Premier League: Il Liverpool mette le mani sul titolo, Sheffield ko e +13 sul Leicester

Nel posticipo di questa 21^ giornata di Premier League, il Liverpool vince (una pura formalità per gli uomi di Klopp) anche contro lo Sheffield United. Impressionante il campionato fin qui dei reds: diciannove vittorie e un pareggio. Non è un calcolo sbagliato, si tratta semplicemente del ruolino di marcia del Liverpool di Jurgen Klopp. I reds in Premier stanno dando una sensazione di dominio totale, al di là dei 13 punti di vantaggio sul Leicester nonostante una partita in meno. Parte con una novità in mezzo al campo Klopp che schiera Milner per Keita.

Pronti via e subito vantaggio dei reds con il guizzo di ‘Momo’ Salah che dopo soli 4 minuti sfrutta al meglio l’assist di Robertson dal fondo: pallone in rete da due passi. Robertson va via a sinistra e crossa per Salah, che la sblocca chiudendo l’azione sul primo palo. Alisson non va praticamente mai oltre l’ordinaria amministrazione e il Liverpool sfiora più volte il gol della tranquillità, con un Salah particolarmente ispirato. Gli applausi di Anfield che accompagnano i Reds negli spogliatoi all’intervallo testimoniano un altro primo tempo approcciato nei migliori modi, con tante occasioni create, dominio del campo evidente e un gioco fluente che ormai non sorprende più.

Lo Sheffield non si rende pericoloso, anzi al 60′ minuto rischia di incassare il colpo del ko ancora da Salah: il tiro-cross sbatte sul palo ed è bloccato dal portiere Henderson prima che finisca dentro. La partita, almeno formalmente, rimane viva fino al 64′ minuto, quando il Liverpool non perdona: Mané per Salah, ancora per Mané che chiude l’uno-due e ribadisce in porta il 2-0 dopo la prima parata di Henderson. Finisce in totale relax per gli uomini di Klopp.