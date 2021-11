Premier League: Il Leeds rialza la testa, il West Ham aggancia il City

Successo fondamentale per il Leeds del Loco Bielsa in ottica salvezza. Al Carrow Road di Norwich succede tutto in soli cinque minuti, con Raphinha al 56′ minuto e Rodrigo al 60′ minuto che vanificano il momentaneo pari di Omobamidele arrivato al 58′ minuto. I Peacocks salgono così a quota 10 in classifica (+3 sulla zona retrocessione), i canarini restano invece all’ultimo posto con appena due punti raccolti in dieci incontri di Premier League. Dilaga il West Ham dell’ex Torino e Juventus Angelo Ogbonna, che si impone 4-1 a Birmingham contro l’Aston Villa ed aggancia il Manchester City in terza posizione a quota 20. Vantaggio di Johnson dopo appena 7′ minuti, pari di Watkins al 34′ minuti poi, dopo il 2-1 di Rice al 38′ minuto e l’espulsione di Konsa al 50′ minuto. Sono Fornals all’ 80′ minuti e Bowen all’84’ minuto ad ampliare il tabellino.

