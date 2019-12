Premier League: Il City stende il Leicester, pari tra Everton e Arsenal. Colpo Wolves

Un match spettacolare dal primo tocco al pallone e con un copione chiarissimo: City all’assalto, Leicester con i reparti stretti e abile a ripartire in contropiede. Nel primo quarto d’ora, le Foxes tremano: De Bruyne colpisce il palo esterno con una sassata in corsa, poi si scatena Mahrez e il City sfiora due volte il vantaggio. Il primo pericolo costruito dal Leicester è una fuga, manco a dirlo, del solito Vardy: il centravanti cerca Barnes, ma l’esterno arriva in ritardo. Al secondo strappo, Vardy fulmina Ederson: dopo una cavalcata di ben cinquanta metri e grazie ad un tocco delizioso, riesce ad impallinare il portiere brasiliano. L’attaccante delle Foxes, Vardy è scatenato. Azione fotocopia di quella del gol, ma stavolta l’esito è diverso: il pallone è alto. Un salvataggio di Schmeichel evita l’1-1 sull’assalto di Sterling, ma al 30’ minuto, sul tiro di Mahrez deviato da Soyuncu, il portiere delle Foxes non si riesce ad opporre. Il City aumenta la spinta e un’ingenuità di Ricardo Pereira consegna il rigore ai campioni d’Inghilterra: Gundogan fulmina Schmeichel. Si riparte e il match è sempre di alta qualità. Il City continua ad attaccare: Schmeichel inventa una parata da urlo su Mahrez. Al 69’minuto, De Bruyne allunga il passo e illumina Jesus con un cross perfetto: tocco in scivolata del centravanti brasiliano, 3-1. Il tecnico delle Foxes, Brendan Rodgers, prova a correre ai ripari ed inserisce Albrighton e Gray al posto di Barnes e Perez, ma il City controlla il match senza problemi. Guardiola, che ha invitato più volte il popolo dell’Etihad a sostenere la squadra, allarga il sorriso: successo importante, il rientro di Aguero nel finale e il secondo posto ad un punto. Sorride anche Rodgers: con questo Vardy tornare in Champions non sarà un problema. L’attaccante è ritrovato, ha una forma fisica invidiabile e

Sotto gli occhi di Carlo Ancelotti, l’Everton pareggia 0-0 con l’Arsenal a Goodison Park nella prima partita di giornata. Il tecnico italiano, -l’ex Napoli ufficializzato in mattinata-, curiosamente insieme all’allenatore appena assunto dall’Arsenal, Mikel Arteta, ancora non operativi per questo motivo seduti in tribuna. In panchina per questa giornata vanno ancora Duncan Ferguson e Freddie Ljungberg, che conquistano un punto poco utile a entrambe le squadre: i Gunners restano a metà classifica, i Toffees non si allontanano in modo deciso dalla zona retrocessione. Primo tempo davvero opaco, pressoché privo di tiri pericolosi, a parte un sinistro di Martinelli fuori bersaglio appena prima dell’intervallo. Qualcosina di più nella ripresa, con Richarlison e Aubameyang vicini a trovare il vantaggio da una parte e dall’altra. Su un altro tentativo del gabonese, poi, ci vuole la prontezza di Pickford per mantenere il pari. 10′ dalla fine, Ferguson replica la decisione che aveva fatto infuriare Kean, togliendo Tosun dopo averlo inserito nel primo tempo proprio per far entrare l’ex attaccante della Juve. Nel finale ci prova Martinelli ma senza centrare il bersaglio grosso. Arsenal che sale a 23 punti in classifica, Everton a quota 19 punti.

Campionato incredibile dello Sheffield United che continua a sorprendere: l’1-0 a Brighton permette di salire al quinto posto. Il gol decisivo è di McBurnie, alla terza rete stagionale: la marcatura arriva al 23’ minuto e la squadra di Chris Wilder legittima la sua vittoria con le due reti annullate dalla Var. Lo Sheffield United, tornato in Premier dopo 12 anni, in questo momento sarebbe ammesso all’Europa League. Il Southampton s’impone 3-1 sul campo dell’Aston Villa in un’importante sfida-salvezza. L’uomo-copertina è Ings, con una doppietta al 21’ minuto e, nella ripresa, al 51’minuto: l’ex attaccante del Liverpool sta facendo la differenza. Il terzo gol è di Stephens, con un gol arrivato intorno alla mezz’ora di gioco, al 31’minuto, mentre per i Villans, approdati alle semifinali di Coppa di Lega dopo il 5-0 sui baby Reds, un brusco ritorno alla realtà. La squadra di Birmingham è terzultima.

Lo sognava spesso e finalmente il gol è arrivato: di Miguel Almiron, attaccante paraguaiano, è la firma dell’1-0 del Newcastle sul Crystal Palace. La rete matura all’83’ minuto. Almiron rompe il ghiaccio dopo 27 gare senza gol. La squadra di Steve Bruce è ora nona. Il sedicesimo centro stagionale del messicano Jimenez, arrivato nel finale, all’81’ minuto, consente al Wolverhampton di vincere in rimonta a Norwich. Nel primo tempo, meglio la squadra di casa, a segno con Cantwell al 17’ minuto. Nella ripresa, la risalita dei Wolves: il pareggio è di Saiss intorno all’ora di gioco. Dopo la rete del 60’minuto, arriva anche il sorpasso con Jimenez. I “lupi” sono sesti. Passa di misura, per 1-0, il Burnley con il Bournemouth grazie a Rodriguez in rete a un minuto dal 90′. Grazie a questi tre punti i Clarets sono decimi.