Premier League: I Reds vincono e salutano, il Chelsea beffa l’Arsenal in rimonta. City ok

Nel derby di Londra, i padroni di casa sbloccano il punteggio prima del quarto d’ora con Aubameyang, a segno di testa su sponda di Chambers, costretto a uscire poco più tardi per infortunio: dentro Mustafi. Lampard, che aveva iniziato con il 3-4-2-1, cambia assetto ai suoi richiamando Emerson Palmieri per Jorginho. Il passaggio al 4-3-3 rianima i “Blues”, che chiedono inutilmente un rigore per una trattenuta di Guendouzi su Abraham. Willock nel secondo tempo spreca la chance per il 2-0 e il Chelsea ne approfitta. Leno va a vuoto su una punizione dalla trequarti, Jorginho non sbaglia a porta sguarnita. A 3′ minuti dalla fine Abraham trova il gol-vittoria: cross di Willian dopo una grande azione in contropiede sulla destra, stop e girata del numero 9 che fa passare il pallone tra le gambe del tedesco, dando il via alla festa del Chelsea. Il gesto di Mikel Arteta che si porta le mani in faccia dopo il secondo gol incassato dall’Arsenal nel derby con il Chelsea è l’immagine del momento dei Gunners, battuti in rimonta dai Blues all’Emirates e ora dodicesimi in classifica. Come era prevedibile, l’avvento dell’ex assistente di Guardiola al Manchester City non ha cambiato per ora la situazione: un punto in due gare, ma sarebbe stato assurdo pretendere miracoli.

Il debutto casalingo di Mikel Arteta da tecnico dell’Arsenal si chiude nel peggiore dei modi. Dopo aver condotto il derby con il Chelsea fino all’83’ minuto, i “Gunners” si sciolgono sul più bello, complice l’errore clamoroso di Leno che permette a Jorginho di pareggiare comodamente a porta vuota. Abraham a 3 minuti dalla fine trova il gol che regala al Chelsea il successo e la possibilità di blindare momentaneamente il quarto posto, a +4 sul Manchester United e a +5 sul Tottenham. Arsenal fermo a quota 24 punti, più vicino alla zona retrocessione che all’Europa League. L’immagine del Chelsea è invece quella di Jorginho, protagonista in lungo e largo del match. Ammonito al 55’ minuto per un fallo su Lacazette, il centrocampista italiano di origine brasiliana viene graziato venti minuti dopo per un altro contrasto irregolare su Torreira: Pawson nega il secondo cartellino giallo, tra le proteste dei giocatori dei Gunners. All’82’ minuto Jorginho conquista una punizione, travolto a sua volta da Lacazette. Sulla battuta di Mount, Leno esce a vuoto, Jorginho si libera in modo rude e infila il pallone a porta vuota.

Tanto carattere per il Wolverhampton, ma alla fine è sempre la stessa storia: vince il Liverpool. Fa festa Anfield ed esulta Klopp che trionfa ancora e vola in Premier League: è a 55 punti, con il Leicester secondo a quota 42 punti. La zampata di Mané regge fino alla fine nonostante gli ultimi assalti degli ospiti e regala ai Reds l’ennessimo successo di una stagione sin qui perfetta. È il solito, grande Liverpool che gioca il suo calcio fatto di fraseggi rapidi e tanta intensità. I ritmi imposti dai Reds agli ospiti sono alti sin da subito, fioccano le occasioni con il boato di Anfield a fare da cornice: ci provano prima Salah e poi Firmino, il brasiliano sfiora il palo. Al 42′ minuto Mané mette dentro la sponda di Lallana, ma l’arbitro annulla per un fallo di mano. Ci pensa il Var a dare il vantaggio alla squadra di Klopp. Sul finale di primo tempo l’ex Lazio Pedro Neto pareggia ma ancora il Var è protagonista e annulla mantenendo l’1-0. La ripresa continua ad essere dominata dal Liverpool che però non trova la rete della sicurezza, tenendo in vita il Woverhapton. Alla fine, senza correre grossi rischi, Klopp vince ancora e vola a 55 punti in classifica.

Il Liverpool prosegue la sua marcia senza ostacoli verso la conquista della Premier League, ma il successo ad Anfield sul Wolverhampton nel 20° turno si porta dietro una lunga scia di polemiche. Gli uomini di Klopp, in realtà, c’entrano poco: è il Var – o meglio, i criteri con cui viene utilizzata – a finire sul banco degli imputati. La tecnologia convalida al 42′ minuto il gol di Mané, ribaltando la decisione dell’arbitro Taylor che aveva annullato la rete per precedente fallo di mano di Lallana. E fin qui poche proteste. Prima dell’intervallo, però, i Wolves pareggiano con l’ex laziale Neto, che riceve a centro area e batte Alisson. I Reds vanno a centrocampo, nessuno reclama, ma entra in azione di nuovo il Var e – con l’auto delle proiezioni – ravvisa un fuorigioco millimetrico quando ancora l’azione si sviluppava sulla fascia destra. Niente gol.

Dopo la vittoria del Liverpool di misura, nel posticipo di questa domenica di Premier, vince anche il Manchester City: 2-0 allo Sheffield United grazie alle reti di Aguero e De Bruyne nel finale. Guardiola resta aggrappato al secondo posto, è a -1 dal Leicester (41 punti a 42) e non perde ulteriore terreno da Klopp che però rimane ancora lontano. Dunque domenica positiva, dopo la rimonta subita ad opera del Wolverhampton appena due giorni fa. Il Manchester City si riscatta con il 2-0 sullo Sheffield Utd all’Etihad, nel 20° turno di Premier League. Il campionato ha davvero poco da dire per i Citizens, che hanno ormai pochissime chance di difendere il titolo di campioni d’Inghilterra: il Liverpool, infatti, è lontano 14 punti e ha una gara in meno. Il successo sulle Blades, però, consente ai Citizens di portarsi a -1 dal Leicester secondo, tenendo a distanza di sicurezza (10 lunghezze) il Manchester Utd quinto, prima squadra fuori dalla zona Champions. Il tiki taka guardiolano comanda il gioco alla caccia di spazi che le punte dei Citizens cercano di aggredire.

L’equilibrio dei primi minuti man mano lascia il campo alla forza del City che però sbatte sul muro dello Sheffield. Gli uomini di Wilder aspettano e ripartano e al 29′ minuto trovano il gol che il Var annulla: Mousset infila la linea del Manchester ma scatta in fuorigioco. Il succo dei primi 45 minuti è un dominio territoriale evidente del City con scarsa efficacia realizzativa. Al 52′ minuto, Aguero, sin qui in ombra e mai in partita, butta dentro il primo pallone toccato regalando a Guardiola il vantaggio. È manna dal cielo perché i Citizens non sono travolgenti come spesso abituano. Nel finale di gara, all’82’ minuto, però i citiznes chiudono i giochi con il raddoppio di De Bruyne che scrive la parola fine sul match. L’ultimo sussulto è dello Sheffield con Sharp che colpisce il palo.