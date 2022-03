Premier League: Il Liverpool torna in corsa, il Tottenham rialza la testa

Una vittoria da zona-Europa per il Tottenham, un’altra che vale l’avvicinamento alla vetta per il Liverpool. Rispettivamente impegnati contro Brighton e Arsenal nei recuperi di Premier, Spurs e Reds hanno ottenuto tre punti fondamentali per continuare a inseguire i rispettivi obiettivi nel finale di stagione. Per la squadra di Conte risultano decisivi Romero – in gol deviando una conclusione di Kulusevski – e Kane, all’Emirates Stadium brillano invece Jota e Firmino. Mentre il Liverpool è ora a -1 dal City, capolista e avversario di Klopp domenica 10 aprile, gli Spurs salgono a quota 48 punti in classifica: 2 in meno dello United, attualmente quinto ma con una gara in più, e -3 dall’Arsenal, ancora in zona-Champions nonostante il ko.

Dopo la sconfitta con lo United, trascinato da Cristiano Ronaldo lo scorso weekend, i londinesi conquistano un successo fondamentale in un insolito mercoledì di campionato. In campo con Kulusevski e Bentancur titolari, il Tottenham spreca tre occasioni con Harry Kane nel primo quarto d’ora. Dopo un timido tentativo dei padroni di casa con MacAllister, al 37’ minuto Romero trova… anzi, devia il gol del vantaggio. Avventuratosi nella metà campo avversaria dopo aver dato il via all’azione, l’ex difensore dell’Atalanta è sulla traiettoria del tiro di Kulusevski, cresciuto a sua volta nel settore giovanile nerazzurro: il pallone cambia direzione e finisce all’angolino basso. Nel finale del primo tempo e poco dopo l’inizio della seconda frazione, Robert Sanchez nega due volte il raddoppio allo svedese ex Juve. Il Brighton prova a rispondere con Maupay, gli Spurs sono però letali in contropiede e, al 57’minuto, Bentancur lancia centralmente Kane. L’inglese entra in area e, con il sinistro, trafigge il numero 1 dei Seagulls chiudendo la partita. Nulla da fare, invece, per Reguillon, che prima del triplice fischio sciupa due chance di timbrare il cartellino.

Un’incornata di Van Dijk e poco più: nei primi 45 minuti, la sfida tra le formazioni di Arteta e Klopp regala poche emozioni, fatta eccezione per il colpo di testa dell’olandese, deviato in corner da Ramsdale al 3’minuto. Solidi in fase difensiva e ben sistemati in campo, i Reds premono sull’acceleratore al rientro dagli spogliatoi: al 46’ minuto l’arbitro annulla una rete a Mané per fuorigioco, al 51’ minuto Alisson chiude la porta sul tiro di Odegaard. Nei successivi dieci minuti, Jota e Firmino portano il Liverpool sullo 0-2: il portoghese sfrutta una verticalizzazione di Thiago per entrare in area e superare il portiere, il brasiliano attacca invece il primo palo e gira in porta il cross di Robertson. All’88’minuto, Martinelli va vicino all’1-2 su assist di Xhaka, ma il suo tiro a giro si spegne di poco sul fondo.