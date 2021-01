Premier League: Il Chelsea vince il derby, Leicester 2°, crisi Leeds

Il Chelsea vince il 79° West London derby superando 1-0 il Fulham al Craven Cottage, ma c’è poca gloria dietro a questo successo. La squadra di Scott Parker, in dieci dalla fine del primo tempo dopo l’espulsione di Robinson per un’entrata durissima su Azpilicueta, sfiora infatti l’impresa di cogliere il sesto pareggio di fila. Il gol arriva solo al 77’ minuto, con Mount, che aveva già colpito la traversa al 25’ minuto del primo tempo: il tiro al volo del centrocampista inglese fulmina Areola, dopo la respinta con i pugni dello stesso portiere sul cross di Chilwell. Il Chelsea fallisce diverse occasioni nella ripresa, giocata all’assalto, ma nel primo tempo, con la parità numerica il Fulham aveva spaventato due volte i Blues: incredibile la chance mancata da Cavaleiro al 41’ minuto. In un paio di ripartenze, i Cottagers sono pericolosi anche nella ripresa. Lampard ritrova il sorriso dopo un periodo, ma Parker esce dal campo a testa alta. Dopo cinque pareggi è arrivato un k.o., ma il Fulham è vivo e gioca bene.

La prima vittoria di Sam Allardyce alla guida del West Bromwich Albion arriva in trasferta nel derby con il Wolverhampton: un 3-2 in rimonta che rincuora l’allenatore inglese. I “lupi” di Nuno Espirito Santo sono invece in caduta libera e le voci di un possibile addio del manager portoghese, originario di Sao Tomé, non aiutano sicuramente la squadra in questo momento delicato. La chiave del successo del WBA sono i rigori realizzati da Matheus Pereira all’8’ minuto ed al 56’minuto, concessi per i falli commessi su Robinson da Coady e Boly. Il secondo ha cercato di riscattarsi con l’assist per l’1-1 di Fabio Silva al 38’minuto e il gol personale al 43’ minuto. Il 2-1 sembrava la premessa per un ritorno al successo dei Wolves, ma nella ripresa, prima la rete di testa di Ajayi al 52’ minuto, poi il secondo penalty di Pereira ha decretato un successo di vitale importanza per le speranze di salvezza dei Baggies. Il Wolverhampton, cinque punti in nove gare, sta pagando a caro prezzo il grave infortunio – la frattura del cranio – di Raul Jimenez, avvenuto il 29 novembre sul campo dell’Arsenal: l’assenza del bomber messicano ha stravolto i “lupi”.

Colpo grosso del Brighton a Leeds: la squadra di Graham Potter vince 1-0 a Leeds e conquista punti d’oro per la corsa salvezza. Il gol ha la firma di Maupay al 17’minuto, sul suggerimento di Mac Allister. I Seagulls hanno sfiorato il bis con la traversa di Trossard. Giornata no per il Leeds di Marcelo Bielsa: Whites quasi mai pericolosi. Con lo stesso punteggio il West Ham s’impone sul Burnley a Londra: la rete è di Antonio al 9’ minuto. Nel West Ham, molto bene Angelo Ogbonna, che ha mancato di testa il bis ed è stato il migliore della retroguardia. La banda di David Moyes sale a quota 29, ai margini dalla zona europea.

Vittoria importante per il Leicester che oggi ha battuto per 2-0 il Southampton. A decidere la sfida le reti di Maddison nel primo tempo e di Barnes in pieno recupero. Con questo risultato il Leicester si porta al secondo posto con 35 punti in attesa del big match tra il Liverpool e il Manchester United. Il Southampton resta ottavo con 29 punti conquistati fin qui.

