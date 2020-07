Premier League: Il Liverpool torna a vincere! I Saints sorprendono il City

Dopo il poker subito all’Etihad per mano del Manchester City, il Liverpool torna a vincere ad Anfield grazie al 2-0 sull’Aston Villa. Succede tutto nel secondo tempo, dopo che la prima frazione termina a reti inviolate e con poche emozioni. Ad inizio ripresa sono gli ospiti a rendersi pericolosi con El-Ghazi, ma Alisson risponde presente e nega il gol ai Villans. Il risultato si sblocca a venti minuti dal termine con una meravigliosa rete di Sadio Mané, che colpisce di prima sull’assist di Keita e manda il pallone alle spalle del portiere avversario. All’ultimo minuto del tempo regolamentare arriva il raddoppio dei Reds, che firmano il 2-0 con Curtis Jones su assist di Salah. Per il talento del Liverpool è il primo gol in Premier League alla sua terza apparizione.

Il Manchester City, invece, dopo il poker rifilato ai freschi campioni d’Inghilterra, perde in casa del Southampton. Sconfitta di misura, per 1-0. A decidere la sfida è la rete realizzata da Adams al 16′ minuto. Nonostante un netto predominio del possesso palla Cancelo, 90′ minuti per lui, e compagni non sono riusciti a sfondare il muro eretto dai Saints. In classifica gli uomini guidati da Guardiola restano in seconda posizione a +8 dal Leicester. Il Southampton, invece, sale in tredicesima posizione scavalcando il Crystal Palace.

Termina 1-1 la sfida tra Burnley e Sheffield valida per la 33esima giornata di Premier League. Al Turf Moor le due formazioni rivelazioni del campionato si spartiscono il bottino restando al nono e ottavo posto della classifica, in attesa del big match tra Mourinho ed Ancelotti in programma a Londra. A decidere la gara le reti di Tarkowski, al 43′ minuto, per i padroni di casa, e il pareggio all’80’ minuto di Egan per gli ospiti che recriminano per un rigore negato dal Var nei primi minuti del primo tempo.

Parità anche tra Newcastle e West Ham con gli Hammers in vantaggio dopo quattro minuti, agganciati dagli uomini di Bruce con Almiron al 17′ minuto. Nella ripresa stesso copione del primo tempo con gli ospiti avanti con la rete di Soucek al 65′ minuto, per essere raggiunti due minuti dopo Shelvey fissa il risultato finale sul 2-2. In classifica Magpies a quota 43 e punto prezioso in chiave salvezza per i ragazzi di Moyes che salgono a 31.