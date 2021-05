Premier League: Il Chelsea rovina la festa al City. Bielsa supera gli Spurs

Della serie, come farsi del male: il Manchester City sbaglia il rigore del possibile 2-0 alla fine del primo tempo, regala al Chelsea il pallone nell’azione dell’1-1 ed evapora nella ripresa di fronte alla leggerezza della squadra di Thomas Tuchel, avversaria del gruppo di Guardiola nella finale Champions di Istanbul del 29 maggio. Per quello che si è visto in questo terzo faccia a faccia stagionale tra City e Chelsea – un successo a testa nei due precedenti –, la sensazione è che i Blues di Londra abbiano davvero le carte in regola per salire sul tetto d’Europa. Ma di questo ci sarà tempo per parlare. Ora conta questo 2-1 per il Chelsea, che rinvia l’assegnazione del titolo in Premier – il Manchester United gioca domani sul campo dell’Aston Villa – e consente ai londinesi di salire al terzo posto, mettendosi alle spalle il Leicester.

Tuchel sta compiendo un’impresa straordinaria. Sul risultato, pesa come una montagna la decisione dell’arbitro Taylor e del Var di non concedere il rigore o almeno di rivedere l’azione di un contrasto nell’area dei Blues all’88’minuto, sull’1-1, quando Zouma si oppone a Sterling, lo colpisce un paio di volte con il ginocchio e l’attaccante inglese va a terra. Il contatto c’è, innegabile. E ci sarebbero gli estremi per il penalty, ma se la scelta di Taylor di non fischiare il rigore può starci perché la sequenza in tempo reale non era chiarissima, è assurdo che il Var non abbia chiesto di rivedere l’azione. Nessuna chiamata e sfogo comprensibile di Guardiola. Ancora una volta, come accadde nell’agosto 2020 contro il Lione, in una gara in qualche modo decisiva, Guardiola sorprende tutti e anche la logica proponendo un modulo inedito e una formazione titolare decisamente improbabile. Lo schema è il 3-1-4-2, con Rodri dietro la linea mediana. Davanti, la coppia Jesus-Aguero. In campo anche Sterling e Torres.

Di botto, dal falso nove a quattro attaccanti. Il risultato è una difesa che fatica di fronte al pressing altissimo del Chelsea e un centrocampo dove regna la confusione. L’occasione fallita in una ripartenza da Torres al 4’ minuto domina solitaria nel blocco degli appunti fino al 32’minuto, quando un gol di Werner viene annullato per fuorigioco. Un assalto di Ziyech al 43’ minuto è controllato da Ederson. Al 44’ minuto, il City passa: ripartenza bruciante, Jesus si libera di Christensen che s’infortuna e sull’appoggio del brasiliano, Sterling, lanciato da dietro, approfitta dell’incertezza di Aguero e segna. Nel recupero, rigore per il City, dopo un contrasto Gilmour-Jesus. Occasione colossale per chiudere match e campionato, ma Aguero commette un errore madornale, cercando il numero a effetto con il cucchiaio: Mendy ha il tempo di rialzarsi da terra e di bloccare il pallone con la mano sinistra.

Guardiola è fuori dalla grazia di Dio. Nella ripresa comincia il conto alla rovescia per il City, ma il Chelsea gioca meglio e al 63’minuto, su errore in fase di impostazione di Rodri, Ziyech soffra il pallone allo spagnolo e va poi a concludere l’azione sul suggerimento di Azpilicueta: 1-1. Al 70’ minuto finalmente Guardiola interviene: fuori Aguero e Torres, dentro Foden e Gundogan. Il City migliora e Foden ha subito una buona chance. Due gol di Werner e Hudson-Odoi vengono annullati per fuorigioco. Le squadre si allungano e le ripartenze verticali diventano il copione preferito. In un primo assalto, il recupero di Zouma su Sterling è perfetto. Nel secondo, è rigore, ma Taylor e il Var tacciono. Il Chelsea ringrazia e Alonso, nel recupero, firma il 2-1.

Dopo due pareggi i Reds tornano alla vittoria piegando il Southampton ad Anfield 2-0 e restano attaccati al treno per l’Europa, portandosi a una lunghezza di distacco dal West Ham a quota 57. A decidere un gol di Manè al 31’ minuto su assist di Salah e, proprio allo scadere, Thiago (al primo gol in maglia Liverpool) con un destro dal limite deviato da un difensore che mette fuori causa il portiere ospite.

Nelle altre due gare odierne, successo del Leeds sul Tottenham 3-1: a segno Stuart Dallas, Bamford dopo il pareggio di Son e Rodrigo a 6’ minuti dalla fine. Spurs a quota 56 e quindi scavalcati dal Liverpool.

Il Crystal Palace si è invece imposto 2-0 in casa dello Sheffield United – ultimo e già retrocesso da tempo – grazie alle reti di Bentekè dopo 2 minuti e di Eze all’88’ minuto.