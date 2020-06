Premier League: Il City cade a Londra, il Liverpool è Campione d’Inghilterra!

Nel posticipo, la partita tra Chelsea e Manchester City si sblocca quando mancano dieci minuti all’intervallo: Mendy e Gundogan non si intendono sulla trequarti avversaria e il pallone resta a metà strada tra i due, Pulisic s’infila in mezzo agli avversari e parte a tutta velocità verso la porta avversaria. Quando si trova davanti al portiere appoggia in porta con un piatto destro preciso all’angolino. Mahrez sfiora il pareggio due minuti dopo lo svantaggio, ma il suo sinistro termina di poco sopra la traversa. Nella ripresa il City torna in partita grazie alla qualità immensa di Kevin De Bruyne: dopo dieci minuti l’ex centrocampista dei Blues incastra una punizione magnifica all’incrocio dei pali. Passa un giro d’orologio e la squadra di Guardiola sfiora il raddoppio, ma lo scavetto di Sterling si stampa sul palo.

La squadra di Frank Lampard rialza la testa e spreca una clamorosa occasione con Mount per tornare in vantaggio al 63′ minuto. A 20 minuti dal termine è ancora Pulisic che va vicino alla doppietta, ma Walker è straordinario a salvare sulla linea di porta. Al 75′ minuto il Chelsea conquista un calcio di rigore per un fallo di mano di Fernandinho, che viene espulso dal direttore di gara. Dal dischetto Willian è perfetto e spiazza Ederson. Sul calcio di rigore del brasiliano termina la partita e il campionato: il Liverpool è campione d’Inghilterra dopo 30 anni, per la prima volta da quando il campionato inglese si chiama Premier League. Infatti l’ultima volta che il Liverpool aveva festeggiato il titolo di campione d’Inghilterra, la Premier League ancora non esisteva. Il campionato si chiamava First Division e dal 1990 i tifosi della Kop hanno atteso questo momento.

La festa è cominciata dopo il fischio finale. Un successo più che meritato per gli uomini di Klopp, che hanno guidato il campionato sin dall’inizio. La squadra ha visto tutta insieme la partita della sera, prima di far partire i festeggiamenti. Un sogno che i tifosi hanno atteso a lungo e che hanno rischiato di veder sfumare a causa del Coronavirus. Adesso, però, sulla sponda rossa del Mersey è grande festa. Per la terza volta nelle ultime tre stagioni la squadra che si laurea campione d’Inghilterra assiste al suo successo dal divano: era già successo al Leicester di Ranieri e al Manchester City, al primo anno di Pep Guardiola.

Nella prima delle due gare delle 19, l’Arsenal rialza la testa dopo due sconfitte di fila nella ripartenza della stagione e con il 2-0 di Southampton torna in ballo per un posto nelle coppe europee. I gunners partono forte e trovano il vantaggio all’8′ minuto con Nketiah, ma il gol viene annullato per fuorigioco. I gunners colpiscono anche una traversa due minuti più tardi con Aubameyang. Il risultato si sblocca al 20′ minuto: la rete è frutto di un clamoroso errore di McCarthy. Il portiere regala il pallone a Nketiah, che si ritrova tutto solo con la porta spalancata e fa 1-0. La reazione dei padroni di casa arriva solo nella ripresa, ma né Redmond, né Shane Long, riescono a trovare il gol del pareggio. A cinque minuti dal termine il Southampton resta in dieci per l’espulsione di Stephens e l’Arsenal chiude definitivamente i giochi. McCarthy respinge corto sul tiro di Lacazette e il primo ad arrivare sulla respinta è Joseph Willock. Finisce 2-0 per i Gunners al St. Mary’s Stadium, tre punti per la squadra di Mikel Arteta. I gunners possono sorridere e tornare a sperare (e puntare) un posto in Europa.

Nell’altra gara delle 19, a Burnley, dove il manager Sean Dyche è in rotta con la proprietà e a fine stagione dovrebbe cambiare aria, il Watford perde 1-0. Dawson salva il Watford al 20′ minuto, dopo il palo colpito da Vydra il pallone finisce sui piedi di Jay Rodriguez che calcia a botta sicura ma trova il difensore che respinge sulla linea di porta. Il risultato al Turf Moor cambia solamente nel finale di partita, quando Jay Rodriguez colpisce di testa da distanza ravvicinata il cross di McNeil e spedisce il pallone alle spalle di Foster. Il Watford, alla ricerca di punti fondamentali in chiave salvezza, non trova il pareggio: l’occasione più importante arriva sulla testa di Masina, ma l’ex Bologna spreca l’occasione all’ultimo minuto di gioco. La squadra di Nigel Pearson, dopo un brutto primo tempo, cresce nella. Il Watford chiude all’attacco, ma il Burnley resiste.