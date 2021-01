Premier League: Il City si prende la vetta, pari United, crollo Everton

La partita che doveva riportare l’Everton in zona Europa si rivela una disfatta: la squadra di Carlo Ancelotti perde 2-0 in casa con il Newcastle. La doppietta di Wilson arrivata con due reti al 73’minuto ed al 93’minuto riporta il sorriso in un club reduce da una striscia negativa di undici match senza vittorie e ben sei k.o. nelle ultime sette gare di Premier. I tre punti dei Magpies sono meritati e Wilson è il migliore in campo di una spanna: oltre ai due gol che lo portano a quota 51 in Premier, l’ex attaccante del Bournemouth aggiunge un palo all’ 87’minuto e due occasioni da urlo, la prima con salvataggio di Pickford su colpo di testa a botta sicura arrivato al 30’minuto, la seconda al 53’ minuto, quando il giocatore del Newcastle spreca un’ottima chance.

L’1-0 è un colpo di testa sul corner di Shelvey, il 2-0 un tiro di destro dopo una ripartenza fulminante, con l’Everton sbilanciato in attacco alla ricerca del pareggio. La banda di Ancelotti ha creato una sola vera opportunità importante, con James Rodriguez, al 36’ minuto, ma il portiere Darlow in uscita è stato bravissimo. Calvert-Lewin non ha mai trovato spazi importanti, mentre Richarlison, in posizione centrale nel 4-2-3-1, dopo un buon avvio si è perso. L’Everton ha sbagliato spesso l’ultimo passaggio e ha cercato troppo la soluzione finale nei cross al centro dell’area, dove la difesa Newcastle è sempre riuscita a gestire bene le situazioni più delicate. Il ritorno al successo alleggerisce la pressione su Steve Bruce e allontana i Magpies dalla zona retrocessione, ma le grandi questioni, su tutte quella della possibile cessione del club, restano aperte.

La prima supera l’ultima, ma che fatica: l’1-0 sullo Sheffield United, fresco d’impresa all’Old Trafford, arriva all’alba del match con Jesus al 9’minuto, ma nei restanti 81 minuti, più recupero, il Manchester City non riesce a trovare il gol della sicurezza e deve soffrire fino all’ultimo. La botta di Fleck all’86’ minuto è un brivido per Guardiola, giaccone, sciarpa e cappellino per proteggersi dal freddo di Manchester, visto che è -1° la temperatura percepita, ma il successo è meritato e arrivano tre punti importanti per la classifica. Il City raggiunge quota 12 nei successi consecutivi in tutte le competizioni, è imbattuto da 19 match e continua a non incassare gol: l’acquisto del portoghese Ruben Dias è stato un grande colpo di mercato.

Match giocato con un copione scontato: City all’assalto e Sheffield a chiudere tutti gli spifferi d’aria. Il gol è di Jesus, ma la paternità è di Torres, bravo a vincere un duello di forza con Bogle, saltare Ampadu e consegnare al centravanti brasiliano un pallone che chiede solo di essere messo in rete. Il 3-5-2 dello Sheffield United è in realtà come sempre, un 5-3-2, con otto giocatori dietro la linea del pallone. Un recupero di Dias al 30’ su Burke è un avvertimento per il City: mai abbassare la guardia. Nella ripresa, il lungo possesso palla del City ha l’enorme limite di non approdare mai alla battuta fulminante. Una sassata di Zinchenko al 72’ minuto costringe Ramsdale a volare per mandare il pallone in angolo. Chris Wilder cerca di dare maggiore consistenza all’attacco inserendo McBurnie e Sharp, ma il City gestisce bene la situazione, con un gigantesco Fernandinho, migliore in campo. La botta di Fleck fa tremare il City, mentre al 93’minuto in contropiede Jesus si fa parare da Ramsdale la conclusione del 2-0. Guardiola incassa e porta a casa. Il primato è solido, anche senza Aguero e De Bruyne.

Un tempo il Manchester, il secondo l’Arsenal, la traversa di Lacazette e l’occasione da urlo mancata da Cavani: risultato, zero a zero. I Red Devils cercavano il riscatto dopo il k.o. all’Old Trafford con lo Sheffield United, ma l’Arsenal ha trovato l’equilibrio giusto, costringendo la squadra di Solskjaer a mordere il freno. Il Manchester City ringrazia: il vantaggio del gruppo di Guardiola, con una gara ancora da recuperare, sale a + 3. Bel match, peccato la mancanza di gol, una rarità nel contesto inglese. Nel primo tempo, meglio lo United: salvataggio di Leno su Fred al 20’minuto, combinazione pericolosa sull’asse Rashford-Fernandes al 32’ minuto, colpo di testa di Wan-Bissaka al 33’minuto, indecisione fatale di Rashford al momento del tiro con recupero della difesa dei Gunners al 44’minuto, punizione di Fernandes deviata di testa da Luiz al 45’minuto.

Nella ripresa, con l’inserimento di Willian al posto di Martinelli, altra musica. La prima occasione che arriva al 49’minuto, ha la firma proprio del brasiliano: sulla sua stangata, salvataggio straordinario di Wan-Bissaka. Un minuto dopo è Maguire a evitare la caduta. Un altro recupero di Wan-Bissaka su Pepe al 60’ minuto tiene in piedi lo United, ma, poco dopo, al 65’ minuto i Red Devils tremano: la punizione di Lacazette scuote la traversa. Un minuto dopo, grande intervento di De Gea su Smith Rowe. Dopo un tiro di Rashford che colpisce l’esterno della rete all’ 80’ minuto, l’ultima chance del match: sul cross di Wan-Bissaka, Cavani prova il colpo in acrobazia, ma il toco dell’uruguayano è impreciso. Il Manchester United resta imbattuto in trasferta, l’Arsenal è in serie positiva in Premier da sette gare e si isola all’ottavo posto. Nel finale, l’esordio di Odegaard tra i Gunners: il norvegese è stato prelevato in prestito dal Real Madrid in settimana.

Barkley segna, Martinez para, il Var annulla il gol del pareggio di Ings nel recupero per un fuorigioco millimetrico: la sintesi dell’1-0 dell’Aston Villa a Southampton. La squadra di Birmingham sale all’ottavo posto, mentre i Saints, un successo nelle ultime sette gare di campionato, restano undicesimi. La rete decisiva arriva al 41’minuto ed è un colpo di testa di Barkley, sul suggerimento di Grealish. Nella ripresa, il Southampton spinge, ma Emiliano Martinez è straordinario all’86’ minuto, quando respinge una capocciata di Bednarek. L’azione prosegue e la difesa del Villa mura prima la ribattuta di Adams, poi quella di Stephens. Al 94’minuto, il Southampton trova l’1-1 con Ings, dopo l’intervento di Martinez su Che Adams, ma la moviola dice che è fuorigioco.

Il match salvezza West Bromwich Albion-Fulham finisce 2-2. I londinesi passano al 10′ minuto con De Cordova-Reid, ma nei primi venti minuti della ripresa il WBA ribalta il risultato: 1-1 di Bartley al 47’ minuto e sorpasso di Costa Pereira al 66’ minuto. Il Fulham reagisce e Cavaleiro, al 77’minuto, trova di testa il pareggio.

Il Crystal Palace aggrava i problemi del Wolverhampton con l’1-0 firmato da Eze al 60’ minuto. La traversa di Zaha legittima il successo della banda di Roy Hodgson. Il Wolverhampton continua la discesa: non vince in campionato da otto gare. L’infortunio del centravanti messicano Jimenez – frattura del cranio – è stato devastante non solo per il giocatore, ma anche per i Lupi.