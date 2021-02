Premier League: Il City travolge i Reds e scappa via. Vincono Chelsea e Spurs

Il gioco di qualità superiore, la classe dei suoi talenti e gli errori di Alisson spingono il Manchester City a un successo pieno di record sul campo del Liverpool. È la vittoria numero 14 di fila in tutte le competizioni inglesi, primato eguagliato: Preston (1892) e Arsenal (1987) i precedenti. Ma, soprattutto, è un trionfo che il City cercava dal 2003, data dell’ultimo acuto all’Anfield: diciotto anni senza tornare a casa con i tre punti. L’impresa porta la banda di Guardiola a + 5 sul Manchester United con un match ancora da recuperare – e quindi un potenziale + 8 – e lascia il Liverpool a – 10: la terza caduta di fila in casa ha il senso di una resa per il gruppo di Jurgen Klopp. Il quale ammette: “Ora il nostro obiettivo in campionato è un posto in Champions”.

Nel primo tempo, i momenti clou sono due: la parata di Ederson al 29’ minuto sul tiro al volo di Firmino e il rigore fallito al 36’ minuto da Gundogan dopo l’atterramento di Sterling, abbattuto da Fabinho: dal dischetto ancora una volta, come accadde a Mahrez il 7 ottobre 2018, il City fallisce un’occasione da urlo. Il pallone vola verso la tribuna. Guardiola allarga le braccia. L’ultimo sussulto prima dell’intervallo è un colpo di testa di Mané. Il meglio deve ancora arrivare. La ripresa è pirotecnica.

Il City passa al 49’ minuto: azione di Sterling, botta di Foden, respinta di Alisson e ribattuta di Gundogan. Al 63’ minuto il Liverpool pareggia su rigore, dopo un errore di Dias che, per rimediare, trattiene Salah per il braccio: lo stesso egiziano dal dischetto non sbaglia. Il City supera la delusione del rigore con naturalezza. La squadra di Guardiola ricomincia a giocare e al 73’minuto sale sulla scena, in negativo, Alisson con il primo errore, sbagliando il rilancio. Foden entra in area, si porta via due uomini e serve alla perfezione Gundogan: 2-1. Tre minuti dopo, seconda follia del portiere brasiliano, che stavolta regala il pallone a Bernardo Silva: tocco di classe del portoghese e colpo di testa decisivo di Sterling. Il 4-1 matura all’83’ minuto ed è un capolavoro di Foden, che controlla e stanga in rete: Alisson è ko, come tutto il Liverpool. Il Manchester City è un inno al calcio.

Non si arresta la marcia del nuovo Chelsea targato Tuchel. I Blues, infatti, sconfiggono 2-1 lo Sheffield United infilando la terza vittoria consecutiva in Premier. Grazie a questi tre punti gli ospiti salgono in quinta posizione a -1 dal Liverpool quarto. Notte fonda, invece, in casa Sheffield con la zona salvezza ormai distante dodici punti. Al 43′ minuto combinazione tra Werner e Mount con il numero 19 dei Blues che sigla la rete del vantaggio. In apertura di secondo tempo clamoroso autogol di Rudiger che infila Mendy. Al 58′ minuto, però, il Chelsea torna avanti grazie alla seconda rete consecutiva su rigore dell’ex Napoli Jorginho.

Dopo tre sconfitte consecutive ‘risorge’ il Tottenham di José Mourinho, che supera 2-0 in casa il West Bromwich. A decidere il match, dopo lo sterile predominio del primo tempo da parte degli Spurs, un micidiale uno-due assestato nella ripresa: al 54′ minuto è Harry Kane a portare in vantaggio i padroni di casa, con un destro da centro area su assist di Hojbjerg, poi al 58′ minuto la rete di Son che finalizza un contropiede sfruttando al meglio il suggerimento finale di Lucas Moura.

Finisce con il risultato di 0-0 la sfida tra il Wolverhampton e il Leicester al Molineux stadium. I Wanderers reduci dalla vittoria con l’Arsenal nel turno infrasettimanale centrano un altro risultato utile dopo la striscia negativa degli ultimi mesi. Per le Foxes di Brendan Rodgers si rivede Jamie Vardy che parte dalla panchina. Una gara senza troppe emozioni se non per due occasioni nel finale con Fabio Silva che spreca tutto solo davanti a Schmeichel e proprio da Vardy nei minuti di recupero con un colpo di testa che termina fuori di poco. Il Leicester rimane al terzo posto in classifica con 43 punti mentre il Wolverhampton sale a quota 27.