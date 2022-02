Premier League: Il Liverpool resta in scia, Arsenal vittoria Champions

Terzo successo consecutivo in Premier League per il Liverpool, ora a -9 dal City capolista e con una partita in meno. Ai Reds basta la grande doppietta di Diogo Jota tra il 34’ minuto e l’87’minuto per avere la meglio per 2-0 in casa contro il Leicester. L’Arsenal passa 1-0 sul campo del Wolverhampton e aggancia lo United al quinto posto: decisiva la rete di Gabriel al 25’ minuto, con i Gunners costretti all’uomo in meno nel finale a causa dell’espulsione di Martinelli al 70’ minuto.

Con una partita disputata in meno rispetto al Manchester City capolista, il Liverpool tenta di tenere aperta la Premier League portandosi, potenzialmente, a -6 dai Citizens: il Leicester deve arrendersi 2-0 ad Anfield dopo avere subìto un gol per tempo. Al 7’minuto grande occasione per le Foxes, con Maddison che entra in area e calcia forte in porta: Alisson con un gran riflesso spedisce in angolo. Sul fronte opposto, Alexander-Arnold entra in area, sterza sul sinistro e fa partire un tiro fortissimo, deviato in angolo da Schmeichel. Reds comunque in vantaggio al 34’ minuto: calcio d’angolo battuto con i giri giusti da Alexander-Arnold, Van Dijk svetta più in alto di tutti ma trova Schmeichel, bravo a respingere, però sul pallone vagante arriva Diogo Jota, che sblocca la gara. Il portoghese sfiora il raddoppio in avvio di ripresa, entrando in area da sinistra e calciando sul secondo palo: il portiere danese è chiamato alla grande parata in angolo. Nonostante la porta sembri stregata per Salah, che centra anche un clamoroso incrocio dei pali, la formazione di Klopp chiude i conti a 3 minuti dalla fine: Matip raccoglie e serve, con un tunnel a Ndidi, Diogo Jota, il quale in area batte Schmeichel. Foxes sempre immischiate a metà classifica.

Quinta posizione in classifica agganciata dall’Arsenal dopo l’1-0 in trasferta. Gunners in vantaggio sul campo del Wolverhampton al 25’ minuto: da un corner dalla destra, parapiglia in area con Lacazette che buca l’intervento e si scontra con il portiere, Gabriel da due passi segna il vantaggio. Wolves quasi mai pericolosi, anche se si ritrovano in superiorità numerica al 70’ minuto dopo l’espulsione di Martinelli, autore di ben due falli nella stessa azione: prima spinge fuori un avversario, poi commette un fallo di gioco a palla lontana. Anche in inferiorità numerica, gli ospiti pungono in fase offensiva con Lacazette, che sfiora il palo, e nonostante un’inevitabile sofferenza nel finale, porta a casa tre punti preziosissimi in chiave Europa. Il Wolverhampton rimane all’ottavo posto.