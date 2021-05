Premier League: Il Chelsea ipoteca la Champions, Cavani rilancia lo United

Finalmente la penultima di Premier accoglie di nuovo i tifosi in campionato. Sono tra ottomila e diecimila gli spettatori che hanno assistito ai quattro anticipi di stasera, ma fanno rumore come se gli stadi fossero gremiti. A distanza di soli tre giorni Chelsea e Leicester si affrontano in un’altra finale. Questa volta non c’è in palio la Coppa d’Inghilterra, ma le due ultime posizioni ancora disponibili per la Champions League, minacciate dalla rincorsa del Liverpool. L’undici della capitale si prende la rivincita superando le Foxes per 2-1 e mettendo un’ipoteca sulla qualificazione alla massima competizione europea. I due tecnici cambiano poco rispetto alla sfida di Wembley: Mendy, Pulisic e Chilwell partono dall’inizio per i Blues, mentre Rodgers sceglie Maddison tra gli undici titolari. I londinesi prendono d’assedio la porta del Leicester fin dall’inizio. In ben due occasioni Werner va a segno, ma è dapprima in fuorigioco e poi tocca il pallone con un braccio. Il tedesco reclama, a ragione, anche un rigore per un fallo di Tielemans, ma né l’arbitro né il Var lo assecondano. Mount è il solito trascinatore e quando prova la conclusione, la deviazione in angolo di Schmeichel è magistrale. Kanté ha un problemino muscolare e, con la finale di Champions fra appena undici giorni, lascia il campo per motivi precauzionali.

Al rientro dalla pausa il Chelsea passa: l’angolo di Chilwell è sfiorato da Vardy sul primo palo, l’incursione di Rüdiger è puntuale e la sua deviazione di coscia vincente. Al 67’ minuto Stamford Bridge esulta ancora: il rigore di Jorginho, rilevato dal Var per il fallo di Fofana su Werner, non dà scampo a Schmeichel. Un errore in disimpegno di Kovacić regala un’occasionissima a Iheanacho e il nigeriano non la fallisce. Il Leicester spreca con Perez l’opportunità di trovare la rete del pareggio e nel tempo di recupero uno scontro tra Ricardo e Chilwell scatena un parapiglia tra i giocatori in campo e le due panchine. Se domani il Liverpool conquisterà tre punti a Burnley riagguanterà il Leicester in quarta posizione.

I diecimila presenti a Old Trafford festeggiano il ritorno allo stadio applaudendo la rete da cineteca di Edinson Cavani. L’uruguaiano raccoglie il lancio di De Gea e, dopo il tocco impercettibile di Fernandes, sorprende il portiere del Fulham Areola con un meraviglioso pallonetto da 45 metri. Il Manchester United, ormai aritmeticamente qualificato per la Champions, non riesce tuttavia a mantenere il vantaggio e si fa raggiungere dalla rete di Bryan.

Il Brighton la ribalta e grazie al gol di Dan Burn esce dal campo con tre punti al termine di una sfida davvero emozionante. Il Manchester City perde una partita che, fino a un certo punto, era in una situazione tanto favorevole quanto tranquilla. Forse non c’è stata una gestione attenta del vantaggio maturato nella prima parte dell’incontro e così il Brighton ha confezionato una super rimonta che non ha di certo annoiato chi ha seguito il match nella sua interezza. Tutto si era messo nel migliore dei modi per Guardiola e i suoi ragazzi: dopo 48 minuti di gioco infatti il Manchester City conduceva per 2-0 e c’erano davvero pochi indizi su una possibile rimonta da parte di Groß e compagni. Poi però tutto cambia: prima arriva il gol che dimezza lo svantaggio, poi quello che riporta tutto in parità.

Il Manchester City fatica molto a riprendersi dalla nuova situazione di punteggio ma il peggio deve ancora arrivare. L’incubo della rimonta subita si palesa al 76′ minuto con Dan Burn che firma la rete del sorpasso. Finisce 3-2 per il Brighton una partita bella, intensa e ricca di emozioni. Il Manchester City ha giocato parte della partita in inferiorità numerica, per l’espulsione di João Cancelo per rosso diretto al minuto 10. Dopo che il Manchester City è riuscito a passare in vantaggio grazie al gol di Ilkay Gündogan al 2° e Phil Foden al 48° minuto, il Brighton ha dimezzato lo svantaggio con Leandro Trossard al 50°minuto. Il pareggio che ha fissato il risultato sul 2-2 è arrivato grazie alla rete di Adam Webster al 72° minuto, prima del gol vittoria finale.

Due gol subiti e zero punti portati a casa. Non è stata una gran giornata per il Southampton. La squadra di Hasenhüttl, una volta incassato il primo gol, ha abbozzato una reazione ma il sentiero che portava al pareggio era sbarrato e così il Leeds ha portato a casa il risultato imponendosi per 2-0 conquistando tre punti che consentono agli uomini di Bielsa di fare passi avanti in classifica. La gara resta in parità fino al 73′ minuto quando arriva la rete di Patrick Bamford. Leeds che può così iniziare una fase di gara volta alla gestione del risultato cercando da una parte di evitare di incassare la rete che rimetterebbe la gara sui binari del pareggio ma con dall’altra, la seria intenzione di trovare gol della sicurezza che di fatto lascerebbe poche possibilità di recupero al Southampton. Puntuale arriva al 95′ minuto il gol di Tyler Roberts che chiude ogni discorso. Il Leeds sale, così, all’ottavo posto in classifica.