogan verso la porta del Tottenham: Sanchez saltato con un finta e sinistro preciso del tedesco, costretto tre minuti dopo a arrendersi per un problema all’inguine. Entra Bale e all’81’ minuto il gallese si libera di tre avversari: il sinistro dell’ex Real è respinto da Ederson. Nel finale, Lloris evita il 4-0 su Sterling. City travolgente: difficile a questo punto fermarlo.

Tre gol in otto minuti affondano il Liverpool a Leicester: i Reds di Jurgen Klopp stanno colando a picco. Sette gol al passivo in due gare, sei sconfitte in campionato, altro errore pesante di Alisson: il quarto posto è a rischio e i campioni d’Inghilterra potrebbero essere superati da Chelsea e West Ham. Non solo: potrebbe scapparci anche l’aggancio da parte dell’Everton di Ancelotti. Considerazione doverosa: sul march del King Power Stadium ha inciso, in modo determinante, il VAR, con la convalida dell’1-1 del Leicester. Nella prima mezz’ora, solo Liverpool. Nei Reds c’è l’esordio del difensore Kabak, al suo fianco Henderson. Proprio il capitano ispira al 10’ minuto la prima occasione del match, con un lancio lungo per Salah, ma l’egiziano sbaglia il controllo. La replica delle Foxes è un pallonetto di Vardy, ma il Leicester non riesce a uscire dalla metà campo, pressato dalle linee avanzate del Liverpool.

Al 17’ minuto esce per un problema muscolare Milner: al suo posto, Thiago. Amartey salva il Leicester con una chiusura importante al 20’ minuto, al 27’ minuto il capolavoro di Schmeichel: il portiere danese respinge con la mano destra una capocciata da un metro di Firmino. Un colpo di testa di Ndidi, al 30’ minuto, è il segnale che il Leicester sta entrando nel match. La traversa di Vardy, al 42’ minuto, lo conferma. A ruota, Alisson esce bene sul centravanti delle Foxes. La ripresa è pirotecnica. Alexander-Arnold imita Vardy e colpisce la traversa su punizione. Al 67’ minuto il Liverpool passa: splendido l’assist con il tacco di Firmino e stangata di precisione di Salah.

Rodgers inserisce Perez al posto di Albrighton per aumentare la forza dell’attacco. Il 78’ minuto è il minuto cruciale. Taylor assegna il rigore per un caduta in area di Barnes, ma il VAR giudica fuori area l’intervento sull’esterno delle Foxes. Punizione: calcia Maddison e segna, ma viene sbandierato il fuorigioco di Amartey. La moviola smentisce però l’assistente dell’arbitro e convalida: 1-1. I Reds accusano il colpo e tre minuti dopo, sul rilancio di Tielemans, Alisson esce dall’area, travolgendo Kabak: Vardy si avventa sul pallone ed entra in porta per firmare il 2-1. Il centravanti festeggia afferrando la bandierina del calcio d’angolo e mimando una strimpellata con la chitarra: lo Springsteen di Leicester. Il Liverpool non c’è più: Alisson evita la doppietta di Vardy con un miracolo, ma all’85’ minuto, ispirato da Ndidi, Barnes vola versa la porta e sigla il 3-1.

Una festa da dimenticare: Roy Hodgson celebra le 350 panchine in Premier con una batosta in casa. Il Crystal Palace perde infatti 3-0 con il Burnley. Dopo 10 minuti le Aquile sono già sotto 2-0. Gudmundsson porta avanti la squadra di Dyche e al 10’minuto c’è il raddoppio di Rodriguez. L’uno-due stordisce il Palace e in apertura di ripresa Lowton cala il tris: l’esterno salta tre uomini, triangola con Rodriguez e abbatte Guaita con una legnata. L’unico aspetto negativo dei Clarets sono gli infortuni nel finale dei difensori Mee e Pieters, ma il vantaggio sulla terzultima, il Fulham, sale a + 11. Il Palace senza Zaha, infortunato, è poca cosa, ma la classifica è sicura. In estate, si vedrà. Hodgson, 74 anni a agosto, potrebbe lasciare.

Finisce senza gol il match giocato stasera tra Brighton e Aston Villa, valido per la 24esima giornata della Premier League. Le squadre decidono di non farsi male. Poche le emozioni all’Amex Stadium per un risultato che alla fine accontenta entrambe le contendenti. I padroni i casa restano a 26 punti, con un margine rassicurante sulla zona retrocessione, mentre i Villans restano ottavi con 36.