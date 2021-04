Premier League: Il Chelsea non si ferma, i Reds rischiano la Champions

Nella 33^ giornata di Premier League il Liverpool non va oltre il pareggio contro il Newcastle. E per la squadra di Klopp è una beffa, perché il gol dell’1-1 del Newcastle arriva al minuto 95 con Willock. I Reds si erano portati in vantaggio al 3’ con Salah. Il Liverpool sale così a 54 punti, a meno quattro dal quarto posto che significa Champions League (ora in mano al Chelsea), mentre i Magpies avanzano a 36 ottenendo un punto prezioso in ottica salvezza, sempre più vicina.

L’onda lunga del lavoro di Thomas Tuchel non si ferma: l’1-0 del Chelsea sul campo del West Ham è un bel passo in avanti nella corsa per la qualificazione alla prossima Champions. I Blues blindano il quarto posto, approfittando anche dell’1-1 del Liverpool in casa con il Newcastle. Il West Ham è sempre quinto, ma perde terreno, con l’aggravante dell’espulsione all’81’ minuto di Balbuena che scatena il caos sui social. Il difensore viene allontanato dal campo dopo aver colpito la gamba di Chilwell in un rinvio. L’impressione è che il paraguayano non sia riuscito a frenare lo slancio. Il VAR solleva il dubbio del gioco pericoloso e invita l’arbitro Kavanagh a rivedere l’azione al monitor. Il verdetto finale è il cartellino rosso e l’allenatore scozzese perde le staffe. “Una decisione come questa può essere presa solo da chi non ha mai giocato a calcio. Una porcheria”. Al netto di questa vicenda, il Chelsea merita i tre punti.

Gioca meglio, impedisce al West Ham di cercare la porta di Mendy – il primo intervento del senegalese arriva nella ripresa – e trova il gol con un’azione avviata da Kanté, proseguita da Pulisic, rifinita da Chilwell e conclusa da Werner con un destro spietato. Se anche il tedesco segna, dopo un lungo letargo – l’ultimo gol risaliva a febbraio -, Tuchel può godersi in un buon finale di stagione. Il risveglio di Werner, 11 reti stagionali di cui 6 in Premier, può essere decisivo in vista delle semifinali di Champions contro il Real Madrid. Werner sfiora il bis in due circostanze: al 55′ minuto con un tocco impreciso sulla respinta di Fabianski ed al 67′ minuto quando il sinistro del tedesco è deviato dal portiere del West Ham. Tuchel incassa i tre punti con il sorriso: fuori casa il suo Chelsea non ha mai perso. Infine, nel terzo incontro di giornata lo Sheffield United ha battuto 1-0 il Brighton ma resta comunque ultimo in classifica.

Il pareggio che consente ad entrambe le squadre di avanzare in classifica è arrivato in pieno recupero (per la precisione al 95° minuto). E’ stato Joseph Willock a realizzare il gol del definitivo pareggio salvando da una sconfitta il Newcastle United contro il Liverpool. Il match è terminato sul risultato di 1-1. La rincorsa di chi doveva inseguire nel punteggio era iniziata al 3’minuto quando si era momentaneamente spezzato l’equilibrio di inizio gara. Poi come detto, Joseph Willock ha trovato il pertugio giusto portando in dote alla sua squadra un buon punto. A fine partita Klopp durissimo in conferenza stampa: “Se te lo meriti, te lo meriti. Ed io credo che non ci meritiamo di di giocare in Champions League l’anno prossimo. Abbiamo altre cinque partite, vedremo cosa siamo in grado di fare. La sentiamo come una sconfitta, questa di oggi, non puoi pensare di creare così tante chance e non chiudere la gara. Abbiamo fatto un gran gol, ma non l’abbiamo chiusa. Non abbiamo fatto abbastanza bene, con un paio di passaggi eravamo in mezzo alle loro maglie.” Il Liverpool è sesto in Premier League, ha un punto di vantaggio sul Tottenham e due sull’Everton, che ha vinto con l’Arsenal venerdì ed ha una partita in meno, e vede da vicino West Ham e Chelsea

Successo di misura per lo Sheffield United, già retrocesso in Premier League, contro il Brighton nel match valido per la 33^ giornata del massimo campionato inglese. Decisivo il gol messo a segno da McGoldrick al 19’minuto. Con questo risultato lo Sheffield sale a quota 17, il Brighton resta invece fermo a 34.