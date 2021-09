Premier League: Il Liverpool passa in casa di Bielsa e resta in vetta

Tutto facile per il Liverpool, che si è imposto per 3-0 sul campo del Leeds di Marcelo Bielsa. A sbloccare il match in favore degli uomini di Jurgen Klopp la rete realizzata al 20’ minuto da Salah, mentre nella ripresa Fabinho ha raddoppiato il conto delle reti. Gli uomini di Klopp devono però fare i conti con il grave incidente al giovane Elliott, costretto a uscire dal campo in barella dopo un contrasto con Struijk che poi viene espulso con rosso diretto al 60′ minuto. Mentre in pieno recupero Mane sigilla il punteggio sul definitivo 3-0. Un risultato che permette ai Reds di non lasciar scappare via Chelsea e Manchester United: ora le tre big sono prime a quota 10, uno in più del Manchester City, mentre il Leeds resta fermo a quota 2.