Premier League: Il Chelsea stende il Tottenham, Ronaldo ancora in gol

Nel giorno dell’addio di Jimmy Greaves, ricordato con affetto da una parata di illustri ex e omaggiato dagli applausi nel minuto di silenzio, il Tottenham crolla in casa di fronte al Chelsea, il club dove cominciò l’epopea del centravanti inglese, diventato una leggenda con la maglia del Spurs. I Blues vincono 3-0 con un tris autoritario nella ripresa, ma potrebbero dilagare: le parate di Lloris evitano un punteggio umiliante. Lukaku non segna, ma è determinante: i suoi suggerimenti mandano più volte verso la porta i compagni di squadra. Il Chelsea risponde nel modo migliore a Liverpool e Manchester United, affiancandoli in vetta alla classifica. Un trionfo con record: sesto successo di fila nei derby londinesi. Nel primo tempo, l’aggressività del Tottenham limita i Blues. Il primo assalto è di Mount, dopo il triangolo con Lukaku al 16’ minuto. Thiago Silva è determinante in due recuperi su Kane: al 18’ ed al 20’minuto. Kepa è bravissimo in uscita su Son al 33’minuto. Tuchel nell’intervallo inserisce Kanté al posto di Mount, passa al 3-5-2 e ribalta il match. L’1-0 è di Thiago Silva al 50’minuto: colpo di testa splendido sull’angolo di Alonso. Dier evita il raddoppio respingendo sulla linea la botta di Alonso, ma al 57’ minuto il difensore del Tottenham è sfortunato: la sua deviazione sulla conclusione di Kanté regala il 2-0 al Chelsea. Non c’è più storia. Il Tottenham crolla. Werner non riesce a sfruttare al 78’ minuto il suggerimento di Lukaku, all’81’ minuto Lloris salva sul nuovo assalto di Werner e risponde all’87’ minuto al colpo di testa di Lukaku, Kovacic pecca di egoismo sull’assist del centravanti belga. Nel finale, al 92’ minuto, arriva il 3-0 di Rudiger. Un gol made in Germania: cross arretrato di Werner e destro al volo dell’ex difensore della Roma.

Si rivela ancora una volta decisivo Cristiano Ronaldo per il Manchester United. L’ex juventino sembra rigenerato da quando è ritornato all’Old Trafford. I red devils ribaltano lo svantaggio iniziale e trovano il pari con il gol di Cristiano Ronaldo, che trova il quarto gol in tre gare, al 35′ minuto e ribaltano il risultato con il raddoppio di Lingard, in chiusura, al 44′ minuto del secondo tempo, dopo che Benrahma aveva portato in vantaggio gli ‘Hammers’ . I londinesi hanno pure sbagliato un calcio di rigore, concesso dal VAR, al 90′ minuto con Noble ipnotizzato da De Gea. Lo United aggancia in vetta il Chelsea ed il Liverpool.

Il Leicester accusa la stanchezza dell’Europa League e cade contro il sorprendente Brighton che vola al secondo posto, dietro di un solo punto al terzetto di testa. Nel primo tempo dell’Amex Stadium il Brighton spinge. E se il tiro di Maupay viene respinto dalla difesa al 14’minuto, al 20′ minuto servono i riflessi di Schmeichel per salvare il Leicester sul tentativo di March. La pressione dei padroni di casa viene premiata al 35′ minuto, quando il Var vede un tocco di mano in area da parte di Vestergaard: è calcio di rigore e Maupay non sbaglia. All’intervallo sotto di un gol, Brendan Rodgers prova a ridisegnare le ‘Foxies’ con l’ingresso di Lookman per Maddison, ma dopo appena cinque minuti è di nuovo quella di Graham Potter a passare su calcio piazzato: cross Trossard e stacco vincente di Welbeck, che di testa fa 2-0. Troppo presto per arrendersi secondo Vardy, che riceve palla da Tielemans e riapre i giochi spedendola all’angolino di sinistro al 61′ minuto, mentre il Var poco dopo vede un fuorigioco e il gol del possibile pari vienne annullato a Lookman al 67′ minuto. E sempre per fuorigioco ne viene annulato un altro a Ndidi all’86’ minuto: è l’ultimo brivido,Leicester ko e festa del Brighton si gode il secondo posto a -1 dalle capolista.