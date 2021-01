Premier League: Il City vince ancora, ma Pogba tiene lo United in testa

Il sesto successo di fila, maturato solo nel finale di questo splendido match contro l’Aston Villa, non è importante solo per i tre punti, ma anche per quello che ha mostrato il City sotto la pioggia continua, senza tregua: una feroce determinazione e un animo battagliero, persino sconosciuto considerato lo stile del gruppo di Guardiola. La squadra di Birmingham non giocava dal 1° gennaio dopo il focolaio Covid che ha bloccato l’attività per dieci giorni, ma ha replicato colpo su colpo, creando diversi pericoli. L’intervento in scivolata di Ruben Dias, sullo 0-0, per evitare la ribattuta in rete di Ramsey, al 76’ minuto, è stato il momento decisivo del match.

Poco dopo, esattamente al 79’ minuto, l’1-0 di Bernardo Silva ha rotto l’equilibrio. Una rete contestata dall’Aston Villa e in modo particolare dal suo allenatore, Dean Smith, espulso per doppia ammonizione dall’arbitro Moss. La protesta si è scatenata sulla posizione di Rodri nell’avvio dell’azione, ma il centrocampista del City, che si trovava alle spalle di tutti e stava rientrando, è stato rimesso in gioco da un controllo errato del difensore Mings.

Rodri ha riconquistato il pallone e servito Bernardo Silva: il portoghese si è aperto lo spazio e con un sinistro perfetto ha fulminato Martinez, straordinario nel primo tempo sullo stesso Bernardo Silva e nella ripresa su Gundogan e Cancelo. Il City, 28 tiri in totale, ha anche colpito la traversa con Cancelo. Al 90’ minuto, il rigore del 2-0: fallo di mano di Cash sul colpo di testa di Jesus. Dal dischetto Gundogan non ha sbagliato: 2-0, Guardiola in vetta, per un paio d’ore.

La risposta dei Reds non si è fatta attendere. A Craven Cottage la squadra di Solskjaer ha centrato il 13° risultato utile consecutivo in Premier (ultima sconfitta il 1° novembre 2020 con l’Arsenal) e il 17° di fila in trasferta, eguagliando il primato del club stabilito dagli eroi del “Treble” (campionato, FA Cup, Champions) del ’98-99 e riprendendosi la vetta della classifica con 2 punti su Citizens (con una partita in meno) e Leicester. Successo sofferto, col pur rimaneggiato Fulham (fuori per squalifica Robinson e Decordova-Reid, oltre agli infortunati Cairney e Kangolo) che era passato in vantaggio dopo soli 5 minuti e nella ripresa ha avuto un paio di grosse occasioni per pareggiare.

La differenza l’ha fatta il gol capolavoro di Pogba al 65’ minuto dopo che Cavani al 21’ minuto aveva pareggiato i conti. Quando scende in campo lo United, a Londra ha smesso di piovere. Ma su De Gea si abbatte una tempesta dopo soli 5 minuti: Anguissa lancia Lookman sul filo del fuorigioco e l’ex Lipsia lo fulmina. Cottagers in vantaggio a sorpresa. I Reds, con Rashford a riposo in panchina, ci mettono un quarto d’ora a prendere le misure dei padroni di casa e al 21’ minuto pareggiano. Palo di Bruno Fernandes e sugli sviluppi dell’azione Cavani ribadisce a rete una corta e goffa respinta di Arèola su un cross dalla sinistra dello stesso portoghese. Poco dopo è McGuire di testa a sfiorare il vantaggio.

Ripresa ed è il Fulham a sfiorare il nuovo vantaggio: tocco in area di Loftus-Cheek per Lookman che gira di prima ma De Gea è ben piazzato e blocca. Gli ospiti faticano a creare occasioni nonostante il predominio territoriale. Sino al 65’ minuto. Quando Pogba s’inventa un gran gol: prende palla sul vertice destro dell’area, si accentra leggermente e lascia partire un bolide che s’infila nell’angolino opposto. Un capolavoro balistico. Nemmeno il tempo di mettere la palla al centro e Aréola salva su un colpo di testa a colpo sicuro del Matador.

Al 75’minuto De Gea nega il pareggio a Loftus-Cheek respingendo di piede l’insidioso diagonale del giocatore originario della Guyana. All’84’ minuto altra grande chance per il Fulham, ancora con Loftus-Cheek, che solo soletto da centro area spara alto. Ultimo brivido nel recupero con colpo di testa di Mitrovic, entrato nella ripresa, che viene deviato e sfiora il palo. Il triplice fischio sancisce il controsorpasso dei Red Devils.