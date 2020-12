Premier League: Il Leicester non vince più, il West Ham batte l’Aston Villa

Il Leicester ha un problema: il k.o. in casa con il Fulham, quarta sconfitta in campionato, certifica la vulnerabilità delle squadra di Brendan Rodgers nel suo stadio. Dopo lo 0-3 con il West Ham (4 ottobre) e lo 0-1 con l’Aston Villa (18 ottobre), ecco l’1-2 con i Cottagers e l’obiettivo sfumato di agganciare in vetta il duo Tottenham-Liverpool. È la seconda batosta di fila per le Foxes dopo il 3-0 incassato il 22 novembre ad Anfield contro il Liverpool. Il Fulham sale invece a quota 7 e abbandona la zona retrocessione: i londinesi si sono messi alle spalle Sheffield United, Burnley e WBA. Nel primo tempo la banda di Scott Parker gioca bene: possesso palla, ripartenze, attenzione in difesa. La prima vera chance è per il Leicester al 19’ minuto: palo di Tielemans e, sulla ribattuta, traversa di Fofana. L’1-0 matura al 30’ minuto con un contropiede veloce, condotto da Anguissa, uno dei migliori in campo.

Il camerunese, pagato 30 milioni di euro nell’estate 2018, corre cinquanta metri con il pallone al piede e libera Lookman: perfetta l’esecuzione dell’attaccante, che mostra poi alle telecamere la maglia di Papa Boupa Diop, il leggendario giocatore del Senegal scomparso domenica all’età di 42 anni. Otto minuti dopo, Fuchs contrasta in area DeCordova-Reid. Il Var richiama Hooper: dopo aver consultato il monitor, l’arbitro concede il rigore al Fulham. Scott Parker in panchina trema: i londinesi hanno sbagliato tre penalty di fila. Cavaleiro riscatta l’errore precedente e fulmina Schmeichel. Gli inserimenti di Under e Barnes a inizio ripresa rendono il Leicester più aggressivo. Il Fulham si difende e l’ingresso di Iheanacho aumenta la spinta delle Foxes. Il Fulham sfiora il 3-0 con Lookman e nel finale, all’86’ minuto, sull’appoggio di Vardy, una sassata di Barnes riapre il match. Assalto pancia a terra della squadra di Rodgers, ma il Fulham tiene e torna a casa con il pieno.

A completare la giornata positiva dei londinesi arriva la vittoria del West Ham sull’Aston Villa nel secondo match del lunedì. Condita dalle ormai immancabili polemiche sul Var: Watkins troverebbe il pari per i Villans nel recupero, ma le proiezioni al computer ne rilevano la posizione di fuorigioco dopo quattro minuti di analisi a palla ferma. Buon per Moyes, che vede la sua squadra salire al quinto posto della classifica, a soli 4 punti dalla vetta: sorpassati i Villans, che però hanno una gara da recuperare. Il match si sblocca già al 2′ minuto grazie a un grande stacco di Ogbonna su calcio d’angolo.

Il centrale italiano è invece sfortunato al 25′ minuto, quando devia un bolide di Grealish quel tanto che basta per mettere fuori causa Fabianski. Nella ripresa Benrahma trova subito la testa di Bowen per il gol del 2-1 che diventerà decisivo. Poi, dopo una ripresa combattuta, tutti fermi ad attendere il verdetto del Var sul gol-non gol di Watkins. Negativo per l’Aston Villa, che esce dal London Stadium masticando amaro.