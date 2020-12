Premier League: Il Chelsea vola in testa, vincono City e Utd, pari Everton

C’è un nuovo leader in testa alla Premier, anche se il primato potrebbe durare appena 24 ore, con il derby Tottenham-Arsenal e Liverpool-Wolverhampton piatto forte della domenica: il Chelsea di Frank Lampard. I Blues vincono 3-1 in rimonta contro il Leeds, ribadendo lo stato di forma di Giroud e lo spessore di una squadra rinforzata in profondità in estate, con un investimento complessivo di oltre 250 milioni di euro. Il Leeds parte cento all’ora, secondo le sue abitudini e trova l’1-0 con Bamford in una ripartenza rapida: splendido lancio di Phillips, Bamford dribbla Mendy in uscita e firma il settimo gol in campionato.

Il Chelsea reagisce, trascinato da Giroud, Ziyech e James. Sull’asse di destra, dove il Leeds soffre, dopo la traversa clamorosa di Werner, si sviluppa l’azione del pareggio. Da Ziyech a James: cross e intervento perfetto in scivolata, di sinistro, di Giroud. Momento d’oro per il centravanti francese, reduce dal poker di mercoledì a Siviglia in Champions. Nella ripresa, sorpasso e allungo dei Blues. Zouma, di testa, firma il 2-1 sul corner di Mount. Nel recupero, dopo un paio di assalti del Leeds, il 3-1 di Pulisic, assist di Werner. I duemila tifosi del Chelsea, tornati allo stadio dopo 272 giorni, fanno festa. La banda di Lampard sale a quota 22 e si ritrova in vetta. Il Leeds è tredicesimo, con 14 punti.

Il quarto successo di fila in Premier ha un doppio valore per il Manchester United: consente alla squadra di Ole Gunnar Solskjaer di salire al quarto posto in classifica e di mettersi alle spalle il ko con il PSG. Il 3-1 di Londra, sul campo del West Ham, prima gara del massimo campionato inglese a riaprire le porte al pubblico, è un bel tonico in vista della trasferta di Lipsia, dove martedì i Red Devils si giocheranno la qualificazione agli ottavi di Champions. Il successo contro la banda di Moyes matura negli ultimi 25 minuti. Per un’ora abbondante, meglio i londinesi, in gol al 38’ minuto con Soucek sul tocco di Rice e occasioni da urlo sprecate da Fornals: tiro sballato al 32’ minuto, palo al 35’ minuto. Incredibile l’errore di Haller al 41’ minuto: fuga solitaria, portiere Henderson dribblato, ma al momento del tiro, il centravanti francese naturalizzato ivoriano cade. Lo United sfiora il pareggio al 44’minuto: paratona di Fabianski sulla sassata di Martial.

Nell’intervallo, le mosse di Solskjaer: dentro Bruno Fernandes e Rashford, fuori Van de Beek e Cavani. Dopo un’ora, terzo cambio: entra Mata, fuori Martial. Basta leggere i nomi di queste sostituzioni per capire quale sia il potenziale dello United. Il pareggio arriva al 65’ minuto in contropiede: rilancio di Henderson, gestione del pallone di Fernandes, assist perfetto del portoghese per Pogba, tiro a giro imprendibile. Il West Ham accusa il colpo e al 68’ minuto c’è il sorpasso: suggerimento di Telles e 2-1 di Greenwood. La squadra di Moyes è stanca, ma ha l’orgoglio di cercare il pareggio. Rasford colpisce il palo al 72’ minuto, ma al 78’ minuto, sullo splendido servizio di Mata, l’attaccante non sbaglia: 3-1. L’ultima immagine è una parata super di Henderson sulla punizione di Cresswell. L’ex Moyes ha l’aria delusa: per un’ora il West Ham si era ritrovato al terzo posto e invece scivola al settimo.

La classifica corta consente al Manchester City di passare in due settimane da un deprimente undicesimo posto al quinto e, quindi, alla zona Champions: dopo il 5-0 sul Burnley, ecco il 2-0 sul Fulham, maturato nel primo tempo e gestito nella ripresa. Tutto facile per la banda di Pep Guardiola che oggi festeggia le 700 panchine in carriera, partita cento all’ora e già ad un passo dall’1-0 con Sterling al 3’ minuto: Areola si salva. Al 5’ minuto il portiere del Fulham non può però fare nulla sul destro sempre di Sterling, sul suggerimento di De Bruyne: il belga si conferma un formidabile inventore di assist. Il City insiste e Areola tiene in vita i suoi al 13’ minuto con uno splendido riflesso sulla conclusione di De Bruyne. La squadra di Guardiola regala spettacolo: peccato che a Manchester i tifosi, per il livello ancora alto di Covid, non possano ancora tornare, seppure in misura ridotta, allo stadio.

L’Everton continua a balbettare: la squadra di Carlo Ancelotti pareggia 1-1 a Burnley e spreca la chance di agganciare il Chelsea al terzo posto. Cinque punti nelle ultime sette gare: la frenata dei Toffees è certificata dai numeri. Dal 17 ottobre, giorno del 2-2 nel derby con il Liverpool, sono arrivati quattro ko, un successo e questo pareggio nel Nord dell’Inghilterra. Le telecamere fissano per qualche secondo l’espressione delusa dell’allenatore italiano al fischio finale: i giornalisti parlano di “frustrazione”. Succede tutto nel primo tempo. Il Burnley passa al 3’minuto, con un destro da venti metri di Brady: l’azione, finalizzata da Westwood, nasce da un passaggio errato di Allan. L’1-1 di Calvert-Lewin, al gol numero 11 in campionato, è ispirato da un affondo di Richarlison: sul cross del brasiliano, tocco vincente in scivolata del centravanti.

Al 13’ minuto, l’attaccante dell’Everton aveva cercato la rete con un gesto simile, sul cross di Iwobi, ma la risposta d’istinto di Pope aveva negato il pareggio ai Toffees. Pickford, al 41’ minuto aveva evitato il 2-0 respingendo l’assalto di Wood. Partito con il 3-4-3, l’Everton vira sul 4-3-3 dopo l’infortunio di Delph – problema ai flessori della coscia destra – e l’inserimento di Gomes. Iwobi arretra nella posizione di esterno basso a destra e Godfrey si piazza a sinistra: l’ex Norwich sarà premiato Man of the Match. Il Burnley, fedele al suo 4-4-2, tiene bene il campo: corsa, aggressività, concentrazione. Pope nega il 2-1 a James Rodriguez volando sul tiro a giro del colombiano, Pickford è decisivo all’83’ minuto su Wood. Nel recupero, Sigurdsson si ritrova tra i piedi il pallone del 2-1, ma Pope è un muro.